Παγωμένος ώμος: Συνδέεται με τον σακχαρώδη διαβήτη;

Παγωμένος ώμος: Μεγαλύτερο κίνδυνο να τον αναπτύξουν διατρέχουν τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 2, σε σχέση με τα άτομα χωρίς τη νόσο. Το ίδιο ισχύει και για όσους βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του προδιαβήτη, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες.

Επίσης, είναι πιθανότερο να έχουν χειρότερη πορεία και γι’ αυτό θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα και να λαμβάνουν πιο εντατική φροντίδα, αφού ο πόνος και η έλλειψη λειτουργικότητας μπορεί να επιμείνουν, καθιστώντας τον παγωμένο ώμο ένα χρόνιο πρόβλημα.

«Ο παγωμένος ώμος είναι μια πάθηση που επηρεάζει συχνά την άρθρωση αυτή, συνήθως στην 4η έως 6η δεκαετία της ζωής. Στον γενικό πληθυσμό, η συχνότητα εμφάνισής του κυμαίνεται μεταξύ 2% και 5%, αν και η μεταβλητότητα των διαγνωστικών κριτηρίων δεν επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να την αναπτύξουν από τους άνδρες. Στο 6% έως 17% πλήττει και στον ετερόπλευρο ώμο, συνήθως εντός πέντε ετών από την ανάρρωση του ώμου που την παρουσίασε αρχικά.

Προκαλείται από την εμφάνιση φλεγμονής στον αρθρικό θύλακα, η οποία οδηγεί σε οίδημα και απώλεια των αρθρικών υγρών.

