Τοσκάνη με αυτοκίνητο: Οι στάσεις που πρέπει να κάνεις σε ένα road trip στην Ιταλία

Η άνοιξη και οι αρχές καλοκαιριού είναι η ιδανική εποχή για να εξερευνήσεις την Τοσκάνη με αυτοκίνητο, απολαμβάνοντας δρόμους γεμάτους αμπελώνες

Η Τοσκάνη είναι από εκείνες τις περιοχές που δύσκολα τις γνωρίζεις σωστά αν δεν μπεις στο αυτοκίνητο. Γιατί όσο όμορφες κι αν είναι οι πόλεις της, η πραγματική εμπειρία βρίσκεται στη διαδρομή: στους επαρχιακούς δρόμους που περνούν ανάμεσα σε λόφους, στα χωριά που εμφανίζονται ξαφνικά πάνω σε υψώματα, στους αμπελώνες, στα κυπαρίσσια και στις μικρές στάσεις που δεν είχες υπολογίσει αλλά τελικά αξίζουν περισσότερο.

Η άνοιξη και οι αρχές καλοκαιριού είναι ίσως η καλύτερη στιγμή για να την εξερευνήσεις! Με φίλες, με τη σχέση σου, με την οικογένειά σου; Με όποιον και να επιλέξεις να πας, θα περάσετε μοναδικά.Η θερμοκρασία επιτρέπει πολλές ώρες εκτός ξενοδοχείου, τα τοπία έχουν ακόμη έντονο χρώμα και η διαδρομή αποκτά εκείνη τη χαλαρότητα που χρειάζεται ένα σωστό road trip: μουσική, στάσεις χωρίς πίεση και αίσθηση ότι κάθε επόμενο χιλιόμετρο αλλάζει εικόνα. Έχοντας ταξιδέψει πάνω από 2 φορές στην περιοχή, θα σου πρότεινα ναξεκινήσεις από τη Φλωρεντία και να κινηθείς σταδιακά προς το νότιο τμήμα της περιοχής.

Πρώτη στάση: Firenze

Η Φλωρεντία είναι ιδανικό σημείο εκκίνησης γιατί σε βάζει αμέσως στο mood της Τοσκάνης: τέχνη, αρχιτεκτονική, ιστορία αλλά και εκείνος ο ιδιαίτερος ιταλικός ρυθμός που κάνει ακόμη και μια απλή βόλτα να μοιάζει εμπειρία.

Δύο ημέρες αρκούν για να δεις τα βασικά χωρίς πίεση. Η βόλτα ξεκινά από τη Santa Maria Novella, συνεχίζει προς τη Piazza della Signoria και φυσικά περνά από το Ponte Vecchio, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης.

Αργά το απόγευμα, το σωστό σημείο είναι το Piazzale Michelangelo, εκεί όπου η πόλη ανοίγεται μπροστά σου και το φως αλλάζει τελείως την εικόνα της.

Δεύτερη στάση: San Gimignano

Περίπου μία ώρα μακριά, το San Gimignano είναι ίσως το πιο γνωστό χωριό της Τοσκάνης και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μεσαιωνικά τοπία της περιοχής. Αν με ρωτάς, εγώ δε θα το επέλεγα γιατί έχει πάντα πολύ κόσμο. Εκτός αν πάτε απόγευμα, τότε που τα περισσότερα day tours με τα τεράστια λεοφωρεία αναχωρούν για τη Φλωρεντία και το χωριό ησυχάζει.

Οι πύργοι του ξεχωρίζουν από μακριά και εξηγούν γιατί το χωριό παραμένει τόσο δημοφιλές.Η καρδιά του βρίσκεται στην Piazza della Cisterna, όπου σχεδόν όλοι κάνουν στάση για gelato από τη Gelateria Dondoli.

Παρότι συγκεντρώνει πολύ κόσμο, αρκεί να απομακρυνθείς λίγο από την κεντρική πλατεία για να νιώσεις το χωριό διαφορετικά. Από τα τείχη, η θέα προς τους κάμπους της Τοσκάνης είναι από τις εικόνες που μένουν ίσως και για πάντα στο μυαλό σου.

Τρίτη στάση: Monteriggioni

Το Monteriggioni είναι μικρό αλλά ξεχωριστό. Ένα μεσαιωνικό χωριό που διατηρεί έναν ήσυχο χαρακτήρα και λειτουργεί ιδανικά σαν σύντομη στάση ανάμεσα στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Όλα συγκεντρώνονται γύρω από την Piazza Roma, όπου ένα aperitivo αργά το απόγευμα είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Spritz, pecorino, αλλαντικά και μια στάση χωρίς πρόγραμμα, για 2 ωρίτσες.

Τέταρτη στάση: Siena

Η Σιένα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τη Φλωρεντία. Πιο μικρή, πιο συμπαγής, αλλά με έντονη προσωπικότητα.

Η Piazza del Campo είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης, αλλά η ουσία της βρίσκεται στο περπάτημα χωρίς συγκεκριμένη πορεία. Στενά, πέτρα, μικρά café και μια αίσθηση ότι η πόλη παραμένει ζωντανή χωρίς να προσπαθεί.

Αν μείνεις έστω ένα βράδυ, η ατμόσφαιρα αλλάζει τελείως μόλις μειωθεί ο ημερήσιος κόσμος. Θα σου πω πώς είναι must!

Πέμπτη στάση: Montalcino

Ένα από τα αγαπημένα μου «κρασοχώρια» της Τοσκάνης! Το Montalcino συνδέεται άμεσα με το κρασί και ειδικά με το περίφημο Brunello di Montalcino.

Το χωριό έχει πιο ήσυχη ενέργεια, ανοιχτή θέα προς τους λόφους και αρκετά wine bars για tasting χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερος προγραμματισμός. Αν έχεις χρόνο, αξίζει να βγεις λίγο έξω από το χωριό για επίσκεψη σε κάποιο μικρό οινοποιείο.

Έκτη στάση: Montepulciano

Το Montepulciano είναι από τα χωριά που συνδυάζουν ιδανικά αρχιτεκτονική, τοπίο και γαστρονομία.

Οι δρόμοι του ανηφορίζουν προς την Piazza Grande και η θέα προς την καταπράσινη κοιλάδα θα σε ξετρελάνει. Εδώ κυριαρχεί το Vino Nobile di Montepulciano, που δοκιμάζεται σε ιστορικά κελάρια κάτω από παλιά κτίρια του χωριού. Μη φύγεις χωρίς να αγοράσεις μία φιάλη.

Έβδομη στάση: Bagno Vignoni

Το Bagno Vignoni είναι διαφορετικό από κάθε άλλο χωριό της περιοχής γιατί στο κέντρο του δεν υπάρχει πλατεία αλλά μια μεγάλη δεξαμενή θερμών νερών.

Η περιοχή είναι γνωστή για τις θερμές πηγές της και αποτελεί ιδανική στάση αν θέλεις να αλλάξει λίγο ο ρυθμός του ταξιδιού. Πολλά καταλύματα διαθέτουν thermal πισίνες και αξίζει να μείνεις ένα βράδυ!

Για πιο natural εμπειρία, αξίζει και η περιοχή της Saturnia. Να πας πάρα μα πάρα πολύ πρωί αλλιώς θα πήξεις από τον κόσμο.

Τα τέλεια κλικ της Τοσκάνης ωστόσο, βρίσκονται εδώ:

Poggio Covili

Cipressi di San Quirico d’Orcia

Cipressini di Pienza

Είναι σημεία που αξίζουν όχι μόνο για φωτογραφία αλλά γιατί εκφράζουν όλη τη γεωμετρία της τοσκανικής υπαίθρου.

Η Τοσκάνη είναι από εκείνα τα ταξίδια που τελικά δεν θυμάσαι μόνο από τα μέρη αλλά κυρίως από τη διαδρομή. Τις στάσεις στη μέση του πουθενά, στα μικρά χωριά που δεν είχατε στο πρόγραμμα αλλά σας έκλεισαν το μάτι όταν τα διασχίζατε τυχαία.

Από έναν δρόμο που δεν είχες σημειώσει, από ένα wine bar σε χωριό που δεν είχες προγραμματίσει, από μια στάση που κράτησε περισσότερο απ’ όσο περίμενες. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο σωστό road trip στην Ιταλία: να ξεκινήσεις με σχέδιο, αλλά να αφήσεις χώρο και για όσα θα προκύψουν στην πορεία!

