«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Νέα μυστικά και δοκιμασίες στο επεισόδιο της Δευτέρας 30/3

Απόψε στις 21:00, η οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» συνεχίζει να καθηλώνει τους τηλεθεατές με νέα επεισόδια γεμάτα συγκινήσεις και ανατροπές. Η καθημερινότητα των χαρακτήρων φέρνει μπροστά τους προκλήσεις που δοκιμάζουν σχέσεις και συναισθήματα.
Ο Δημήτρης προσπαθεί να προσαρμοστεί στον ρόλο της πατρότητας, ο Νίκος παλεύει με τη ζήλια του για τον Μανώλη, ενώ ο Ηρακλής θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον πεθερό του, προκαλώντας αναστάτωση στην οικογενειακή ισορροπία.
Το νέο επεισόδιο φέρνει τους ήρωες αντιμέτωπους με φόβους και μυστικά. Η Στέλλα αποφασίζει να φωτίσει τα συναισθήματα και ρωτάει τον Νίκο ευθέως αν εξακολουθεί να αγαπά τη Βιργινία. Η Ελένη ετοιμάζεται να αποκαλύψει στον Δημήτρη την αλλοίωση του τεστ DNA, ενώ τα κεριά που άναψε η Τζένη οδηγούν εκείνη και τον Ηρακλή σε απρόσμενες περιπέτειες.
Παράλληλα, η Τζούλια αντιμετωπίζει τους φόβους της και πιέζει τον Ευριπίδη για περισσότερες επισκέψεις στον Ηρακλή, ενώ η Βιργινία μαθαίνει για την ύπαρξη μιας νέας γυναίκας στη ζωή του Νίκου. Ο Δημήτρης, τέλος, δείχνει να βρίσκει τη θέση του στη ζωή με τον Βίκτωρα και στον ρόλο του πατέρα, προσαρμοζόμενος σιγά-σιγά στις νέες ευθύνες και προκλήσεις.
