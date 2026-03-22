Μουσικά Νέα 22.03.2026

Η Lizzo προκαλεί με νέο βίντεο και ανακοινώνει το Don’t make me love U

Εκρηκτική αισθητική, διπλός εαυτός και μια κυκλοφορία που η ίδια η Lizzo χαρακτηρίζει «νέο εθνικό ύμνο»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με μια εντυπωσιακή και ανατρεπτική ανάρτηση, η Lizzo προανήγγειλε την επιστροφή της στη μουσική σκηνή, επιλέγοντας έναν προκλητικό και οπτικά ιδιαίτερο τρόπο για να παρουσιάσει το νέο της single. Η Lizzo ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Don’t Make Me Love U» μέσα από ένα βίντεο που ήδη συζητείται έντονα στα social media. Στο οπτικοακουστικό απόσπασμα, η καλλιτέχνις εμφανίζεται να χορεύει και να αλληλεπιδρά με μια εκδοχή του εαυτού της, δημιουργώντας μια σχεδόν υπνωτιστική εικόνα διπλής παρουσίας.

www.instagram.com/lizzobeeating

Η κάμερα περιστρέφεται γύρω από τη Lizzo, ενώ εκείνη κάνει έντονες χορευτικές κινήσεις μπροστά στο ομοίωμά της, το οποίο παραμένει ανέκφραστο, ντυμένο με μπεζ σύνολο και ψηλοτάκουνα. Στο παρασκήνιο ακούγεται το νέο τραγούδι, με στίχους όπως «μην με κάνεις να σε αγαπήσω αν πρόκειται απλώς να αλλάξεις γνώμη», δίνοντας το στίγμα της συναισθηματικής έντασης που χαρακτηρίζει το κομμάτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια η Lizzo συνόδευσε το βίντεο με τη φράση «ο νέος εθνικός ύμνος “Don’t Make Me Love U”, ετοιμαστείτε», ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την επικείμενη κυκλοφορία.

Η Lizzo είχε ήδη δώσει μια πρώτη γεύση του τραγουδιού τον Φεβρουάριο, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», όπου ερμήνευσε μέρος του κομματιού a cappella. Η τελευταία της μουσική κυκλοφορία ήταν το «Freak Show» τον Οκτώβριο, ενώ είχε προηγηθεί το mixtape «My Face Hurts From Smiling» τον Ιούνιο, με συμμετοχές των SZA και Doja Cat.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Lizzo είχε αρχικά σχεδιάσει την κυκλοφορία ενός άλμπουμ με τίτλο «Love in Real Life», ωστόσο τελικά εγκατέλειψε το συγκεκριμένο project, καθώς τα singles «Still Bad» και «Love in Real Life» δεν σημείωσαν την αναμενόμενη απήχηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Lizzo είχε εξηγήσει τη στροφή αυτή, δηλώνοντας ότι «μέχρι το 2025 είχα αλλάξει, ο κόσμος είχε αλλάξει και είχαν συμβεί πολλά. Αυτό το υλικό δεν με εξέφραζε πια. Ένιωσα ότι πρέπει να κάνω τα πράγματα διαφορετικά, χωρίς να ξέρω ακριβώς πώς, αλλά ακολουθώντας το ένστικτό μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καλλιτέχνις συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη δημιουργική της πορεία, έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει εμφανίσεις σε jazz σκηνές στο Los Angeles και τη New York, ενώ παράλληλα ετοιμάζει και το παιδικό της βιβλίο «Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’».

Με το «Don’t Make Me Love U», η Lizzo φαίνεται αποφασισμένη να επιστρέψει δυναμικά, συνδυάζοντας τη μουσική της ταυτότητα με μια τολμηρή και σύγχρονη αισθητική.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lizzo ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές