Κάνε το σπίτι σου spa με αυτές τις 2 DIY μάσκες ομορφιάς

Η φροντίδα της επιδερμίδας δεν χρειάζεται πάντα ακριβά προϊόντα ή πολύπλοκες θεραπείες. Μερικές φορές, τα πιο απλά και φυσικά υλικά που έχουμε ήδη στην κουζίνα μας μπορούν να κάνουν θαύματα, χαρίζοντας λάμψη, ενυδάτωση και απαλότητα στο πρόσωπο. Με λίγη φαντασία και χρόνο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μάσκες ομορφιάς που συνδυάζουν φροντίδα και ευχαρίστηση, μετατρέποντας την καθημερινή ρουτίνα σε ένα μικρό spa στο σπίτι.

Οι DIY μάσκες δεν είναι μόνο οικονομικές και φυσικές, αλλά και απόλυτα προσαρμόσιμες στις ανάγκες κάθε επιδερμίδας. Σε αυτό το άρθρο θα βρεις 2 αγαπημένα μείγματα: μια ενυδατική μάσκα με μέλι και αβοκάντο για ξηρές και θαμπές επιδερμίδες και μια μάσκα με γιαούρτι και βρώμη που καθαρίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα. Ακολουθώντας τις απλές οδηγίες, μπορείς να απολαύσεις ένα αποτέλεσμα επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να φύγεις από το σπίτι.

1. Μάσκα με μέλι και αβοκάντο: Βαθύς ενυδατικός καθαρισμός

Το μέλι ενυδατώνει και καταπολεμά βακτήρια, ενώ το αβοκάντο προσφέρει λιπαρά οξέα και βιταμίνες που θρέφουν το δέρμα σου.

Υλικά:

1 ώριμο αβοκάντο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

Προαιρετικά: λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού για λάμψη

Οδηγίες:

Πολτοποίησε το αβοκάντο μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Πρόσθεσε το μέλι και ανακάτεψε καλά.

Άπλωσε τη μάσκα στο πρόσωπό σου, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

Άφησέ τη για 15-20 λεπτά και ξεπλύνε με χλιαρό νερό.

2. Μάσκα για καθαρισμό και λάμψη με γιαούρτι και βρώμη

Το γιαούρτι περιέχει γαλακτικό οξύ για ήπια απολέπιση, ενώ η βρώμη καταπραΰνει και προστατεύει την επιδερμίδα σου από ερεθισμούς.

Υλικά:

2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι

1 κουταλιά της σούπας νιφάδες βρώμης

Προαιρετικά: 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

Οδηγίες:

Ανακάτεψε όλα τα υλικά μέχρι να σχηματιστεί ομοιογενές μείγμα.

Εφάρμοσέ το στο πρόσωπό σου και άφησέ το να δράσει για 10-15 λεπτά.

Κάνε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις και ξεπλύνε με χλιαρό νερό.

