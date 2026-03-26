Celeb News 26.03.2026

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Βερολίνο

vandi_mpismpikis
Η Δέσποινα Βανδή συνοδεύει τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Βερολίνο για το 11ο Greek Film Festival, απολαμβάνοντας την πόλη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από το πρόσφατο ταξίδι τους στη γερμανική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας δουλειά και χαλάρωση.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Βερολίνο με αφορμή τη συμμετοχή του ηθοποιού στο 11ο Greek Film Festival Berlin, όπου προβάλλεται η ταινία του «Σπασμένη Φλέβα». Η παρουσία τους στο φεστιβάλ συνδυάζει επαγγελματικές υποχρεώσεις με προσωπικό χρόνο για να εξερευνήσουν την πόλη και να απολαύσουν στιγμές μακριά από τη ρουτίνα.

https://www.instagram.com/desp1navandi/?hl=el

Η Δέσποινα Βανδή, που βιώνει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην καριέρα της, στέκεται διακριτικά στο πλευρό του συντρόφου της, στηρίζοντας κάθε βήμα της καλλιτεχνικής του πορείας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, από την πλευρά του, συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας τη νέα του κινηματογραφική δουλειά και συζητώντας με κοινό και κριτικούς.

https://www.instagram.com/desp1navandi/?hl=el

Πριν λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνεια της για τον σύντροφό της, ο οποίος βραβεύτηκε με το «Βραβείο Επιτροπής για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία» στο San Francisco Greek Film Festival 2026. Η δημόσια έκφραση θαυμασμού της έδειξε τη στενή στήριξη που υπάρχει μεταξύ τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

https://www.instagram.com/desp1navandi/?hl=el

Το ταξίδι τους στο Βερολίνο αποδεικνύει ότι το ζευγάρι καταφέρνει να ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα σε δημιουργικές υποχρεώσεις και ξεκούραση, ενώ συνεχίζουν να μοιράζονται με το κοινό τους μοναδικές στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Βασίλης Μπισμπίκης Βερολίνο ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Σπασμένη Φλέβα ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

26.03.2026
Επόμενο
Gorillaz – 25 χρόνια μετά: το άλμπουμ που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άλμπουμ

Gorillaz – 25 χρόνια μετά: το άλμπουμ που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άλμπουμ

26.03.2026

Δες επίσης

Orlando Bloom: Το ταξίδι στη Ζυρίχη με την κατά 21 χρόνια νεότερη σύντροφό του

Η κόρη της Monica Bellucci, Léonie Cassel στο πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue Italia

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή μετά από αδιαθεσία

Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για τη σχέση του με τη Μελίνα Νικολαΐδη

Ανθρωποειδές ρομπότ στο πλευρό της Melania Trump στον Λευκό Οίκο

Η Ελλάδα μέσα στο ταξίδι του μέλιτος της Taylor Swift και του Travis Kelce

Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της

Ο Barry Keoghan μιλά για την online επίθεση μετά τον χωρισμό με την Sabrina Carpenter

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα