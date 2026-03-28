Streaming News 28.03.2026

Η Emily Osment εξηγεί γιατί απουσίαζε από το επετειακό αφιέρωμα του Hannah Montana

Η Emily Osment μίλησε ανοιχτά για την απουσία της από το special των 20 χρόνων και ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τη διαχρονική στήριξη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρεμιέρα της σειράς «Hannah Montana», η Miley Cyrus επέστρεψε στο προσκήνιο με ένα επετειακό αφιέρωμα στη πλατφόρμα Disney+. Ωστόσο, από τη μεγάλη αυτή τηλεοπτική συνάντηση έλειπαν ορισμένα γνώριμα πρόσωπα, με την Emily Osment να δίνει τη δική της εξήγηση για την απουσία της. Η ηθοποιός, που ενσάρκωσε την καλύτερη φίλη της Miley Stewart στη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, δεν παρευρέθηκε ούτε στην πρεμιέρα του αφιερώματος. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να συμμετάσχει, καθώς βρισκόταν στα γυρίσματα της νέας της σειράς «Georgia & Mandy’s First Marriage» για το CBS, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Montana Jordan.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μήνυμά της, η Emily Osment στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε για την ίδια η συμμετοχή της στο «Hannah Montana», τονίζοντας ότι αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην πορεία της. Όπως ανέφερε, «το Hannah Montana άλλαξε τη ζωή μου. Μου έδωσε βαθιά εκτίμηση για την κωμωδία, μου δίδαξε πειθαρχία, υπομονή και σεβασμό, ενώ δούλευα από μικρή σε έναν επαγγελματικό χώρο ενηλίκων». Παράλληλα, αναφέρθηκε με συγκίνηση στους θαυμαστές της σειράς, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει συναντήσει ανθρώπους που μεγάλωσαν με το σόου και πλέον το παρακολουθούν μαζί με τα παιδιά τους. «Έχω δει όλα τα συγκινητικά μηνύματά σας και νιώθω τυχερή που υπήρξα μέρος μιας τηλεοπτικής επιτυχίας που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά», σημείωσε.

Η ίδια ευχαρίστησε το κοινό για τη διαχρονική του στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα βρισκόταν στη σημερινή της θέση χωρίς αυτή τη σχέση με τους θεατές. «Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να μπω στα σπίτια σας. Ελπίζω να συνεχίσω να είμαι εκεί για πολλά ακόμη χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επετειακό special, το οποίο γυρίστηκε μπροστά σε ζωντανό κοινό, περιλαμβάνει μια εκτενή συνέντευξη της Miley Cyrus με παρουσιάστρια την Alex Cooper, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό. Παράλληλα, αναβιώνουν εμβληματικά σκηνικά της σειράς, όπως το σαλόνι της οικογένειας Stewart και η χαρακτηριστική ντουλάπα της Hannah Montana.

Παρά την απουσία της Emily Osment, το αφιέρωμα λειτουργεί ως μια δυνατή υπενθύμιση της επιρροής που άσκησε η σειρά στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, επιβεβαιώνοντας ότι το «Hannah Montana» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά φαινόμενα της εποχής του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

