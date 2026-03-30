Fashion 30.03.2026

Χρώμα παντού! Οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2026

valentine_outfit
Η νέα σεζόν μόδας φέρνει έντονα χρώματα, αναπάντεχες συνδυαστικές επιλογές και δημιουργικές παραλλαγές
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 η μόδα γίνεται τολμηρή, φρέσκια και γεμάτη χρώμα! Από τα runways της Άνοιξης/Καλοκαιριού μέχρι τα shows του Φθινοπώρου/Χειμώνα, οι σχεδιαστές πειραματίζονται με έντονες αποχρώσεις, απρόσμενους συνδυασμούς και δημιουργικά layering, καλώντας μας να αφήσουμε στην άκρη τα safe looks και να εκφράσουμε τη διάθεσή μας μέσα από κάθε outfit.

Οι χρωματικές τάσεις της χρονιάς συνδυάζουν bold επιλογές και παιχνιδιάρικα pastels, ενώ δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα statement κομμάτια και στα αξεσουάρ. Από μπλε και τομάτι κόκκινο μέχρι μέντα, μουσταρδί και baby pink, το 2026 η γκαρνταρόμπα γίνεται ένας καμβάς για πειραματισμό και εκφραστικότητα, έτοιμος να ανανεώσει την καθημερινότητά μας με φρεσκάδα και ενέργεια.

poukamiso_outfit
https://gr.pinterest.com/juststuffxoxo/

Tomato red

Το τομάτιν κόκκινο επιστρέφει δυναμικά, από φορέματα Valentino μέχρι δερμάτινα jackets Balenciaga. Είναι η απόχρωση που transcends εποχές, προσθέτοντας ένταση και δραματικότητα σε κάθε εμφάνιση. Ιδανικό για statement looks που δεν περνούν απαρατήρητα.

ntomati_outfit
balenciaga.com

Cobalt blue

Το cobalt blue πρωταγωνιστεί στα runways με sleek φορέματα, tailored παντελόνια και eye-catching outerwear. Μια χρωματική επιλογή που συνδυάζει κομψότητα με δυναμισμό, ιδανική για να ανανεώσεις τη χειμερινή γκαρνταρόμπα σου.

mple_outfit
bottegaveneta.com

Βαθύ μελιτζανί

Η βαθυπράσινη-μελιτζανί απόχρωση είναι η διακριτική αλλά ατμοσφαιρική εναλλακτική στο κλασικό μαύρο και καφέ. Φορέματα και αξεσουάρ σε αυτήν την απόχρωση προσθέτουν drama και στιλ στις βραδινές εμφανίσεις.

melitzani
tag-walk.com

Πράσινο της μέντας

Η απόχρωση μέντας γίνεται το αγαπημένο χρώμα της Άνοιξης και του Καλοκαιριού. Από layers σε Chanel μέχρι minimal sets Armani Privé, η μέντα αναδεικνύεται σε statement χρώμα για total looks ή κομμάτια-προσωπικότητα.

menta_prasino
chanel.com

Μουσταρδί

Το μουσταρδί προσφέρει ζωντάνια και ζεστασιά, συνδυάζοντας κλασικό και τολμηρό στοιχείο. Από total looks μέχρι outerwear, αυτή η απόχρωση δείχνει πως η μόδα το 2026 αγαπά τα χρώματα χωρίς όρια.

hermes.com

Baby pink

Το baby pink παραμένει δυναμικό, τόσο σε streetwear όσο και σε αέρινα φορέματα. Μια απόχρωση που φέρνει αμέσως φρεσκάδα, girly vibes και κομψότητα σε κάθε outfit.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο ηθοποιός των Top Gun και Back to the Future, James Tolkan

Επόμενο
Τα 4 ζώδια που μισούν το Πάσχα και δεν το κρύβουν

Δες επίσης

Beauty

Βουτιά στον πάγο! Το νέο beauty ritual που τρελαίνει το TikTok

30.03.2026
Beauty

Το νέο must-have του κόκκινου χαλιού: η μύτη που «αγγίζει» τον ουρανό

30.03.2026
Life

Κυριακή του Πάσχα στο οικογενειακό τραπέζι χωρίς εντάσεις; Ναι, με αυτές τις 7 συμβουλές γίνεται

30.03.2026
Life

Τα 4 ζώδια που μισούν το Πάσχα και δεν το κρύβουν

30.03.2026
Life

Φυτά γραφείου: Τα must-have για καλή διάθεση και καθαρό αέρα

30.03.2026
Beauty

7 σπιτικά συστατικά που δεν πρέπει να βάλεις ποτέ στις DIY μάσκες ομορφιάς

30.03.2026
Life

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται έντονα την εβδομάδα 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου

30.03.2026
Food

Αυτά είναι τα 6 πιο ανθυγιεινά φαγητά στον κόσμο

29.03.2026
Life

7 λέξεις που καλό είναι να αφαιρέσεις από το CV σου

29.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή ανταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

