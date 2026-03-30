Γιώργος Τσαλίκης: Σχολιάζει με χιούμορ την ομοιότητα του τραγουδιού του με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

Ο Γιώργος Τσαλίκης σχολιάζει με χιούμορ το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου «Λογαριασμός», παίζοντας με τις ομοιότητες με δικό του κομμάτι

Ο Γιώργος Τσαλίκης αποφάσισε να φέρει λίγο χιούμορ στο feed μας, ανεβάζοντας ένα βίντεο με αφορμή το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, «Λογαριασμός». Ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει τις αξιοσημείωτες ομοιότητες του κομματιού με το δικό του παλιό hit, «Το κομμένο μου τσιγάρο», προσφέροντας στους followers του μια απολαυστική δόση μουσικού αυτοσαρκασμού.

Στο video, την ώρα που παίζει το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκινά να τραγουδάει τους δικούς του στίχους, με το αμίμητο σχόλιο: «Εγώ θα βγαίνω με τους φίλους μου τα βράδια και εσύ θα ζητάς το λογαριασμό. Η μουσική συνεχίζεται πάντως. Εγώ το αγαπώ». Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ξεκαθάρισε: «Την Κατερίνα την αγαπώ και τη γουστάρω και τη στηρίζω. Δεν ζητάω το λογαριασμό, κάνω χιούμορ. Αφού είναι ίδιο».

Το αποτέλεσμα; Ένα σύντομο, αστείο και άκρως relatable video που δείχνει πόσο διασκεδαστικός μπορεί να γίνει ο συνδυασμός παλιών και νέων hits, χωρίς να χάνει η μουσική την ουσία της. Οι fans πήραν γέλιο, nostalgia και μουσική… όλα σε ένα!

Με αυτήν την κίνηση, ο Τσαλίκης υπενθυμίζει ότι λίγη αυτοσαρκαστική διάθεση δεν βλάπτει ποτέ και ότι η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα σοβαρή και παιχνιδιάρικη – και εμείς είμαστε εδώ για να το απολαύσουμε.

Δες κι αυτό…