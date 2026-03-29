Living 29.03.2026

Ο κανόνας των 18:30 που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Ένα απλό mental hack που σε βοηθά να σταματήσεις το overthinking και να κοιμάσαι πιο ήρεμα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αν το μυαλό σου δεν σταματά ποτέ και ειδικά το βράδυ γεμίζει με σκέψεις, άγχος και σενάρια, υπάρχει ένας απλός κανόνας που μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις ξανά τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να «λύσεις» τα πάντα. Αρκεί να μάθεις πότε να σταματάς.

Η ιδέα είναι απλή και ταυτόχρονα ανατρεπτική. Βάζεις ένα ξεκάθαρο όριο στη μέρα σου. Μετά τις 18:30 δεν ασχολείσαι με άσχημες και δυσάρεστες. Δεν αναλύεις προβλήματα, δεν κάνεις σενάρια, δεν επιστρέφεις ξανά και ξανά στα ίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοείς όσα σε απασχολούν. Σημαίνει ότι τους δίνεις χώρο νωρίτερα μέσα στη μέρα και μετά τους λες συνειδητά «ως εδώ». Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται, αλλά σταματούν να καταλαμβάνουν κάθε στιγμή σου.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Η μέθοδος 5-4-3-2-1: Μια απλή τεχνική για άμεση ανακούφιση από το άγχος

Στην αρχή θα σου φανεί δύσκολο. Έχεις μάθει να πιστεύεις ότι αν δεν σκεφτείς κάτι ξανά και ξανά, δεν θα το λύσεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι το συνεχές overthinking δεν βοηθά. Αντίθετα, σε εξαντλεί και κάνει τα πράγματα να φαίνονται χειρότερα. Το βράδυ ειδικά, το μυαλό σου είναι πιο κουρασμένο. Αυτό σημαίνει ότι οι σκέψεις γίνονται πιο αρνητικές και πιο έντονες. Όταν συνεχίζεις να αναλύεις τα πάντα εκείνη την ώρα, ουσιαστικά δυναμώνεις το άγχος σου.

Ο κανόνας των 18:30 λειτουργεί σαν φρένο. Σου δίνει την ευκαιρία να αφήσεις το μυαλό σου να ξεκουραστεί. Και αυτή η ξεκούραση είναι που σε βοηθά την επόμενη μέρα να δεις τα πράγματα πιο καθαρά. Αν θέλεις να το κάνεις πιο εύκολο, μπορείς να δημιουργήσεις μικρά rituals. Να χαμηλώνεις τους ρυθμούς, να απομακρύνεσαι από οθόνες ή να δοκιμάζεις απλές ασκήσεις αναπνοής.

www.freepik.com

Στην αρχή μπορεί να κρατήσεις μόνο λίγες ώρες χωρίς άγχος. Με τον καιρό όμως, αυτό το διάστημα μεγαλώνει. Και κάπου εκεί αρχίζεις να νιώθεις κάτι διαφορετικό. Περισσότερη ηρεμία, λιγότερη ένταση, περισσότερη ελευθερία στο μυαλό σου. Δεν είναι μαγική λύση. Δεν θα εξαφανίσει όλα τα προβλήματα. Αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που τα ζεις. Και αυτό, πολλές φορές, είναι το πιο σημαντικό.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: 5 κινήσεις ματ για να απαλλαγείς από το άγχος

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

18:30 mental hack overthinking άγχος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μην τα τρως ωμά! 5 τρόφιμα που κρύβουν κινδύνους αν δεν μαγειρευτούν σωστά

Μην τα τρως ωμά! 5 τρόφιμα που κρύβουν κινδύνους αν δεν μαγειρευτούν σωστά

29.03.2026
Επόμενο
Φυτά που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν: Τα 5 must για την κρεβατοκάμαρά σου

Φυτά που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν: Τα 5 must για την κρεβατοκάμαρά σου

29.03.2026

Δες επίσης

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να απολαύσεις το σνακ σου χωρίς τύψεις
Life

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να απολαύσεις το σνακ σου χωρίς τύψεις

29.03.2026
Φυτά που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν: Τα 5 must για την κρεβατοκάμαρά σου
Life

Φυτά που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν: Τα 5 must για την κρεβατοκάμαρά σου

29.03.2026
Μην τα τρως ωμά! 5 τρόφιμα που κρύβουν κινδύνους αν δεν μαγειρευτούν σωστά
Life

Μην τα τρως ωμά! 5 τρόφιμα που κρύβουν κινδύνους αν δεν μαγειρευτούν σωστά

29.03.2026
Το σουφλέ φράουλας που λιώνει στο στόμα σε κάθε μπουκιά
Food

Το σουφλέ φράουλας που λιώνει στο στόμα σε κάθε μπουκιά

29.03.2026
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βλέπεις τον πρώην σου μετά από καιρό
Life

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βλέπεις τον πρώην σου μετά από καιρό

29.03.2026
To ξέρεις ότι χάνεις κολλαγόνο; Τα σημάδια είναι εδώ
Beauty

To ξέρεις ότι χάνεις κολλαγόνο; Τα σημάδια είναι εδώ

29.03.2026
Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas
Fashion

Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas

29.03.2026
Τα 3 ζώδια που δεν… παλεύονται με την ακαταστασία τους
Life

Τα 3 ζώδια που δεν… παλεύονται με την ακαταστασία τους

29.03.2026
Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου
Life

Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου

28.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική