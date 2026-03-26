Μουσικά Νέα 26.03.2026

Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

Η Megan Thee Stallion ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του «Moulin Rouge! The Musical» και αποθεώθηκε από το κοινό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Megan Thee Stallion μπήκε δυναμικά στον κόσμο του θεάτρου, πραγματοποιώντας το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της στο Broadway. Την Τρίτη 24 Μαρτίου, η διάσημη καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Moulin Rouge! The Musical», ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Zidler. Η εμφάνισή της έκλεψε τις εντυπώσεις, με το κοινό να την αποθεώνει ήδη από την πρώτη της υπόκλιση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τη βραδιά, η Megan εμφανίζεται στη σκηνή με εντυπωσιακό κόκκινο κοστούμι, ψηλές μπότες και καπέλο, δίνοντας τον δικό της ρυθμό στο φινάλε της παράστασης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να ενσωματώσει και ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια, φωνάζοντας «I’m a savage» στο μικρόφωνο, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό. Μετά το φινάλε, χαιρέτησε τους θεατές με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, πριν ενωθεί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς για την τελική υπόκλιση.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμές από το ντεμπούτο της στα social media, γράφοντας: «Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το απίστευτο καστ και την ομάδα. Hotties, είμαι στο Broadway!», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο αυτό βήμα στην καριέρα της.

Η Megan Thee Stallion θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της στο μιούζικαλ έως τις 17 Μαΐου, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών μουσικών που έχουν δοκιμαστεί στη θεατρική σκηνή τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα με το θέατρο, η καλλιτέχνιδα παραμένει ενεργή και στη μουσική, έχοντας κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Megan» το 2024, ενώ το 2025 παρουσίασε νέα singles που σημείωσαν επιτυχία στα charts.

Με αυτή τη μετάβαση από τη μουσική σκηνή στο Broadway, η Megan Thee Stallion αποδεικνύει ότι μπορεί να εξερευνήσει με επιτυχία διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Βερολίνο

