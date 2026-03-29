Μην τα τρως ωμά! 5 τρόφιμα που κρύβουν κινδύνους αν δεν μαγειρευτούν σωστά

7 κοινά τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση αν δεν ψηθούν σωστά και μάθε πώς να τα μαγειρεύεις με ασφάλεια

Η καθημερινή βιασύνη στην κουζίνα και η επιθυμία να δοκιμάσουμε τα πάντα αμέσως μπορεί να φαίνεται αθώα. Όμως, πολλά τρόφιμα δεν είναι ασφαλή όταν καταναλώνονται ωμά ή ημιψημένα. Από το ωμό κρέας μέχρι ορισμένα όσπρια, οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις, ακόμη και μολύνσεις που μπορεί να απαιτήσουν νοσηλεία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι το ωμό κοτόπουλο ή τα αυγά μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, υπάρχουν και φυτικά τρόφιμα που δεν πρέπει να καταναλώνονται χωρίς σωστή θερμική επεξεργασία. Το κλειδί είναι η σωστή προετοιμασία και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας στη μαγειρική.

Αλεύρι

Μπορεί να φαίνεται αβλαβές, αλλά το ωμό αλεύρι μπορεί να περιέχει βακτήρια όπως σαλμονέλα ή E. coli. Η επεξεργασία των κόκκων δεν εξουδετερώνει αυτούς τους μικροοργανισμούς. Αν θέλεις να απολαύσεις ωμή ζύμη, πρέπει πρώτα να θερμάνεις το αλεύρι και να χρησιμοποιήσεις παστεριωμένα αυγά.

Κιμάς

Ο κιμάς δεν πρέπει να τρώγεται ωμός, καθώς τα βακτήρια μπορούν να κατανεμηθούν σε όλο το κρέας. Ενώ το βακτηρίδιο E. coli στη μπριζόλα περιορίζεται στην επιφάνεια και σκοτώνεται στο ψήσιμο, στον κιμά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις αν δεν μαγειρευτεί πλήρως. Η εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να φτάνει τους 71°C για ασφάλεια.

Πουλερικά

Κοτόπουλο, γαλοπούλα, πάπια ή χήνα δεν πρέπει να καταναλώνονται ωμά. Η εσωτερική θερμοκρασία των 165°F (≈74°C) εξασφαλίζει ότι τα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, εξουδετερώνονται και το φαγητό είναι ασφαλές. Η κατανάλωση ωμού πουλερικού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.

Φασόλια Κινέζικα (Kidney Beans)

Τα ωμά φασόλια περιέχουν υψηλά επίπεδα φυτοαιμοσφαιγγίνης, που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα δηλητηρίασης από λίγα μόνο φασόλια. Είναι ασφαλή μόνο όταν βράζονται σωστά για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά από μούλιασμα 5 ωρών. Τα κονσερβοποιημένα φασόλια είναι ήδη έτοιμα για κατανάλωση.

Γάλα

Το ωμό γάλα αποτελεί κίνδυνο λόγω βακτηρίων όπως E. coli, σαλμονέλα και Listeria. Η παστερίωση μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών και καθιστά το γάλα ασφαλές για κατανάλωση. Οι ειδικοί δεν συνιστούν την κατανάλωση ωμού γάλακτος.

