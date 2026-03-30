Τα 4 ζώδια που μισούν το Πάσχα και δεν το κρύβουν

Το Πάσχα θεωρείται για πολλούς περίοδος χαράς, επανασύνδεσης και παράδοσης. Ωστόσο, δεν βιώνουν όλοι τις ημέρες αυτές με τον ίδιο ενθουσιασμό. Υπάρχουν ζώδια που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο έντονα κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον των γιορτών, επιλέγοντας είτε να κρατήσουν αποστάσεις είτε να εκφράσουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους.

Παρθένος

Ο Παρθένος δυσκολεύεται να χαλαρώσει μέσα στο χάος που συχνά συνοδεύει τα πασχαλινά τραπέζια. Η ανάγκη του για τάξη και έλεγχο συγκρούεται με την αυθόρμητη φύση των γιορτών, γεγονός που τον κάνει πιο αυστηρό και συχνά επικριτικό απέναντι σε καταστάσεις που δεν μπορεί να οργανώσει.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν συνδέεται ιδιαίτερα με τις παραδόσεις και τις τυπικές υποχρεώσεις. Το Πάσχα, με τον έντονα οικογενειακό χαρακτήρα του, μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται περιορισμένος. Συχνά προτιμά να ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα, μακριά από κοινωνικές νόρμες που δεν τον εκφράζουν.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν νιώθει άνετα σε περιβάλλοντα με έντονη κοινωνική έκθεση, ειδικά όταν υπάρχουν εντάσεις ή υποβόσκοντα συναισθήματα. Τα οικογενειακά τραπέζια μπορεί να τον κουράσουν ψυχολογικά, οδηγώντας τον σε εσωστρέφεια ή εμφανή αποστασιοποίηση.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βαριούνται εύκολα τη ρουτίνα και τις επαναλαμβανόμενες οικογενειακές συνήθειες. Το Πάσχα, με τις σταθερές παραδόσεις και το προβλέψιμο πρόγραμμα, μπορεί να τους φανεί περιοριστικό. Έτσι, δεν είναι σπάνιο να δείχνουν ανυπομονησία να τελειώσουν οι γιορτές, να αποσπώνται ή να αναζητούν διαρκώς τρόπους να την «κάνουν» από το «υποχρεωτικό» κλίμα.

Το γεγονός ότι κάποια ζώδια δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερα το Πάσχα δεν σημαίνει ότι απορρίπτουν τη σημασία του. Αντιθέτως, αποκαλύπτει διαφορετικές ανάγκες και τρόπους έκφρασης. Για ορισμένους, η ελευθερία, η ηρεμία ή η αποφυγή της έντονης κοινωνικότητας είναι πιο σημαντικές από την τήρηση της παράδοσης.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Δες κι αυτό…