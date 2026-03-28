Ο Jamie Oliver πρωταγωνιστεί σε videoclip τραγουδιού… που τον «κράζει»

Ο Jamie Oliver συμμετέχει στο νέο videoclip της CMAT η οποία επιστρέφει με ένα τραγούδι που, ειρωνικά, μιλά για το πόσο… δεν συμπαθεί τον Jamie Oliver. Το κομμάτι με τίτλο «The Jamie Oliver Petrol Station» περιλαμβάνει στίχους όπου η τραγουδίστρια, κατά κόσμον Ciara Mary-Alice Thompson, εκφράζει με χιούμορ την ενόχλησή της προς τον διάσημο σεφ, φτάνοντας να τραγουδά «Θεέ μου, τον μισώ». Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο ανατρεπτική.

Παρά το «καρφί» των στίχων, ο Jamie Oliver όχι μόνο δεν αντέδρασε αρνητικά, αλλά δέχτηκε να συμμετάσχει στο videoclip, δείχνοντας διάθεση να αυτοσαρκαστεί. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτρια Eilís Doherty, ο σεφ ήταν «ανοιχτός σε όλα», γεγονός που εξέπληξε την ομάδα παραγωγής. Το βίντεο εναλλάσσει σκηνές από την CMAT σε ένα στυλιζαρισμένο, ρετρό στούντιο με εικόνες του Jamie Oliver σε επαγγελματική κουζίνα. Οι δύο κόσμοι τελικά ενώνονται, με τον ίδιο να εμφανίζεται επί σκηνής παίζοντας ντραμς, σε μία από τις πιο απρόσμενες στιγμές του clip.

Διάβασε επίσης: Ο Keith Urban από τις μεγάλες αρένες, στις εμφανίσεις σε κρουαζιερόπλοια

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εστιατόριο της αλυσίδας του σεφ, λίγο πριν την επαναλειτουργία του, μέσα σε ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς η παραγωγή είχε μόλις δύο ώρες στη διάθεσή της. Παρά το χάος, ο Jamie Oliver διατήρησε την ψυχραιμία του, παρά το γεγονός ότι μάλιστα δυσκολεύτηκε να υιοθετήσει την «εκρηκτική» τηλεοπτική περσόνα που του ζητήθηκε για τις ανάγκες του βίντεο.

Η αισθητική του videoclip αντλεί έμπνευση από τηλεοπτικά shows της δεκαετίας του ’70, συνδυάζοντας camp στοιχεία με πιο ρεαλιστικές σκηνές κουζίνας. Το αποτέλεσμα ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη λεπτή ειρωνεία.

Παρά τον σατιρικό τόνο του τραγουδιού, η ίδια η CMAT έχει διευκρινίσει ότι το κομμάτι δεν αποτελεί προσωπική επίθεση, αλλά μια ευρύτερη προσέγγιση των παράλογων συναισθημάτων που συχνά προβάλλονται σε πρόσωπα χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Η συμμετοχή του Jamie Oliver φαίνεται τελικά να κέρδισε το κοινό, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η αυτοσαρκαστική του στάση άλλαξε την εικόνα που είχαν για εκείνον.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

