Streaming News 31.03.2026

Η άκρως τρομακτική σειρά του Netflix θα σε αφήσει άυπνο

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» παρουσιάζουν το Something Very Bad Is Going to Happen, ένα σκοτεινό δράμα τρόμου με φόντο έναν γάμο που μετατρέπεται σε εφιάλτη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια από τις πιο τρομακτικές σειρές τρόμου της χρονιάς φαίνεται πως είναι η «Something Very Bad Is Going to Happen», η οποία καταφέρνει να προκαλέσει πραγματικό φόβο και έντονη ψυχολογική πίεση στον θεατή.  Οι Matt Duffer και Ross Duffer, γνωστοί από την επιτυχία της σειράς «Stranger Things», επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή τρόμου στο Netflix, η οποία ήδη χαρακτηρίζεται από έντονη ατμόσφαιρα αγωνίας και ψυχολογικού τρόμου.

Η σειρά «Something Very Bad Is Going to Happen» τοποθετεί την πλοκή λίγες ημέρες πριν από τον γάμο των χαρακτήρων Nicky και Rachel, τους οποίους υποδύονται οι Adam DiMarco και Camila Morrone. Το ζευγάρι κατευθύνεται προς μια απομονωμένη εξοχική κατοικία μέσα στο δάσος, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τελετή, σε ένα σκηνικό που σταδιακά αποκτά απειλητικό χαρακτήρα.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η αφήγηση δημιουργεί ένα κλίμα ανησυχίας, καθώς μικρά αλλά έντονα περιστατικά διαταράσσουν την αίσθηση κανονικότητας. Ένα εγκαταλελειμμένο βρέφος σε αυτοκίνητο, ένας άγνωστος που παρακολουθεί σιωπηλά και μια αλλοιωμένη μουσική υπόκρουση συνθέτουν μια ατμόσφαιρα έντασης που προμηνύει την εξέλιξη της ιστορίας.

Η άφιξη στο σπίτι εντείνει την αίσθηση απειλής, με το σκηνικό να θυμίζει λαβυρινθώδες ξενοδοχείο και με ένα οικογενειακό πορτρέτο που φέρει μια κενή θέση, δημιουργώντας συμβολισμούς και υπαινιγμούς για το μέλλον της πρωταγωνίστριας. Η παρουσία ταριχευμένων ζώων και οι προειδοποιήσεις για το τι δεν πρέπει να αντικρίσει ενισχύουν το στοιχείο του υπερφυσικού. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής έχει και η αφήγηση ενός παιδικού τραύματος που συνδέεται με μια μυστηριώδη φιγούρα γνωστή ως «Sorry Man», η οποία παρουσιάζεται ως μια απειλή που συνδέεται με τον φόβο, το αίμα και τον γάμο. Η ιστορία αυτή λειτουργεί ως προμήνυμα για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Η σειρά ενισχύεται από την παρουσία της Jennifer Jason Leigh, η οποία υποδύεται μια αινιγματική μητρική φιγούρα, προσθέτοντας βάθος και ένταση στην ήδη σκοτεινή αφήγηση. Η ερμηνεία της συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας διαρκούς αίσθησης ανησυχίας. Το έργο των Matt Duffer και Ross Duffer αξιοποιεί γνώριμα μοτίβα του τρόμου, όπως η σύνδεση έρωτα και θανάτου, μεταφέροντάς τα στο πλαίσιο ενός γάμου που εξελίσσεται σε εφιάλτη. Η αισθητική της σειράς, με χαμηλό φωτισμό και απομονωμένα σκηνικά, εντείνει το αίσθημα εγκλωβισμού και αβεβαιότητας. Η νέα αυτή παραγωγή επιβεβαιώνει τη στροφή των Matt Duffer και Ross Duffer σε πιο ώριμες και σκοτεινές αφηγήσεις, δημιουργώντας ένα έργο που απευθύνεται σε θεατές που αναζητούν έντονες συναισθηματικές και ψυχολογικές εμπειρίες.

