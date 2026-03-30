Streaming News 30.03.2026

Η Charlize Theron και ο Taron Egerton στο καταιγιστικό Apex (Video)

Το νέο θρίλερ φέρνει τους δύο πρωταγωνιστές αντιμέτωπους στην άγρια φύση της Αυστραλίας με φόντο έναν αμείλικτο αγώνα ζωής και θανάτου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Netflix παρουσίασε το επίσημο trailer του «Apex», ενός έντονου θρίλερ επιβίωσης που φέρνει τη Charlize Theron και τον Taron Egerton σε μια αδυσώπητη αναμέτρηση μέσα στην απομονωμένη αυστραλιανή φύση. Η ταινία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 24 Απριλίου. Η Charlize Theron ενσαρκώνει μια γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και αναζητά ηρεμία στην αυστραλιανή ύπαιθρο, όμως η απόδραση αυτή μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν γίνεται στόχος ενός επικίνδυνου άνδρα, τον οποίο υποδύεται ο Taron Egerton. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα αγωνιώδες παιχνίδι καταδίωξης, όπου η επιβίωση εξαρτάται από την αντοχή και τα ένστικτα των δύο χαρακτήρων.

Στο πλευρό τους εμφανίζεται και ο Eric Bana. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Baltasar Kormákur, γνωστός για τη δουλειά του σε απαιτητικές παραγωγές δράσης και επιβίωσης.

Για τις ανάγκες του ρόλου της, η Charlize Theron ακολούθησε έντονη φυσική προετοιμασία, ξεπερνώντας τα προσωπικά της όρια. Όπως έχει δηλώσει, «Σε αυτή την ταινία σκαρφάλωνα συνεχώς. Σκαρφάλωνα σχεδόν κάθε μέρα και όταν έφτασα στην Αυστραλία έκανα και πολύ καγιάκ. Είναι μια εξαιρετικά απαιτητική προπόνηση. Προσπάθησα να δυναμώσω όσο περισσότερο μπορούσα γιατί ανεβαίνω πραγματικά όλα τα βουνά που βλέπετε στην ταινία και μάλιστα ξυπόλυτη».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην αναρρίχηση, σημειώνοντας «Δεν είχα ξανασκαρφαλώσει ποτέ, εκτός από όταν ανέβαινα σε δέντρα ως παιδί στην Αφρική. Είναι υπέροχο, το απόλαυσα πολύ».

Το «Apex» αποτέλεσε και την πρώτη συνεργασία της Charlize Theron με τον Eric Bana, μια συνεργασία που, όπως η ίδια παραδέχθηκε, επιθυμούσε εδώ και πολλά χρόνια. «Προσπαθούσαμε να δουλέψουμε μαζί για περισσότερα από 20 χρόνια και ποτέ δεν τα καταφέρναμε. Αυτή τη φορά ήταν αυτονόητο. Μόλις προέκυψε η ευκαιρία είπα αμέσως ότι ο Eric Bana πρέπει να είναι στην ταινία και εκείνος δέχτηκε να συμμετάσχει. Είναι εξαιρετικός», ανέφερε.

Η Charlize Theron συνεχίζει την έντονη παρουσία της στον κινηματογράφο μετά το «The Old Guard 2», ενώ αναμένεται να εμφανιστεί και στο «The Odyssey» του Christopher Nolan.

Το «Apex» υπόσχεται μια σκληρή και ρεαλιστική εμπειρία επιβίωσης, όπου η φύση μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης και οι ανθρώπινες αντοχές δοκιμάζονται στα άκρα.

