Αλλαγές στην επιδερμίδα; Ήρθε η ώρα για νέα skincare ρουτίνα

Όταν η επιδερμίδα σου φαίνεται θαμπή ή κουρασμένη, η λύση δεν είναι η πλήρης αλλαγή της ρουτίνας, αλλά έξυπνες προσαρμογές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιδερμίδα σου δεν παραμένει ίδια με τα χρόνια ή με την αλλαγή των εποχών. Κάθε ηλικία, κλιματική συνθήκη και τρόπος ζωής επηρεάζει την ανάγκη της για ενυδάτωση, θρέψη και προστασία. Συχνά, η ίδια ρουτίνα που έδινε αποτελέσματα πριν μήνες, σταματά να λειτουργεί, αφήνοντας το δέρμα θαμπό, ξηρό ή επιρρεπές σε σπυράκια. Το να παρατηρήσεις αυτά τα σημάδια είναι το πρώτο βήμα για μια σωστή ανανέωση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ανανέωση της ρουτίνας δεν σημαίνει πλήρη αλλαγή όλων των προϊόντων. Αρκεί μια στοχευμένη προσαρμογή σε καθαριστικό, ενυδατική ή ορό, ώστε η επιδερμίδα σου να πάρει ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Η σωστή στρατηγική, σε συνδυασμό με απολέπιση και προσοχή στα συστατικά, μπορεί να αναζωογονήσει το δέρμα χωρίς να διαταράξει την ισορροπία του.

Σημάδια ότι η ρουτίνα σου χρειάζεται αλλαγή

Εάν χρησιμοποιείς τα ίδια προϊόντα για χρόνια και δεν βλέπεις τα αποτελέσματα που είχες συνηθίσει, είναι η ώρα για αναθεώρηση. Η επιδερμίδα σου αλλάζει συνεχώς και οι ανάγκες της διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, την υγρασία και την έκθεση στον ήλιο. Ένα καθαριστικό ή μια ενυδατική που λειτουργούσε πριν, ίσως να μην επαρκεί πια. Αν παρατηρήσεις σπυράκια, ξηρότητα ή θαμπάδα, συμβουλέψου έναν δερματολόγο για να προσαρμόσεις τη ρουτίνα σου.

Οι εποχές αλλάζουν, αλλάζεις κι εσύ

Η επιδερμίδα σου απαιτεί διαφορετική φροντίδα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι χρειάζεται πιο ελαφριές ενυδατικές και υψηλό δείκτη προστασίας, ενώ τον χειμώνα χρειάζεται θρέψη και πλούσια κρέμα. Όμως, η αντηλιακή προστασία παραμένει βασική όλο τον χρόνο. Αξίζει να προσαρμόζεις τα προϊόντα σου σταδιακά, χωρίς να αλλάζεις όλη τη ρουτίνα με μία κίνηση.

Μην αλλάζεις τα πάντα μαζί

Οι ειδικοί συστήνουν να εισάγεις ένα προϊόν τη φορά. Ξεκίνα με τα βασικά: καθαριστικό, ενυδατική και ορό. Αυτή η προσέγγιση διευκολύνει την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμών. Επιπλέον, έλεγξε τα συστατικά και απόφυγε προϊόντα που προκαλούν προβλήματα στην επιδερμίδα σου.

Η σημασία της απολέπισης

Η τακτική απολέπιση βοηθά στην αφαίρεση των νεκρών κυττάρων και προάγει την κυτταρική ανανέωση. Μπορείς να εναλλάσσεις χημικά απολεπιστικά, όπως AHAs και BHAs, με ήπια φυσικά, για να διατηρείς το δέρμα λείο και λαμπερό. Αυτό επιτρέπει στα υπόλοιπα προϊόντα να απορροφώνται καλύτερα και να αποδίδουν περισσότερο.

