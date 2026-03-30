Mad TV News 30.03.2026

Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets

Τα πιο φρέσκα tech και gaming νέα, από smartphones και ρομπότ σε fast food μέχρι νέα παιχνίδια και τάσεις στον ήχο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν οι πιο σημαντικές εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Από την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση των smartphones της Samsung μέχρι νέα trends στο gaming και τις επιστροφές κλασικών gadgets, η εκπομπή συγκέντρωσε όλα όσα ενδιαφέρουν τους tech lovers και τους gamers το 2026.

Στον χώρο των smartphones, η Samsung εισάγει το Quick Share με υποστήριξη τύπου AirDrop για τα Galaxy S26, επιτρέποντας εύκολη ανταλλαγή αρχείων με iPhone. Η νέα λειτουργία έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αναμένεται σύντομα και στην Ευρώπη. Η αναβάθμιση φέρνει σημαντική διευκόλυνση για όσους χρησιμοποιούν συσκευές και από τα δύο οικοσυστήματα, καλύπτοντας ένα διαχρονικό αίτημα των χρηστών.

Παράλληλα, στον χώρο της εστίασης, ανθρωποειδή ρομπότ κάνουν την εμφάνισή τους σε γνωστή αλυσίδα fast food στη Σαγκάη, αναλαμβάνοντας από το σερβίρισμα μέχρι την υποδοχή των πελατών. Το πιλοτικό πρόγραμμα δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ριζικά την εμπειρία του πελάτη και να βάλει τις βάσεις για ένα πιο αυτοματοποιημένο μέλλον στην εστίαση.

Στον κόσμο του gaming, η κυκλοφορία του Minecraft Dungeons 2 έχει ήδη συγκεντρώσει ενθουσιασμό. Το νέο spin-off θα είναι διαθέσιμο φθινόπωρο σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Xbox Game Pass, και υπόσχεται έντονη περιπέτεια, μάχες και εξερεύνηση στο αγαπημένο μπλοκ-σύμπαν του Minecraft.

Τέλος, οι λάτρεις των gadgets είδαν την επιστροφή των ενσύρματων white headphones, με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται κατά 20% το 2026, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την κατάργηση της θύρας ακουστικών από το iPhone 7. Τα κλασικά ενσύρματα ακουστικά συνδυάζουν αξιοπιστία και ποιοτικό ήχο, κερδίζοντας ξανά το ενδιαφέρον των χρηστών που αναζητούν σταθερή εμπειρία ήχου χωρίς απώλειες.

