Screen News 22.03.2026

Η αφρόκρεμα του Hollywood στο Sonic the Hedgehog 4 

Οι Keanu Reeves και Idris Elba επιστρέφουν, ενώ οι Ben Kingsley και Nick Offerman ενισχύουν το νέο κεφάλαιο του επιτυχημένου franchise
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η κινηματογραφική συνέχεια του «Sonic the Hedgehog» ανεβάζει τον πήχη, με ένα εντυπωσιακό καστ που συνδυάζει γνώριμες φωνές και νέες σημαντικές αφίξεις Η παραγωγή του «Sonic the Hedgehog 4» προχωρά δυναμικά, καθώς ανακοινώθηκε το πλήρες καστ της νέας ταινίας, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή βασικών πρωταγωνιστών αλλά και την ένταξη σημαντικών νέων ονομάτων. Στην τέταρτη κινηματογραφική περιπέτεια του δημοφιλούς ήρωα επιστρέφουν οι Keanu Reeves και Idris Elba, ενώ στο σύμπαν του Sonic εντάσσονται οι Ben Kingsley και Nick Offerman.

Idris Elba

Στο σύνολο του καστ συμμετέχουν οι Jim Carrey, Ben Schwartz, Kristen Bell, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden, Tika Sumpter, Ben Kingsley, Matt Berry, Colleen O’Shaughnessey, Lee Majdoub, Nick Offerman και Richard Ayoade. Η Kristen Bell αναλαμβάνει τον ρόλο της Amy Rose, ενός από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του franchise.

Οι Idris Elba και Colleen O’Shaughnessey επιστρέφουν ως οι φωνές των Knuckles και Tails αντίστοιχα, ενώ ο Keanu Reeves συνεχίζει να δίνει φωνή στον μυστηριώδη χαρακτήρα Shadow. Ο Jim Carrey επανέρχεται στον ρόλο του Dr. Robotnik, του βασικού ανταγωνιστή, ενώ οι James Marsden και Tika Sumpter παραμένουν στο πλευρό του Sonic ως οι ανθρώπινοι «γονείς» του.

jim_carrey
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κινηματογραφική σειρά της Paramount που συνδυάζει live action και CGI έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη, με συνολικά έσοδα που έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Τη σκηνοθεσία της τέταρτης ταινίας αναλαμβάνει εκ νέου ο Jeff Fowler, ο οποίος έχει υπογράψει και τις προηγούμενες τρεις επιτυχημένες παραγωγές.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, η προσθήκη νέων χαρακτήρων και η επιστροφή δημοφιλών ηρώων ενισχύουν τις προσδοκίες για τη συνέχεια της σειράς. Η ταινία «Sonic the Hedgehog 4» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου 2027.

Παράλληλα, η Paramount έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη ενός ακόμη project στο ίδιο σύμπαν, με μια νέα ταινία που φέρει προσωρινά τον τίτλο «Sonic Universe Event Film» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Δεκεμβρίου 2028. Με τις εξελίξεις αυτές, το κινηματογραφικό σύμπαν του Sonic φαίνεται να επεκτείνεται σταθερά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός franchise που συνεχίζει να προσελκύει νέες γενιές θεατών.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ben Kingsley Idris Elba Keanu Reeves Nick Offerman Sonic the Hedgehog 4 ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

