Διακόσμηση 29.03.2026

Φυτά που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν: Τα 5 must για την κρεβατοκάμαρά σου

Τα καλύτερα φυτά για την κρεβατοκάμαρα σου που χαρίζουν ηρεμία, καλύτερο ύπνο και μπόλικη φρεσκάδα στον χώρο σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κρεβατοκάμαρα είναι ο χώρος όπου χαλαρώνεις και επαναφορτίζεις τις δυνάμεις σου. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν καλά ή να χαλαρώσουν πραγματικά στο τέλος της ημέρας. Μια απλή αλλαγή στη διακόσμηση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, τα φυτά εσωτερικού χώρου.

Τα φυτά δεν προσθέτουν μόνο φυσική ομορφιά στον χώρο, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν και μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα. Ορισμένα βοηθούν στη ρύθμιση της υγρασίας, άλλα έχουν χαλαρωτικά αρώματα ή συμβάλλουν σε καλύτερη ποιότητα αέρα, στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον ύπνο σου.

1. Μελισσόχορτο

Το μελισσόχορτο μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος, όμως η δράση του είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το απαλό, λεμονάτο άρωμά του έχει συνδεθεί με μείωση του άγχους και καλύτερη χαλάρωση πριν τον ύπνο.

Για να ευδοκιμήσει, τοποθέτησέ το κοντά σε παράθυρο ώστε να δέχεται αρκετό φυσικό φως μέσα στην ημέρα. Προτίμησε μια γλάστρα με καλή αποστράγγιση και διατήρησε το χώμα ελαφρώς υγρό χωρίς να το ποτίζεις υπερβολικά.

2. Γιασεμί

Το γιασεμί είναι από τα πιο αγαπημένα φυτά για το σπίτι, χάρη στα όμορφα λευκά άνθη και το γλυκό άρωμά του. Το άρωμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα χαλαρωτικό και μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο ήρεμης ατμόσφαιρας στην κρεβατοκάμαρα.

Για καλύτερη ανάπτυξη, τοποθέτησέ το σε φωτεινό σημείο με καλά στραγγιζόμενο χώμα. Απόφυγε όμως να βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή δυνατά ρεύματα αέρα.

3. Μέντα

Η μέντα είναι ένα ακόμη φυτό που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στο υπνοδωμάτιο. Το χαρακτηριστικό άρωμά της βοηθά στο άνοιγμα των ρινικών διόδων, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει από μπούκωμα ή να μειώσει το ροχαλητό.

Είναι ένα φυτό εύκολο στη φροντίδα, αρκεί να βρίσκεται κοντά σε παράθυρο και το χώμα του να παραμένει ελαφρώς υγρό.

4. Chinese evergreen

Η κινέζικη αειθαλής είναι ιδανική επιλογή για υπνοδωμάτια, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της υγρασίας στον αέρα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την αναπνοή και να μειώσει τον νυχτερινό βήχα, ενώ παράλληλα βοηθά το δέρμα να παραμένει ενυδατωμένο.

Παράλληλα, είναι ένα φυτό ιδιαίτερα ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση, κάτι που το κάνει ιδανικό ακόμη και για αρχάριους.

5. Δεντρολίβανο

Το δεντρολίβανο δεν είναι μόνο ένα δημοφιλές βότανο στη μαγειρική. Το έντονο αλλά ευχάριστο άρωμά του μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ήρεμη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο υπνοδωμάτιο.

Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά και αναπτύσσεται καλύτερα σε σημείο με αρκετό φως. Συνήθως χρειάζεται πότισμα περίπου κάθε δύο εβδομάδες, ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου.

