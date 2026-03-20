Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας: Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά η Φινλανδία είναι πρώτη στη λίστα της ευτυχίας, ενώ η Ελλάδα πέφτει 17 θέσεις

Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας η 20ή Μαρτίου και νέα παγκόσμια έκθεση για την ευτυχία αποτυπώνει για ακόμη μία χρονιά τις σημαντικές ανισότητες στην ποιότητα ζωής μεταξύ των χωρών, με τις σκανδιναβικές κοινωνίες να κυριαρχούν και την Ελλάδα να καταγράφει αισθητή πτώση Η Φινλανδία διατηρεί για όγδοη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στην κατάταξη των πιο ευτυχισμένων χωρών στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση για την Παγκόσμια Ευτυχία του 2025. Στις κορυφαίες θέσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν οι σκανδιναβικές χώρες, καθώς η Δανία, η Ισλανδία και η Σουηδία βρίσκονται και φέτος πολύ ψηλά στη λίστα. Η αξιολόγηση βασίζεται στον βαθμό ικανοποίησης που δηλώνουν οι πολίτες για τη ζωή τους.

Η κατάταξη των 20 πιο ευτυχισμένων χωρών έχει ως εξής

1. Φινλανδία

2. Δανία

3. Ισλανδία

4. Σουηδία

5. Ολλανδία

6. Κόστα Ρίκα

7. Νορβηγία

8. Ισραήλ

9. Λουξεμβούργο

10. Μεξικό

12. Νέα Ζηλανδία

13. Ελβετία

14. Βέλγιο

15. Ιρλανδία

16. Λιθουανία

17. Αυστρία

18. Καναδάς

19. Σλοβενία

20. Τσεχία

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 81η θέση, σημειώνοντας σημαντική πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν βρισκόταν στην 64η θέση. Η Κύπρος βρίσκεται στην 67η θέση.

Στο κάτω μέρος της κατάταξης παραμένει το Αφγανιστάν στη θέση 147, ενώ ακολουθούν η Σιέρα Λεόνε στη θέση 146, ο Λίβανος στη θέση 145, το Μαλάουι στη θέση 144 και η Ζιμπάμπουε στη θέση 143.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Gallup σε συνεργασία με το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και εξετάζει μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, η ελευθερία, η γενναιοδωρία και οι αντιλήψεις για τη διαφθορά.

Ο Jon Clifton, Διευθύνων Σύμβουλος της Gallup, επισημαίνει ότι η ευτυχία δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την οικονομική ευημερία, αλλά και με την εμπιστοσύνη, τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και το αίσθημα ασφάλειας. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζουν η ύπαρξη υποστηρικτικού κοινωνικού περιβάλλοντος και το μέγεθος της οικογένειας. Σε περιοχές όπως το Μεξικό και η Ευρώπη, οικογένειες με 4 έως 5 μέλη εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας.

Σημαντική πτώση καταγράφουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην 24η θέση, τη χαμηλότερη που έχουν σημειώσει ποτέ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην 23η θέση, παρουσιάζοντας τη χαμηλότερη μέση αξιολόγηση από το 2017.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Δες κι αυτό…