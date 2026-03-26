Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Βερολίνο

Η Δέσποινα Βανδή συνοδεύει τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Βερολίνο για το 11ο Greek Film Festival, απολαμβάνοντας την πόλη

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από το πρόσφατο ταξίδι τους στη γερμανική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας δουλειά και χαλάρωση.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Βερολίνο με αφορμή τη συμμετοχή του ηθοποιού στο 11ο Greek Film Festival Berlin, όπου προβάλλεται η ταινία του «Σπασμένη Φλέβα». Η παρουσία τους στο φεστιβάλ συνδυάζει επαγγελματικές υποχρεώσεις με προσωπικό χρόνο για να εξερευνήσουν την πόλη και να απολαύσουν στιγμές μακριά από τη ρουτίνα.

Η Δέσποινα Βανδή, που βιώνει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην καριέρα της, στέκεται διακριτικά στο πλευρό του συντρόφου της, στηρίζοντας κάθε βήμα της καλλιτεχνικής του πορείας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, από την πλευρά του, συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας τη νέα του κινηματογραφική δουλειά και συζητώντας με κοινό και κριτικούς.

Πριν λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνεια της για τον σύντροφό της, ο οποίος βραβεύτηκε με το «Βραβείο Επιτροπής για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία» στο San Francisco Greek Film Festival 2026. Η δημόσια έκφραση θαυμασμού της έδειξε τη στενή στήριξη που υπάρχει μεταξύ τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το ταξίδι τους στο Βερολίνο αποδεικνύει ότι το ζευγάρι καταφέρνει να ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα σε δημιουργικές υποχρεώσεις και ξεκούραση, ενώ συνεχίζουν να μοιράζονται με το κοινό τους μοναδικές στιγμές από την καθημερινότητά τους.

