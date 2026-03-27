Πόσο EASTERία person είσαι; Κάνε το quiz και δες την αλήθεια

Απαντώντας σε απλές αλλά αποκαλυπτικές ερωτήσεις, θα δεις πόσο σε επηρεάζει το πασχαλινό χάος και πού ανήκεις τελικά
Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια γιορτή – είναι μια εμπειρία. Είναι τα βαμμένα αυγά που πάντα κάτι πάει στραβά, το τσουρέκι που «θα το φτιάξεις φέτος» (ή όχι), το οικογενειακό τραπέζι που κρύβει μικρές εντάσεις και μεγάλες δόσεις αγάπης. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχεις κι εσύ. Ψύχραιμη; Πανικόβλητη; Οργανωμένη; Ή απλώς σε φάση «ας περάσει κι αυτό»; Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι τύπος «πασχαλινής προσωπικότητας» είσαι, αυτό το quiz είναι για σένα. Απάντησε αυθόρμητα, χωρίς να το πολυσκεφτείς, και στο τέλος θα μάθεις σε ποια κατηγορία ανήκεις. Και ναι, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα σε βρει πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις.

Το «EASTERία» είναι η πασχαλινή καμπάνια του MAD που αποτυπώνει με χιούμορ και αλήθεια όλες εκείνες τις μικρές -και πολύ γνώριμες- «υστερίες» που συνοδεύουν τις γιορτές. Μέσα από μια σειρά από videos, οι παρουσιαστές του MAD TV και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του MAD Radio 106,2 συμμετέχουν ενεργά, μοιράζοντας on camera τι είναι αυτό που τους προκαλεί… Easterία το Πάσχα: από το άγχος για το τέλειο τσουρέκι μέχρι το οικογενειακό τραπέζι και τις μικρές καθημερινές εντάσεις. Με αυθεντικότητα και χιούμορ, η καμπάνια μετατρέπει τις πιο κοινές πασχαλινές στιγμές σε κάτι απολαυστικά relatable, βάζοντας όλους μας μέσα στην ίδια «κατηγορία».

Πάμε να ξεκινήσουμε;

1. Βάφεις αυγά και το πρώτο σπάει. Τι κάνεις;
Α. Συνεχίζω σαν να μην έγινε τίποτα
Β. Εκνευρίζομαι αλλά το σώζω κάπως
Γ. Λέω «δεν είναι η μέρα μου» και τα παρατάω
Δ. Παίρνω τηλέφωνο τη μαμά

2. Το τσουρέκι δεν φουσκώνει όπως περίμενες
Α. Δεν με νοιάζει, θα το φάμε έτσι
Β. Ψάχνω τι πήγε λάθος
Γ. Απογοητεύομαι υπερβολικά
Δ. Δεν το έφτιαξα καν εξαρχής

3. Στο οικογενειακό τραπέζι υπάρχει ένταση
Α. Κρατάω ισορροπίες
Β. Συμμετέχω λίγο στο δράμα
Γ. Θέλω να εξαφανιστώ
Δ. Τρώω και δεν μιλάω

4. Πόσο οργανωμένα είσαι πριν το Πάσχα;
Α. Τα έχω όλα έτοιμα μέρες πριν
Β. Κάνω ό,τι μπορώ τελευταία στιγμή
Γ. Πανικός της τελευταίας ώρας
Δ. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα

5. Το σπίτι γίνεται χάλια κατά τη διάρκεια των ετοιμασιών
Α. Καθαρίζω παράλληλα
Β. Το μαζεύω μετά
Γ. Με αγχώνει απίστευτα
Δ. Δεν με απασχολεί καθόλου

6. Ποια φράση σε εκφράζει περισσότερο;
Α. «Όλα θα πάνε καλά»
Β. «Θα το φτιάξω στην πορεία»
Γ. «Γιατί σε μένα;»
Δ. «Χαλαρά, Πάσχα είναι»

Τα αποτελέσματα

Περισσότερα Α: The Family Table Survivor
Είσαι η ήρεμη δύναμη του Πάσχα. Ό,τι κι αν συμβεί, βρίσκεις τρόπο να το διαχειριστείς. Οι γύρω σου βασίζονται πάνω σου και εσύ κρατάς τις ισορροπίες χωρίς δράματα.

Περισσότερα Β: The Easter Multitasker
Τα κάνεις όλα, αλλά με τον δικό σου ρυθμό. Μπορεί να υπάρξει λίγο χάος, αλλά στο τέλος όλα μπαίνουν στη θέση τους. Είσαι ευέλικτη και πρακτική.

Περισσότερα Γ: The Tsoureki Panic Person
Το Πάσχα σε βρίσκει σε ένταση. Θέλεις να πάνε όλα τέλεια και όταν κάτι στραβώνει, σε παίρνει από κάτω. Χρειάζεσαι λίγο περισσότερη χαλαρότητα.

Περισσότερα Δ: The Chill Easter Soul
Είσαι το άτομο που δεν αγχώνεται με τίποτα. Δεν σε νοιάζουν οι λεπτομέρειες και απολαμβάνεις τη γιορτή χωρίς πίεση. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό.

Μοιράσου το αποτέλεσμα

Αν βρήκες τον εαυτό σου σε κάποιο από τα παραπάνω, ήρθε η ώρα να το μοιραστείς. Στείλε το quiz στην παρέα σου, ανέβασε το αποτέλεσμα στα social και δες ποιος είναι τι. Γιατί τελικά, το Πάσχα δεν είναι μόνο αυγά και τσουρέκια, είναι και οι ρόλοι που παίζουμε κάθε χρόνο… χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.

Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»

Η RAYE επιστρέφει με νέο album που καθηλώνει

Η είσοδος της Live Nation στην Ελλάδα και το νέο τοπίο στη ζωντανή ψυχαγωγία
OPEN HOUSE Athens 2026: «Emerging City» – Η πόλη που αναδύεται αποκαλύπτει τα μυστικά της

«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc
«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc

Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη

HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη
HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη

Εντυπωσιακή η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα
Εντυπωσιακή η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα (Video)
Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα (Video)

Ένα νέο αστικό δάσος αλλάζει τη Θεσσαλονίκη
Ένα νέο αστικό δάσος αλλάζει τη Θεσσαλονίκη

Ένα νέο αστικό δάσος αλλάζει τη Θεσσαλονίκη
Ένα νέο αστικό δάσος αλλάζει τη Θεσσαλονίκη

Το θέατρο Επί Κολωνώ υποδέχεται για τρίτη χρονιά το ΜΠΙΖΖΖ – Τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν
Το θέατρο Επί Κολωνώ υποδέχεται για τρίτη χρονιά το ΜΠΙΖΖΖ – Τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν

