Beauty 20.03.2026

Cherry Blossom Nails: Το floral μανικιούρ που κάνει θραύση φέτος την άνοιξη

Τα cherry blossom nails επιστρέφουν δυναμικά αυτή την άνοιξη, φέρνοντας ρομαντισμό και φρεσκάδα σε κάθε μανικιούρ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ανοιξιάτικη ανανέωση στα νύχια δεν θα μπορούσε να έρθει χωρίς τα cherry blossom nails, τη διαχρονική τάση που επιστρέφει δυναμικά και φέτος. Το trend είχε πρωτογίνει viral το 2024 χάρη στη διάσημη nail artist Zola Ganzorigt, που δημιούργησε ένα απαλό, λουλουδάτο σετ για την Hailey Bieber. Το αποτέλεσμα είχε κατακλύσει τα social media, από Instagram και Pinterest μέχρι τα πιο δημοφιλή nail salons.

Δύο χρόνια μετά, τα cherry blossom nails κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, προσφέροντας μια φωτεινή και κομψή εναλλακτική μετά τους χειμωνιάτικους τόνους μαύρου, καφέ και μπορντό. Τα μανικιούρ της άνοιξης φέτος θέλουν baby pink, διάφανα milky nails και κλασικά French tips, και τα ανθισμένα κεράσια ταιριάζουν ιδανικά σε αυτή την ανανέωση.

Διάβασε επίσης: Οι αφέλειες σε σχήμα «U» είναι το καλοκαιρινό hair trend που έχουν ήδη επιλέξει οι celebrities

1. Το μανικιούρ που ξεκίνησε την τάση

Το σετ που έκανε viral την τάση το 2024, με μικρά ροζ πέταλα, συνεχίζει να εμπνέει. Η Hailey Bieber το είχε πρωτοφορέσει, και οι λεπτομέρειες των χρωματικών τόνων, απαλό ροζ για τα πέταλα πάνω σε διάφανο φόντο, το κάνουν ιδανικό για να αναπαράγεται εύκολα στο σπίτι. Ένα must-try για όσες αγαπούν τη minimal κομψότητα με έναν ρομαντικό τόνο.

2. Γαλλικό μανικιούρ με λουλουδάκια

Το κλασικό French manicure ανανεώνεται με μικρά ανθάκια στις άκρες των νυχιών. Μπορείς να βάλεις ένα λουλούδι ανά νύχι ή να εναλλάσσεις τα σχέδια, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο αλλά κομψό αποτέλεσμα. Ιδανικό για όσες θέλουν να συνδυάσουν κλασικό στυλ με την τάση της άνοιξης.

3. Floral λεπτομέρειες

Για τις λάτρεις της nail art, αυτό το ultra-detailed σχέδιο περιλαμβάνει ολόκληρο κλαδί κερασιάς που μοιάζει με μικροσκοπικό έργο τέχνης. Απαιτεί περισσότερη τεχνική, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και εντελώς μοναδικό. Ιδανικό για special περιστάσεις ή για όσες θέλουν να ξεχωρίσουν με ένα πραγματικά εντυπωσιακό μανικιούρ.

4. Απαλές αποχρώσεις και subtle ombré

Αν προτιμάς ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε απαλές ροζ και λευκές αποχρώσεις με subtle ombré. Τα νύχια μοιάζουν με ανθισμένα κεράσια χωρίς να χρειάζεται να ζωγραφίσεις κανένα λουλούδι. Είναι εύκολο να το δημιουργήσεις στο σπίτι με ένα απλό dotting tool ή ένα Q-tip, και το αποτέλεσμα παραμένει ανοιξιάτικο, κομψό και φρέσκο.

Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας: Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας

Πες «αντίο» στα τζιν παντελόνια και υποδέξου τις cargo βερμούδες

Διεθνής κατακραυγή για την εκτέλεση του 19χρονου Σαλέχ Μοχαμαντί από το Ιράν

Η Zendaya φόρεσε ξανά στο κόκκινο χαλί το φόρεμα από τα πρώτα της Όσκαρ

Οι αφέλειες σε σχήμα «U» είναι το καλοκαιρινό hair trend που έχουν ήδη επιλέξει οι celebrities

7 απλοί τρόποι για να κρατήσεις το μπάνιο σου καθαρό χωρίς προσπάθεια

To date night jar είναι το trend που θα ανανεώσει τη σχέση σου

Τα 5 βήματα που θα κρατήσουν φρέσκιες τις τουλίπες στο βάζο σου

Η Cardi B λανσάρει τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές