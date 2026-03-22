Ο Christopher Meloni στην πρώτη ταινία της κόρης του

Μια ιδιαίτερη οικογενειακή συνεργασία έρχεται στο προσκήνιο του ανεξάρτητου κινηματογράφου, με τον Christopher Meloni να στηρίζει ενεργά το πρώτο σκηνοθετικό βήμα της κόρης του. Ο Christopher Meloni ενώνει τις δυνάμεις του με την κόρη του Sophia Meloni στην ταινία «Chop Cheese», η οποία αποτελεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Ο ηθοποιός συμμετέχει σε υποστηρικτικό ρόλο, σε ένα καστ που περιλαμβάνει τους Michael Gandolfini, Luca Rickman, Anki Alvarez και Dylan Frankel.

Η ταινία «Chop Cheese» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης που εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη και αντλεί έμπνευση από την ιδιαίτερη κουλτούρα των τοπικών παντοπωλείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 16χρονος έφηβος που προσπαθεί να ορίσει την ταυτότητά του και να κερδίσει τον σεβασμό, αντιλαμβανόμενος σταδιακά ότι η ωριμότητα έχει τίμημα.

Η Sophia Meloni υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο της ταινίας, η οποία βασίζεται σε μια ιστορία που είχε γράψει κατά τη διάρκεια των σπουδών της, εμπνευσμένη από την εφηβεία του μικρότερου αδελφού της Dante Meloni. Η προσωπική αυτή αφετηρία αποτυπώνεται και στην ίδια την παραγωγή, η οποία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε οικογενειακές και φιλικές συνεργασίες.

Η Sherman Williams, μητέρα της Sophia Meloni, συνέβαλε στη διαδικασία, ενώ συμμετείχαν επίσης φίλοι και συγγενείς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που συνδύαζε επαγγελματισμό και προσωπική εμπλοκή. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Lisa Rudin.

Σε δήλωσή της, η Sophia Meloni ανέφερε ότι «με γοήτευσε το μυστήριο της εφηβείας, αυτή η περίοδος που συνδυάζει βεβαιότητα και ευθραυστότητα. Ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία της Νέας Υόρκης που δεν βασίζεται στο εντυπωσιακό, αλλά σε στιγμές που μοιάζουν μικρές και τελικά καθορίζουν τη ζωή».

Η Lisa Rudin τόνισε ότι «η Sophia Meloni είναι μια δημιουργός με ιδιαίτερη ευαισθησία και αφοσίωση. Το σενάριό της είναι βαθιά ανθρώπινο και η προσέγγισή της στην παραγωγή δημιούργησε ένα περιβάλλον συνεργασίας και ενέργειας».

Με το «Chop Cheese», η Sophia Meloni κάνει την είσοδό της στον κινηματογράφο με μια προσωπική και αυθεντική ματιά, ενώ η συμμετοχή του Christopher Meloni προσδίδει επιπλέον βαρύτητα σε ένα project που αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς δημιουργών.

Κεντρική φωτογραφία:ΑΠΕ-ΜΠΕ

