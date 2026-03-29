Διατροφή 29.03.2026

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να απολαύσεις το σνακ σου χωρίς τύψεις

Η λιγούρα δεν είναι αδυναμία, είναι βιολογία - Το ζητούμενο δεν είναι να κόψεις το σνακ, αλλά να μάθεις να το χρησιμοποιείς σωστά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αν πιάνεις τον εαυτό σου να τρώει «κάτι στα γρήγορα» μέσα στη μέρα και μετά να νιώθεις ενοχές, ήρθε η στιγμή να το δεις αλλιώς. Το σνακ δεν είναι εχθρός. Αντίθετα, μπορεί να γίνει σύμμαχός σου αρκεί να το απολαύσεις στη σωστή στιγμή και στο σωστό πλαίσιο. Το βασικό είναι να καταλάβεις πρώτα τι σημαίνει πραγματικά σνακ. Δεν είναι απαραίτητα τα μπισκότα ή τα τσιπς. Είναι απλώς ένα μικρό γεύμα ανάμεσα στα βασικά γεύματα. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου, όχι εναντίον σου.

Για να φτάσεις όμως εκεί, χρειάζεται να ξεκινήσεις από τη βάση. Αν το πρωινό ή το μεσημεριανό σου δεν είναι ισορροπημένο, τότε είναι λογικό να πεινάσεις νωρίς. Όταν το σώμα σου δεν παίρνει αρκετή πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ενέργεια, θα ζητήσει τροφή πιο γρήγορα. Όταν όμως τα γεύματά σου είναι σωστά δομημένα, τότε η πείνα εμφανίζεται φυσιολογικά λίγες ώρες μετά. Εκεί βρίσκεται και το «μυστικό».

Η πιο κατάλληλη στιγμή για να φας ένα σνακ είναι συνήθως το απόγευμα, περίπου μεταξύ 16 και 17. Εκείνη την ώρα το σώμα σου έχει ολοκληρώσει την πέψη και αρχίζει να ζητά ξανά ενέργεια. Δεν είναι λιγούρα ούτε αδυναμία. Είναι βιολογία.

Σε αυτό το σημείο έχεις δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η εύκολη, αλλά σε οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο. Γλυκά και επεξεργασμένα τρόφιμα ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο και μετά σε αφήνουν πιο κουρασμένο και πιο πεινασμένο.

Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή που πραγματικά σε βοηθά. Ένα σωστό σνακ με ισορροπία σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να σου δώσει σταθερή ενέργεια και να σε κρατήσει μέχρι το βραδινό. Φρούτα, γιαούρτι, ξηροί καρποί ή ένας συνδυασμός τους είναι απλές και αποτελεσματικές λύσεις.

Το ζητούμενο δεν είναι να κόψεις το σνακ, αλλά να μάθεις να το χρησιμοποιείς σωστά. Όταν τρως τη σωστή στιγμή και επιλέγεις τα κατάλληλα τρόφιμα, το σώμα σου λειτουργεί καλύτερα και η σχέση σου με το φαγητό γίνεται πιο ισορροπημένη.

Φυτά που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν: Τα 5 must για την κρεβατοκάμαρά σου

