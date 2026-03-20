Cherry Blossom Nails: Το floral μανικιούρ που κάνει θραύση φέτος την άνοιξη

Η ανοιξιάτικη ανανέωση στα νύχια δεν θα μπορούσε να έρθει χωρίς τα cherry blossom nails, τη διαχρονική τάση που επιστρέφει δυναμικά και φέτος. Το trend είχε πρωτογίνει viral το 2024 χάρη στη διάσημη nail artist Zola Ganzorigt, που δημιούργησε ένα απαλό, λουλουδάτο σετ για την Hailey Bieber. Το αποτέλεσμα είχε κατακλύσει τα social media, από Instagram και Pinterest μέχρι τα πιο δημοφιλή nail salons.

Δύο χρόνια μετά, τα cherry blossom nails κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, προσφέροντας μια φωτεινή και κομψή εναλλακτική μετά τους χειμωνιάτικους τόνους μαύρου, καφέ και μπορντό. Τα μανικιούρ της άνοιξης φέτος θέλουν baby pink, διάφανα milky nails και κλασικά French tips, και τα ανθισμένα κεράσια ταιριάζουν ιδανικά σε αυτή την ανανέωση.

1. Το μανικιούρ που ξεκίνησε την τάση

Το σετ που έκανε viral την τάση το 2024, με μικρά ροζ πέταλα, συνεχίζει να εμπνέει. Η Hailey Bieber το είχε πρωτοφορέσει, και οι λεπτομέρειες των χρωματικών τόνων, απαλό ροζ για τα πέταλα πάνω σε διάφανο φόντο, το κάνουν ιδανικό για να αναπαράγεται εύκολα στο σπίτι. Ένα must-try για όσες αγαπούν τη minimal κομψότητα με έναν ρομαντικό τόνο.

2. Γαλλικό μανικιούρ με λουλουδάκια

Το κλασικό French manicure ανανεώνεται με μικρά ανθάκια στις άκρες των νυχιών. Μπορείς να βάλεις ένα λουλούδι ανά νύχι ή να εναλλάσσεις τα σχέδια, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο αλλά κομψό αποτέλεσμα. Ιδανικό για όσες θέλουν να συνδυάσουν κλασικό στυλ με την τάση της άνοιξης.

3. Floral λεπτομέρειες

Για τις λάτρεις της nail art, αυτό το ultra-detailed σχέδιο περιλαμβάνει ολόκληρο κλαδί κερασιάς που μοιάζει με μικροσκοπικό έργο τέχνης. Απαιτεί περισσότερη τεχνική, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και εντελώς μοναδικό. Ιδανικό για special περιστάσεις ή για όσες θέλουν να ξεχωρίσουν με ένα πραγματικά εντυπωσιακό μανικιούρ.

4. Απαλές αποχρώσεις και subtle ombré

Αν προτιμάς ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε απαλές ροζ και λευκές αποχρώσεις με subtle ombré. Τα νύχια μοιάζουν με ανθισμένα κεράσια χωρίς να χρειάζεται να ζωγραφίσεις κανένα λουλούδι. Είναι εύκολο να το δημιουργήσεις στο σπίτι με ένα απλό dotting tool ή ένα Q-tip, και το αποτέλεσμα παραμένει ανοιξιάτικο, κομψό και φρέσκο.

