Fashion 28.03.2026

To απλό trick που θα κάνει το καλσόν σου άφθαρτο

kokkino_kalson
Με λίγα μόνο βήματα στο σπίτι, μπορείς να πεις αντίο στα σκισμένα καλσόν και να απολαμβάνεις αυτοπεποίθηση σε κάθε look
Μαρία Χατζηγιάννη

Όλες έχουμε βιώσει τη στιγμή που ένα μικρό σκίσιμο στα καλσόν καταστρέφει ολόκληρο το look μας. Η αγορά καλσόν μοιάζει πολλές φορές με ρώσικη ρουλέτα. Επενδύεις λίγα χρήματα και κερδίζεις λίγα λεπτά αυτοπεποίθησης πριν συμβεί το αναπόφευκτο.

Το μυστικό των γυναικών που φαίνονται πάντα άψογες κρύβεται σε ένα απλό, επιστημονικά τεκμηριωμένο κόλπο, την κατάψυξη. Fashion editors σε όλο τον κόσμο στέλνουν τα καλσόν τους σε «χειμερία νάρκη» πριν τα φορέσουν, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διατήρηση του χρώματος.

polka_dots_kalson
https://www.instagram.com/calzedonia/

Τα νάιλον είναι πολυμερείς ίνες που τεντώνονται έντονα κατά την κατασκευή τους. Όταν τα βγάζουμε από τη συσκευασία, είναι στεγνά και «στρεσαρισμένα», έτοιμα να σχιστούν με την παραμικρή τριβή. Όταν τα βρέξεις και τα εκθέσεις στο κρύο, η μοριακή δομή των ινών σφίγγει και σταθεροποιείται προσωρινά. Με την επιστροφή τους σε θερμοκρασία δωματίου, οι ίνες γίνονται πιο ελαστικές και ανθεκτικές, έτοιμες να λυγίσουν αντί να σπάσουν όταν συναντήσουν αιχμηρά αντικείμενα.

argyle_kalson
https://www.instagram.com/burlingtonsocks/

Το κόλπο για άφθαρτο καλσόν

Το μυστικό είναι απλό αλλά απαιτεί προσοχή. Πρώτα, βρέξε τα καλσόν σε κρύο νερό για λίγα λεπτά ώστε οι ίνες να υγρανθούν ομοιόμορφα. Στη συνέχεια, στράγγισε απαλά την περίσσεια νερού ανάμεσα σε πετσέτες, χωρίς στρίψιμο. Τοποθέτησε τα σε αεροστεγή σακούλα και άφησέ τα στην κατάψυξη για 24 ώρες. Όταν τα βγάλεις, άφησέ τα να επιστρέψουν φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου και στέγνωσέ τα σε επίπεδη επιφάνεια μακριά από θερμότητα. Το αποτέλεσμα είναι νάιλον πιο ανθεκτικό, ελαστικό και με έντονο χρώμα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion hacks καλσόν
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

