Γιατί η φερριτίνη είναι το must-have για την ευεξία και την ομορφιά

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη φερριτίνη και πώς μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου, το σώμα σου και τα μαλλιά σου

Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που λειτουργεί ως αποθηκευτικός μηχανισμός του σιδήρου στον οργανισμό μας. Αν και συχνά αγνοούμε τη σημασία της, τα επίπεδά της επηρεάζουν την ενέργεια, τη διάθεση, τις ορμόνες και ακόμη και την υγεία των μαλλιών και των νυχιών. Χαμηλή φερριτίνη μπορεί να προκαλέσει κούραση, τριχόπτωση ή προβλήματα συγκέντρωσης, ακόμη και αν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης φαίνονται φυσιολογικά.

Η διατήρηση επαρκών επιπέδων φερριτίνης είναι κρίσιμη για να νιώθουμε γεμάτοι ενέργεια και να λειτουργεί σωστά το σώμα μας σε καθημερινό επίπεδο. Από την τόνωση των μυών και του εγκεφάλου μέχρι την ισορροπία των ορμονών, η φερριτίνη παίζει βασικό ρόλο στην υγεία και την ευεξία. Στο άρθρο που ακολουθεί, θα δούμε πώς να καταλάβεις αν χρειάζεσαι έλεγχο φερριτίνης και ποιοι τρόποι βοηθούν στη φυσιολογική αύξησή της.

Πώς καταλαβαίνεις ότι τα επίπεδά της είναι χαμηλά

Η κούραση, η αδυναμία συγκέντρωσης, η τριχόπτωση και τα αδύναμα νύχια είναι συχνά τα πρώτα σημάδια χαμηλής φερριτίνης. Ακόμη και αν η αιμοσφαιρίνη σου είναι φυσιολογική, η φερριτίνη μπορεί να είναι κάτω από το ιδανικό, επηρεάζοντας τη γενική ενέργεια και την ψυχολογία σου.

Η σχέση της με την ενέργεια και τις ορμόνες

Η φερριτίνη τροφοδοτεί με σίδηρο τον εγκέφαλο, τους μύες και τα όργανα του σώματος, επηρεάζοντας την αντοχή και τη διάθεσή σου. Παράλληλα, επηρεάζει την παραγωγή ορμονών, ειδικά στις γυναίκες, συνδέοντας τα επίπεδά της με την ισορροπία του κύκλου και τη γενικότερη υγεία.

Πώς μπορείς να αυξήσεις τα επίπεδά της

Η σωστή διατροφή με τροφές πλούσιες σε σίδηρο, ο συνδυασμός με βιταμίνη C και, αν χρειαστεί, τα συμπληρώματα σιδήρου υπό ιατρική επίβλεψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επαναφέρεις τα επίπεδα φερριτίνης. Η σταθερότητα και η τακτική παρακολούθηση κάνουν μεγαλύτερη διαφορά από μια εντελώς «heroic» προσπάθεια σε σύντομο διάστημα.

Φερριτίνη και υγιή μαλλιά

Η φερριτίνη παίζει άμεσο ρόλο στην υγεία των μαλλιών και των νυχιών. Τα χαμηλά επίπεδα οδηγούν σε τριχόπτωση, θραύση μαλλιών και αδύναμα νύχια, ενώ η διατήρηση φυσιολογικών τιμών βοηθά στην αναγέννηση και τη δύναμή τους, κάνοντας τα ορατά αποτελέσματα σχεδόν άμεσα.

