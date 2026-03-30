Screen News 30.03.2026

Η Kim Novak «αδειάζει» τη Sydney Sweeney – «Δεν είναι η κατάλληλη για να με υποδυθεί»

Η Kim Novak απορρίπτει την επιλογή της Sydney Sweeney για τη βιογραφική της ταινία και εκφράζει ανησυχίες για την προσέγγιση της σχέσης της με τον Sammy Davis Jr.
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επιλογή της Sydney Sweeney για τον ρόλο της Kim Novak στη βιογραφική ταινία «Scandalous», με την ίδια την Kim Novak να εκφράζει δημόσια τη διαφωνία της και να απορρίπτει την απόφαση του casting. Σε συνέντευξή της στους The Times, η Kim Novak εμφανίστηκε κατηγορηματική, δηλώνοντας ότι «είναι εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί» και προσθέτοντας ότι «δεν θα είχα εγκρίνει ποτέ αυτή την ταινία».

Η ταινία «Scandalous» εστιάζει στη σχέση της Kim Novak με τον Sammy Davis Jr, μια σχέση που εξελίχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην εποχή της. Αν και η ανάπτυξη της παραγωγής φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Colman Domingo συνδέεται με τη σκηνοθεσία, ενώ στο καστ περιλαμβάνονται η Sydney Sweeney και ο David Jonsson στον ρόλο του Sammy Davis Jr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Kim Novak εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τον τρόπο που ενδέχεται να παρουσιαστεί η σχέση της στην ταινία, σημειώνοντας «ανησυχώ ότι θα δοθεί υπερβολική έμφαση στη σεξουαλική πλευρά της σχέσης μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί αυτό, καθώς η Sydney Sweeney προβάλλει διαρκώς μια έντονα σεξουαλική εικόνα».

Παράλληλα, έχει ήδη εκφράσει ενστάσεις και για τον τίτλο της ταινίας, επισημαίνοντας ότι «δεν θεωρώ ότι η σχέση μας ήταν σκανδαλώδης. Ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο νοιαζόμουν πραγματικά. Μας ένωνε η ανάγκη να μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε και όχι για την εμφάνισή μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σχέση της Kim Novak με τον Sammy Davis Jr ξεκίνησε το 1956 και εξελίχθηκε διακριτικά, ωστόσο αποκαλύφθηκε δημόσια το 1958, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, καθώς επρόκειτο για διαφυλετική σχέση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνικά περίοδο. Η δημοσιοποίηση της σχέσης προκάλεσε ανησυχία στη Columbia Pictures, η οποία φοβήθηκε αρνητικές επιπτώσεις για την καριέρα της ηθοποιού.

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ο επικεφαλής της εταιρείας Harry Cohn φέρεται να προχώρησε σε ακραίες ενέργειες προκειμένου να τερματιστεί η σχέση, ασκώντας πιέσεις στον Sammy Davis Jr, ο οποίος λίγο αργότερα παντρεύτηκε τη Loray White. Ο γάμος αυτός δεν είχε διάρκεια, καθώς οι δύο πλευρές κινήθηκαν προς διαζύγιο λίγους μήνες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά της, η Sydney Sweeney δεν έχει σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις της Kim Novak. Σε παλαιότερη τοποθέτησή της, είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τον ρόλο, δηλώνοντας ότι «είναι ιδιαίτερη τιμή που θα την υποδυθώ και ανυπομονώ να τη γνωρίσω», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ιστορία της Kim Novak παραμένει επίκαιρη, ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο με τον οποίο το Hollywood διαχειρίζεται την προσωπική ζωή και την εικόνα των καλλιτεχνών. Η δημόσια τοποθέτηση της Kim Novak αναδεικνύει τις εντάσεις που συχνά συνοδεύουν τις βιογραφικές ταινίες, ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές των ιστοριών διαφωνούν με τον τρόπο που αυτές μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ο λόγος που όλο και περισσότεροι ενήλικες κοιμούνται με λούτρινα και δεν το κρύβουν

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Νέα μυστικά και δοκιμασίες στο επεισόδιο της Δευτέρας 30/3

Πέθανε ο ηθοποιός των Top Gun και Back to the Future, James Tolkan

Η Charlize Theron και ο Taron Egerton στο καταιγιστικό Apex (Video)

Μυστήριο και δεινόσαυροι στο End of Oak Street με την Anne Hathaway (Video)

NCIS: Βασικός χαρακτήρας πεθαίνει στο 500ο επεισόδιο

Super Mario Galaxy: Ο Glen Powell δανείζει τη φωνή του στον Fox McCloud

Ο Brad Pitt επιδιώκει συμφωνία με την Angelina Jolie μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης

Ο Adam Sandler στο νέο ψυχολογικό δράμα Time Out του Netflix

Η Kristen Stewart μπαίνει στο πετσί της Sally Ride

Ο John Malkovich και ο Sam Rockwell γίνονται πράκτορες της CIA (Video)

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό