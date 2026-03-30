Χρώμα παντού! Οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2026

Το 2026 η μόδα γίνεται τολμηρή, φρέσκια και γεμάτη χρώμα! Από τα runways της Άνοιξης/Καλοκαιριού μέχρι τα shows του Φθινοπώρου/Χειμώνα, οι σχεδιαστές πειραματίζονται με έντονες αποχρώσεις, απρόσμενους συνδυασμούς και δημιουργικά layering, καλώντας μας να αφήσουμε στην άκρη τα safe looks και να εκφράσουμε τη διάθεσή μας μέσα από κάθε outfit.

Οι χρωματικές τάσεις της χρονιάς συνδυάζουν bold επιλογές και παιχνιδιάρικα pastels, ενώ δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα statement κομμάτια και στα αξεσουάρ. Από μπλε και τομάτι κόκκινο μέχρι μέντα, μουσταρδί και baby pink, το 2026 η γκαρνταρόμπα γίνεται ένας καμβάς για πειραματισμό και εκφραστικότητα, έτοιμος να ανανεώσει την καθημερινότητά μας με φρεσκάδα και ενέργεια.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas

Tomato red

Το τομάτιν κόκκινο επιστρέφει δυναμικά, από φορέματα Valentino μέχρι δερμάτινα jackets Balenciaga. Είναι η απόχρωση που transcends εποχές, προσθέτοντας ένταση και δραματικότητα σε κάθε εμφάνιση. Ιδανικό για statement looks που δεν περνούν απαρατήρητα.

Cobalt blue

Το cobalt blue πρωταγωνιστεί στα runways με sleek φορέματα, tailored παντελόνια και eye-catching outerwear. Μια χρωματική επιλογή που συνδυάζει κομψότητα με δυναμισμό, ιδανική για να ανανεώσεις τη χειμερινή γκαρνταρόμπα σου.

Βαθύ μελιτζανί

Η βαθυπράσινη-μελιτζανί απόχρωση είναι η διακριτική αλλά ατμοσφαιρική εναλλακτική στο κλασικό μαύρο και καφέ. Φορέματα και αξεσουάρ σε αυτήν την απόχρωση προσθέτουν drama και στιλ στις βραδινές εμφανίσεις.

Πράσινο της μέντας

Η απόχρωση μέντας γίνεται το αγαπημένο χρώμα της Άνοιξης και του Καλοκαιριού. Από layers σε Chanel μέχρι minimal sets Armani Privé, η μέντα αναδεικνύεται σε statement χρώμα για total looks ή κομμάτια-προσωπικότητα.

Μουσταρδί

Το μουσταρδί προσφέρει ζωντάνια και ζεστασιά, συνδυάζοντας κλασικό και τολμηρό στοιχείο. Από total looks μέχρι outerwear, αυτή η απόχρωση δείχνει πως η μόδα το 2026 αγαπά τα χρώματα χωρίς όρια.

Baby pink

Το baby pink παραμένει δυναμικό, τόσο σε streetwear όσο και σε αέρινα φορέματα. Μια απόχρωση που φέρνει αμέσως φρεσκάδα, girly vibes και κομψότητα σε κάθε outfit.

Διάβασε επίσης: To απλό trick που θα κάνει το καλσόν σου άφθαρτο

