Από μυτερές γόβες μέχρι πολύχρωμες μπότες: Τα top trends στα παπούτσια φέτος

Τα παπούτσια που κλέβουν τις εντυπώσεις αυτή την άνοιξη, από μυτερές γόβες μέχρι πολύχρωμα boots και fun mules

Η άνοιξη είναι εδώ και μαζί της φέρνει την ανανέωση στις ντουλάπες μας, ειδικά στα παπούτσια. Τα βαριά χειμερινά παπούτσια μένουν πίσω και η νέα σεζόν ζητά sneakers, μπαλαρίνες και fun sandals. Από τις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026, βλέπουμε τάσεις που συνδυάζουν άνεση, στιλ και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Οι σχεδιαστές έδωσαν έμφαση σε παπούτσια που τραβούν τα βλέμματα, είτε με έντονα χρώματα, είτε με μυτερές μύτες, είτε με ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Φέτος, η μόδα στα παπούτσια μας καλεί να παίξουμε με το look μας και να τολμήσουμε. Ας δούμε τα πιο δυνατά trends της σεζόν.

Knife Point

Τα υπερβολικά μυτερά τακούνια κυριάρχησαν στις πασαρέλες, από τη Saint Laurent μέχρι τη Balenciaga και τη Ferragamo. Πρόκειται για ψηλά pumps με πολύ μακρύ, αιχμηρό toe box που προσδίδει κομψότητα και δυναμισμό σε κάθε εμφάνιση.

Leather Lace Ups

Τα δερμάτινα lace-ups επέστρεψαν δυναμικά με κλασικά oxford και vintage-inspired σχήματα από οίκους όπως Celine, Jil Sander και Prada. Ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, προσφέρουν κομψότητα και άνεση σε ένα πιο casual outfit.

Water Shoes

Τα «παπούτσια για νερό» εμφανίστηκαν στις πασαρέλες με σατέν, δέρμα και bubble soles. Προσφέρουν άνεση, sporty στυλ και είναι ιδανικά για casual, παιχνιδιάρικες εμφανίσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Fancy Footwork

Τα mules με διακοσμητικές λεπτομέρειες, τα strappy sandals και τα satin slingbacks επιστρέφουν για τις πιο τολμηρές εμφανίσεις. Οίκοι όπως Chanel, Dior και McQueen παρουσίασαν δημιουργίες με twisted rosettes και ιδιαίτερα τακούνια που κάνουν statement.

Colour Pop

Από μπλε ηλεκτρίκ μέχρι μουσταρδί και διακοσμημένα σχέδια, τα χρωματιστά boots ξεχωρίζουν φέτος στις πασαρέλες. Hermes, Prada και Acne Studios έδειξαν πώς ένα έντονο χρώμα μπορεί να μεταμορφώσει ένα ολοκληρωμένο look.

