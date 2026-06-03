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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 03.06.2026

Το καλοκαίρι ξεκινά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με καλλιτεχνικές δράσεις για όλους!

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Νυχτερινές περιηγήσεις, moonlight DJ set με θέα την Ακρόπολη, performances, καλοκαιρινές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, μουσικές συναντήσεις και ένα παιχνιδιάρικο summer camp γεμίζουν τον Ιούνιο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.
Mad.gr

Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την μουσική, το θέατρο, την δημιουργία και την σύγχρονη αθηναϊκή εμπειρία, το μουσείο μετατρέπεται αυτό το καλοκαίρι σε σημείο συνάντησης για κατοίκους της πόλης και επισκέπτες από όλον τον κόσμο!

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάθε Παρασκευή | Προσφορά 1+1 εισιτήριο

Κάθε Παρασκευή του Ιουνίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό να απολαύσει την επίσκεψή του στην μόνιμη έκθεση με ειδική προσφορά 1+1 εισιτήριο για όλη την ημέρα. Μια ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσετε ή να ανακαλύψετε ξανά τη ζωή, τη φωνή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίας Κάλλας, μαζί με την παρέα σας.

Ωράριο λειτουργίας τις Παρασκευές: 10:00–21:00

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Κάθε Κυριακή | La Mia Maria: Create your own carte postale!

Πού θα ταξιδέψει η δική σου carte postale;

Η αγαπημένη καλοκαιρινή δράση του Μουσείου Μαρία Κάλλας επιστρέφει για τρίτη χρονιά και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν τη δική τους carte postale εμπνευσμένη από τη Μαρία Κάλλας!

Κάθε Κυριακή του Ιουνίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, η προσωπογραφία της μεγάλης ντίβας μετατρέπεται σε πολύχρωμο stencil και γίνεται η αφορμή για ένα δημιουργικό παιχνίδι γεμάτο φαντασία, χρώματα και καλοκαιρινή διάθεση. Φεύγοντας, θα έχετε ένα μοναδικό ενθύμιο, που θα σας θυμίζει την ξεχωριστή αυτή γνωριμία με την δική σας Μαρία Κάλλας.

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Σάββατο 6 Ιουνίου | Becoming DIVA – Μια site-specific performance στο πλαίσιο του Athens Pride 2026

Με αφορμή το φετινό Athens Pride, το Μουσείο Μαρία Κάλλας παρουσιάζει τη νέα performance “Becoming DIVA”, μια πρωτότυπη παραγωγή του μουσείου σε δραματουργία του Στρατή Νταλαγιώργου, που αντλεί έμπνευση από τη ζωή και τη δημόσια εικόνα της Μαρίας Κάλλας, προσεγγίζοντάς τες μέσα από τη σύγχρονη εμπειρία της ταυτότητας, της μεταμόρφωσης και της αυτοδιάθεσης.

Συνδυάζοντας στοιχεία ξενάγησης, performance και μουσικής, το έργο προσκαλεί το κοινό σε μια διαφορετική περιήγηση μέσα στον χώρο του μουσείου, όπου η βιογραφία της Μαρίας Κάλλας γίνεται αφορμή για έναν πιο προσωπικό και ταυτόχρονα συλλογικό στοχασμό γύρω από το δικαίωμα να επαναπροσδιορίζει κανείς τον εαυτό του.

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Πέμπτη 11 Ιουνίου | Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο: Μαρία Παπαγεωργίου

Η αυλαία της φετινής σεζόν για τα «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο» πέφτει με μια βραδιά αφιερωμένη στη φωνή και τις αμέτρητες εκφάνσεις της. Καλεσμένη της έκτης και τελευταίας συνάντησης είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, συγγραφέας και δασκάλα φωνητικής.

Μαζί με τον Γιώργο Φλωράκη θα ανοίξουν μία συζήτηση γύρω από την ανθρώπινη φωνή, τις δυνατότητες και τα όριά της, τις τεχνικές ανάπτυξης της ερμηνείας και την τέχνη της διασκευής. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της δίσκου την αμέσως επόμενη ημέρα, θα μοιραστεί ακόμα σκέψεις για τη νέα της δημιουργική περίοδο, τα προσωπικά της τραγούδια, τα βιβλία της και τα καλλιτεχνικά της σχέδια για το καλοκαίρι.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ζωντανή performance, όπου η καλλιτέχνιδα, συνοδεύοντας τον εαυτό της στην κιθάρα και το πιάνο, θα παρουσιάσει τεχνικές looping και χρήσης εφέ στα μουσικά όργανα, ερμηνεύοντας παράλληλα μερικά από τα νέα της τραγούδια.

Ένα ιδανικό φινάλε για τα φετινά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», την σειρά live music sessions του Μουσείου Μαρία Κάλλας που πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2026.

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Κυριακή 21 Ιουνίου | Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής – Λέσχη Ακρόασης «Τραγούδια του Καλοκαιριού»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή Λέσχη Ακρόασης αφιερωμένη στα «Τραγούδια του Καλοκαιριού».

Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου, με στόχο να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής και να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ήχους και ιστορίες από όλον τον κόσμο. Μάλιστα, το 2026, συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Και λίγο πριν το μεσημέρι, στον τρίτο όροφο του Μουσείου Μαρία Κάλλας, η μουσική γίνεται αφορμή για μια καλοκαιρινή συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις, εικόνες και αφηγήσεις.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Φλωράκης (Τρίτο Πρόγραμμα, Kosmos) επιλέγει μερικά από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής και αφηγείται κάποιες από τις ιστορίες που τα συνοδεύουν.

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Τρίτη 30 Ιουνίου | Under the Moonlight

Την Τρίτη 30 Ιουνίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την πανσέληνο του Ιουνίου με το Under the Moonlight: ένα καλοκαιρινό moonlight party με μουσική, νυχτερινή περιήγηση στην έκθεση και θέα στην φωτισμένη Ακρόπολη.

Από τις 19:00 έως τις 00:00, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας με μειωμένη γενική είσοδο και να ζήσει τη μοναδική ατμόσφαιρα μιας βραδινής επίσκεψης στο μουσείο, στο κέντρο της καλοκαιρινής Αθήνας.

Στον τρίτο όροφο του μουσείου, ο Pan Pan υπογράφει το soundtrack της βραδιάς με ένα special DJ set γεμάτο ηλεκτρονικούς ήχους, καλοκαιρινή ενέργεια και urban διάθεση, σε ένα σκηνικό με φόντο την πανσέληνο και τη θέα της Ακρόπολης.

Το πιο ατμοσφαιρικό museum party του φετινού καλοκαιριού σας περιμένει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας!

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ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Τετάρτη 10 & Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 | Αγγλική ξενάγηση ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, 12:00 | Αγγλική οικογενειακή ξενάγηση – Κλείστε την θέση σας εδώ
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

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SUMMER CAMP MCM KIDS – ART SCOOPED UP!

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα συναρπαστικό και παιχνιδιάρικο Summer Camp αφιερωμένο στον μαγικό κόσμο των παραστατικών τεχνών και της φαντασίας!

Παιδιά ηλικίας 5-8 ετών θα ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία με οδηγό τη σύνθεση των τεχνών. Μουσικές εξερευνήσεις, εικαστικά εργαστήρια, χορός, θέατρο, γιόγκα και εκδρομές σε άλλους πολιτιστικούς χώρους θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χαράς και παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς ιστορίες -τις δημιουργούν. Πειραματίζονται, συνεργάζονται και δίνουν μορφή στους δικούς τους μοναδικούς κόσμους.

Αφετηρία αυτού του ταξιδιού είναι οι μικρές, αγαπημένες απολαύσεις και στιγμές της Μαρίας Κάλλας: ένα παγωτό, μια μελωδία, μια θεατρική σκηνή, μια κινηματογραφική εικόνα και η αίσθηση του καλοκαιριού. Μέσα από αυτές αφορμές, τα παιδιά ανακαλύπτουν πως ακόμα και τα πιο μικρά και απλά πράγματα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλους κόσμους!

Ένα καλοκαιρινό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων, στο οποίο οι τέχνες ενώνονται, όπως οι διαφορετικές γεύσεις σε ένα χωνάκι παγωτού!

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Μουσείο Μαρία Κάλλας πολιτισμός
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