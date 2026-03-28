Οι BTS εντυπωσίασαν στο The Tonight Show με SWIM και 2.0 από το ARIRANG (Video)

Το συγκρότημα BTS επέστρεψε στο Guggenheim Museum με μια δυναμική εμφάνιση και συνεχίζει το παγκόσμιο comeback του

Οι BTS επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη σκηνική τους κυριαρχία, επιστρέφοντας στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με μια εντυπωσιακή ερμηνεία του «2.0», από το νέο τους άλμπουμ «ARIRANG».

Μετά την εμφάνισή τους με το «SWIM» το προηγούμενο βράδυ, οι Jin, Suga, J Hope, RM, Jimin, V και Jung Kook βρέθηκαν ξανά στο εμβληματικό Guggenheim Museum της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας μια άψογα συγχρονισμένη χορογραφία χωρίς τη χρήση σκηνικών, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ενέργεια και την παρουσία τους. Με δερμάτινα jackets και minimal αισθητική, η performance ανέδειξε την καθαρή δυναμική του group.

Το «ARIRANG», η πρώτη δισκογραφική δουλειά των BTS μετά το «Be» του 2020, έχει ήδη καταρρίψει σημαντικά ρεκόρ. Πρόκειται για το πιο streamed K-pop άλμπουμ στην ιστορία του Spotify, αλλά και το άλμπουμ με τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα για το 2026.

Παράλληλα, κατέκτησε την κορυφή των charts στην Αυστραλία, σημειώνοντας το τρίτο No 1 του συγκροτήματος στη χώρα, ενώ διεκδικεί δυναμικά και την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δυναμική επιστροφή των BTS δεν περιορίζεται στη δισκογραφία. Το νέο ντοκιμαντέρ τους «BTS The Return» κάνει πρεμιέρα στο Netflix, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στη δημιουργία του «ARIRANG» και στη νέα φάση της καριέρας τους.

Παράλληλα, το συγκρότημα ετοιμάζεται για μια παγκόσμια περιοδεία τον Απρίλιο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη K-pop tour όλων των εποχών. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Live Nation και περιλαμβάνει 79 συναυλίες σε 34 περιοχές, με εντυπωσιακή σκηνή 360°.

Λίγες ημέρες πριν, οι BTS παρουσίασαν το «ARIRANG» με μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ, η οποία μεταδόθηκε παγκοσμίως μέσω Netflix και συγκέντρωσε 18,4 εκατ. θεατές, κατακτώντας την κορυφή σε 24 χώρες και μπαίνοντας στο top 10 σε 80 χώρες.

Με εμφανίσεις όπως αυτή στο «The Tonight Show», οι BTS δείχνουν ότι η επιστροφή τους δεν είναι απλώς επιτυχημένη, αλλά ήδη ιστορική.

