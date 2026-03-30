Ο Ye επιστρέφει με το Father και ένα βίντεο γεμάτο συμβολισμούς σε σκηνοθεσία Bianca Censori

Μουσικά Νέα 30.03.2026

Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ye επανέρχεται δυναμικά με το «Father», ένα νέο κομμάτι που συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο και πολυεπίπεδο videoclip, στο οποίο συμμετέχει ο Travis Scott, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Bianca Censori.

Το video εκτυλίσσεται σε έναν λιτό, σχεδόν μινιμαλιστικό χώρο που θυμίζει εκκλησία, όπου όμως συμβαίνουν αλλόκοτες και συμβολικές σκηνές που απαιτούν δεύτερη ανάγνωση. Παρότι ο Ye δεν έχει δώσει κάποια επίσημη εξήγηση, το αποτέλεσμα μοιάζει να σχολιάζει τη θρησκεία, την πραγματικότητα και τη σύγχρονη κοινωνική αποξένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Kanye West καταδικάστηκε να πληρώσει 140.000 δολάρια σε εργαζόμενο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, καθημερινές και παράδοξες εικόνες συνυπάρχουν χωρίς να προκαλούν καμία αντίδραση. Ένας άνδρας κρατά ένα κινητό που καταλήγει να πιάνει φωτιά, ενώ δίπλα του μια ηλικιωμένη γυναίκα πλέκει ατάραχη. Την ίδια στιγμή, μια ομάδα αστυνομικών, με προπομπό έναν ιππότη με πανοπλία που διασχίζει τον διάδρομο πάνω σε άλογο, συλλαμβάνει μια μοναχή μέσα στον χώρο. Σε ένα από τα τελευταία καθίσματα, μια φιγούρα που θυμίζει τον Michael Jackson κάθεται αμέτοχη, ενώ ακόμη και η προσγείωση ενός UFO μοιάζει να περνά απαρατήρητη. Ο Ye και ο Travis Scott εμφανίζονται με μάσκες, υποδηλώνοντας έναν διπλό ρόλο ανάμεσα στη διασημότητα και το εξωγήινο στοιχείο.

www.instagram.com/travisscott

Όλα αυτά διαδραματίζονται χωρίς ουσιαστική αντίδραση από τους παρευρισκόμενους, ενισχύοντας την αίσθηση μιας κοινωνίας που παρατηρεί αλλά δεν αντιδρά. Παράλληλα, το ρεφρέν του κομματιού δίνει τον τόνο της προσωπικής μετάβασης του Ye, με στίχους που αποτυπώνουν μια απομάκρυνση από το παρελθόν και μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς του.

Το «Father» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Bully», το οποίο κυκλοφόρησε στις streaming πλατφόρμες στις 28 Μαρτίου, λίγο πριν από τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις του Ye στο Los Angeles, στο SoFi Stadium, στις 1 και 3 Απριλίου.

Ο δίσκος αποτελείται από 18 κομμάτια με συνολική διάρκεια 42 λεπτών και περιλαμβάνει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως Don Toliver στο «Circles», Peso Pluma στο «Last Breath», CeeLo Green στο «Bully» και Andre Troutman στα «All the Love» και «White Lines», πέρα από τη συμμετοχή του Travis Scott στο «Father».

Το «Bully» είναι το πρώτο άλμπουμ του Ye μετά την περίοδο έντονων αντιδράσεων που προκάλεσαν δηλώσεις και αναρτήσεις του τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος είχε προχωρήσει σε δημόσια απολογία μέσω ολοσέλιδης καταχώρισης στη The Wall Street Journal, όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τη διπολική διαταραχή τύπου 1, σημειώνοντας ότι ορισμένες από τις πράξεις του συνδέονται με περιόδους αποσύνδεσης και κακής κρίσης, χωρίς ωστόσο να τις δικαιολογεί.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

