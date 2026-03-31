Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στο φέρετρο

Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος σκύβει πάνω από το φέρετρο της αγαπημένης του φίλης Μαρινέλλα για να της πει το τελευταίο αντίο

Βαρύ είναι το κλίμα σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, καθώς συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 88 ετών. Η μεγάλη καλλιτέχνιδα, που σημάδεψε για δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι, αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη και ένα κενό δύσκολο να καλυφθεί.

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της συγκεντρώθηκαν στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου για να της πουν το τελευταίο «αντίο». Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με πολλούς να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους μπροστά στην απώλεια μιας τόσο εμβληματικής μορφής του ελληνικού πενταγράμμου.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν και ο στενός της φίλος, ο ηθοποιός και performer Τάκης Ζαχαράτος. Η σχέση τους ήταν βαθιά και πολυετής, γεγονός που έκανε τη στιγμή του αποχαιρετισμού ακόμη πιο δύσκολη για τον ίδιο. Σε στιγμιότυπα που προβλήθηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο καλλιτέχνης φαίνεται εμφανώς συγκλονισμένος, να σκύβει πάνω από το φέρετρο της αγαπημένης του φίλης για να της πει το τελευταίο αντίο.

Η απώλεια της Μαρινέλλας έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες, η σπουδαία τραγουδίστρια κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι και στη μουσική ιστορία της Ελλάδας, χαρίζοντας αμέτρητες επιτυχίες και μοναδικές ερμηνείες.

Λίγες ημέρες πριν από την κηδεία, ο Τάκης Ζαχαράτος είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, αποχαιρέτησε τη φίλη του, γράφοντας στίχους από τραγούδι της που τον σημάδεψε: «Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω… όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ».

Η φωνή και η παρουσία της Μαρινέλλας θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια της και τις αναμνήσεις όσων την αγάπησαν. Ένας κύκλος κλείνει για το ελληνικό τραγούδι, αλλά η κληρονομιά της παραμένει ζωντανή.





