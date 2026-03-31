Διακόσμηση 31.03.2026

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Από ξύλινα πατώματα μέχρι κοσμήματα και πινέλα ζωγραφικής, ανακάλυψε τα αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζεις με ζεστό νερό
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο καθαρισμός στο σπίτι συχνά συνδέεται με ζεστό νερό, καθώς η πλειοψηφία μας μεγάλωσε με την πεποίθηση ότι μόνο η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά τη βρωμιά και τα μικρόβια. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις: ορισμένα αντικείμενα μπορούν να υποστούν ζημιές ή μόνιμη φθορά όταν έρχονται σε επαφή με ζεστό νερό. Η γνώση του πότε πρέπει να αποφύγουμε την υψηλή θερμοκρασία μπορεί να κάνει τον καθαρισμό πιο αποτελεσματικό και ασφαλή.

Από ξύλινες επιφάνειες και laminate πατώματα μέχρι ποτήρια, κοσμήματα και πινέλα ζωγραφικής, πολλά αντικείμενα έχουν ιδιαιτερότητες που απαιτούν ειδική φροντίδα. Στο παρακάτω άρθρο, συγκεντρώνονται επτά κατηγορίες αντικειμένων που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζονται με ζεστό νερό, μαζί με συμβουλές για το πώς να τα φροντίζεις σωστά, ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια.

Η σκούπα είναι η καλύτερή τους φίλη: Τα 4 ζώδια που έχουν μανία με την καθαριότητα
Διάβασε επίσης: Φυτά γραφείου: Τα must-have για καλή διάθεση και καθαρό αέρα

Ξύλινα και laminate πατώματα

Τα ξύλινα πατώματα είναι πορώδη και επηρεάζονται από θερμοκρασία και υγρασία. Η χρήση ζεστού νερού ή ατμού ανοίγει τους πόρους του ξύλου, προκαλώντας παραμόρφωση και μόνιμη ζημιά. Τα laminate δάπεδα είναι ακόμα πιο ευάλωτα, καθώς ο πυρήνας τους μπορεί να φουσκώσει και να λυγίσει.

Καθάρισε πρώτα με σκούπα ή ξερό σφουγγάρισμα για να απομακρύνεις τα σκουπίδια. Χρησιμοποίησε όσο το δυνατόν λιγότερο χλιαρό νερό με καθαριστικό ειδικό για ξύλο ή laminate και ποτέ μην αφήνεις νερό να λιμνάζει στο δάπεδο.

Ελαφριά πλαστικά δοχεία

Τα λεπτά πλαστικά μπολ ή δοχεία παραμορφώνονται εύκολα από ζεστό νερό, ακόμα και στο πλυντήριο πιάτων. Χρησιμοποίησε χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων με απολιπαντική δράση. Για κολλημένα υπολείμματα, φτιάξε μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό και τρίψε απαλά με μικροΐνες. Ξέπλυνε με κρύο νερό.

Κρύα ποτήρια

Τοποθετώντας ποτήρια που μόλις βγήκαν από το ψυγείο σε ζεστό νερό προκαλείται θερμικό σοκ και μπορεί να σπάσουν. Ζημιώνεται επίσης η ζωγραφιά ή τα σχέδια σε χειροποίητα ή τυπωμένα ποτήρια. Άφησέ τα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα πλύνεις με χλιαρό σαπουνόνερο. Ξέπλυνε με χλιαρό νερό και στέγνωσε με πανί μικροϊνών.

Ξύλινα μαχαίρια και επιφάνειες κοπής

Τα ξύλινα σκεύη φουσκώνουν και παραμορφώνονται με ζεστό νερό. Ποτέ μην αφήνεις ξύλο να μουλιάσει. Χρησιμοποίησε χλιαρό σαπουνόνερο με πανί μικροϊνών για καθάρισμα. Για επίμονες λεκέδες, τρίψε με λεμόνι και αλάτι. Ξέπλυνε και στέγνωσε αμέσως.

Κοσμήματα

Η θερμότητα μπορεί να χαλαρώσει πέτρες και να σπάσει πορώδεις πολύτιμους λίθους όπως μαργαριτάρια, όπλα ή τουρκουάζ. Χρησιμοποίησε καθαριστικό κοσμημάτων για συγκεκριμένους λίθους και μαλακή βούρτσα. Ξέπλυνε με κρύο νερό και στέγνωσε με πανί χωρίς χνούδι.

Πινέλα ζωγραφικής

Το ζεστό νερό καταστρέφει τις τρίχες των πινέλων, χαλάει την κόλλα και τα ξύλινα χερούλια. Χρησιμοποίησε διαλυτικά για λάδι και χλιαρό σαπουνόνερο για ακρυλικά. Ξέπλυνε καλά, αναμόρφωσε τις τρίχες και άφησέ τα να στεγνώσουν επίπεδα.

Διάβασε επίσης: Φυτά που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν: Τα 5 must για την κρεβατοκάμαρά σου

Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται

Οι BTS για 7η φορά στην κορυφή του Billboard με το ARIRANG

Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται
Suede obsession: Αυτή είναι η τσάντα που θα κρατάς ολόκληρη την άνοιξη
Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία
Αφράτη πάβλοβα τιραμισού με σοκολάτα και καφέ
Αυτές είναι οι επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίσεις ποτέ με χαρτοπετσέτα
Γιατί η φερριτίνη είναι το must-have για την ευεξία και την ομορφιά
Ο λόγος που όλο και περισσότεροι ενήλικες κοιμούνται με λούτρινα και δεν το κρύβουν
10 στιγμές που σε πιάνει EASTERία κάθε Πάσχα
Βουτιά στον πάγο! Το νέο beauty ritual που τρελαίνει το TikTok
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

