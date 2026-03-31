Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στο φέρετρο

Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος σκύβει πάνω από το φέρετρο της αγαπημένης του φίλης Μαρινέλλα για να της πει το τελευταίο αντίο
Μαρία Χατζηγιάννη

Βαρύ είναι το κλίμα σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, καθώς συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 88 ετών. Η μεγάλη καλλιτέχνιδα, που σημάδεψε για δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι, αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη και ένα κενό δύσκολο να καλυφθεί.

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της συγκεντρώθηκαν στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου για να της πουν το τελευταίο «αντίο». Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με πολλούς να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους μπροστά στην απώλεια μιας τόσο εμβληματικής μορφής του ελληνικού πενταγράμμου.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν και ο στενός της φίλος, ο ηθοποιός και performer Τάκης Ζαχαράτος. Η σχέση τους ήταν βαθιά και πολυετής, γεγονός που έκανε τη στιγμή του αποχαιρετισμού ακόμη πιο δύσκολη για τον ίδιο. Σε στιγμιότυπα που προβλήθηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο καλλιτέχνης φαίνεται εμφανώς συγκλονισμένος, να σκύβει πάνω από το φέρετρο της αγαπημένης του φίλης για να της πει το τελευταίο αντίο.

Η απώλεια της Μαρινέλλας έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες, η σπουδαία τραγουδίστρια κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι και στη μουσική ιστορία της Ελλάδας, χαρίζοντας αμέτρητες επιτυχίες και μοναδικές ερμηνείες.

Λίγες ημέρες πριν από την κηδεία, ο Τάκης Ζαχαράτος είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, αποχαιρέτησε τη φίλη του, γράφοντας στίχους από τραγούδι της που τον σημάδεψε: «Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω… όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ».

Η φωνή και η παρουσία της Μαρινέλλας θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια της και τις αναμνήσεις όσων την αγάπησαν. Ένας κύκλος κλείνει για το ελληνικό τραγούδι, αλλά η κληρονομιά της παραμένει ζωντανή.


ΚΗΔΕΙΑ Μαρινέλλα ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
O Μπάμπης Λαζαρίδης στο Spill The Tea: «Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μου έλειψε κάτι»

O Μπάμπης Λαζαρίδης στο Spill The Tea: «Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μου έλειψε κάτι»

Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 – Πώς γιόρτασε με τον Michael Polansky

Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 – Πώς γιόρτασε με τον Michael Polansky

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς
Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του

Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή

Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα

Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»

Γιώργος Τσαλίκης: Σχολιάζει με χιούμορ την ομοιότητα του τραγουδιού του με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»

Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ