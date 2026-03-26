Μουσικά Νέα 26.03.2026

Gorillaz – 25 χρόνια μετά: το άλμπουμ που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άλμπουμ

To 2001, σε ένα διαμέρισμα του Λονδίνου, δύο άντρες παρακολουθούσαν με τις ώρες MTV χωρίς να κρύβουν την απέχθειά τους για όσα έβλεπαν.
Ο Damon Albarn, frontman των Blur, και ο Jamie Hewlett, δημιουργός του έξοχου Tank Girl, αποφάσισαν να απαντήσουν με κάτι πραγματικά φιλόδοξο και πρωτότυπο.

Το αποτέλεσμα κυκλοφόρησε στις 26 Μαρτίου 2001. Σήμερα κλείνει 25 χρόνια.

O Albarn είχε κυκλοφορήσει το 13 με την μπάντα του και δεν ήθελε να κάνει ακόμα ένα «ώριμο» άλμπουμ για τους ανθρώπους της γενιάς του. Η απόφαση να «κρυφτεί» πίσω από animated χαρακτήρες ήταν ταυτόχρονα σοφή, ειλικρινής και απόλυτα επιτυχημένη. Ήταν ένα απαραίτητο εργαλείο για να ξεφύγει από το βάρος του να είναι «ο τραγουδιστής των Blur», να δουλέψει με ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους, να απευθυνθεί σε ακροατές που δεν θα του έδιναν ιδιαίτερη σημασία αλλιώς.

Αυτό που δεν ήταν προφανές τότε, αλλά γίνεται όλο και πιο σαφές με τα χρόνια, είναι πόσο σωστές ήταν όλες οι επιλογές που έκαναν: ο Dan the Automator παραγωγός, ο Del the Funky Homosapien σε δύο κομμάτια, ο Ibrahim Ferrer των Buena Vista Social Club στο “Latin Simone”, οι Chris Frantz και Tina Weymouth των Talking Heads στο “19-2000”. Δεν ήταν διάσημα ονόματα που μπαίνουν σε ένα project για το πρεστίζ τους. Ήταν εξαιρετικές επιλογές που ταίριαζαν απόλυτα με μια συγκεκριμένη ηχητική λογική.

Το ίδιο το άλμπουμ είναι ίσως το πιο παράξενο κομμάτι της εξίσωσης. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει ούτε να σταθεί ως ένα τεράστιο statement. Από το εθιστικό “Clint Eastwood” μέχρι το σχεδόν DIY “Punk” και το trip-hop του “Tomorrow Comes Today”, ο δίσκος κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά είδη καταφέρνοντας όμως να φτιάξει έναν συνεκτικό κόσμο, μια ελαφρώς μελαγχολική εκδοχή της ποπ μουσικής.

Τα 25 χρόνια που πέρασαν από την κυκλοφορία του έχουν αλλάξει τελείως την οπτική με την οποία το βλέπουμε. Αυτό που το 2001 έδειχνε σαν ένα έξυπνο παιχνίδι μιας εποχής, σήμερα φαίνεται σαν το template για τη σύγχρονη ποπ: guest appearances χωρίς να κυνηγάμε απαραίτητα super stars, πολυσυλλεκτικός ήχος και ένα πλούσιο οπτικό σύμπαν που συνοδεύει και ενισχύει τη μουσική. Ότι όλα αυτά σήμερα μοιάζουν αυτονόητα δείχνει πόσο καταδικασμένο να πετύχει ήταν το project.

Οι Gorillaz έρχονται την Πέμπτη 25 Ιουνίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens x SNFNostos. Η βραδιά είναι ήδη sold out.

Gorillaz μουσική
Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Βερολίνο

Αυτό είναι το τραγούδι που θα σε συντροφεύσει όλη την άνοιξη σύμφωνα με το ζώδιό σου

Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη

HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη

By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή με μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι

Ο Niall Horan τιμά τη μνήμη του Liam Payne με το τραγούδι End of an Era

