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Fashion 03.06.2026

Lace-trimmed skirts: Πώς θα φορέσεις το απόλυτο trend του καλοκαιριού

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Δες ιδέες για στυλάτα outfits και μάθε πώς να συνδυάσεις τη δαντέλα για κάθε περίσταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν κινείσαι έστω και λίγο στα social media, είναι πλέον αδύνατον να μην έχεις προσέξει ότι οι φούστες με λεπτομέρειες από δαντέλα αποτελούν το απόλυτο «must-have» της σεζόν, κυριαρχώντας στις αναρτήσεις των πιο επιδραστικών fashion girls παγκοσμίως. Ειδικά οι λευκές και ιβουάρ εκδοχές τους έχουν μετατραπεί σε αντικείμενο πόθου, καθώς η φωτεινότητά τους και η αβίαστη κομψότητα που αποπνέουν ταιριάζουν απόλυτα με την καλοκαιρινή διάθεση που πλησιάζει. Η ευελιξία αυτών των κομματιών είναι το κλειδί της επιτυχίας τους, καθώς μπορείς να τις φορέσεις εξίσου εύκολα σε μια χαλαρή πρωινή βόλτα στην πόλη, σε ένα brunch, αλλά και σε πιο βραδινές περιστάσεις, αναβαθμίζοντας αμέσως οποιοδήποτε σύνολό σου με μια δόση ρομαντισμού και υψηλής αισθητικής.

fousta
https://www.instagram.com/kimturkington_/

Με έμπνευση από το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη, οι fashion insiders σου δείχνουν τον δρόμο για να εντάξεις το lace-trimmed skirt στην καθημερινότητά σου, συνδυάζοντάς το με τα πιο επίκαιρα κομμάτια της εποχής. Είτε επιλέξεις ένα minimal look με απλά tank tops, είτε πειραματιστείς με edgy προσθήκες όπως δερμάτινα jackets και αξεσουάρ που θυμίζουν τα vibes των 90s, το αποτέλεσμα θα παραμένει πάντα chic και άκρως εντυπωσιακό. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τους πιο επιτυχημένους συνδυασμούς που ξεχωρίσαμε, ιδανικούς για κάθε περίσταση, για να σε βοηθήσουμε να δημιουργήσεις τα δικά σου μοναδικά outfits που θα κλέψουν τις εντυπώσεις και θα γίνουν το επίκεντρο του στυλ σου αυτό το καλοκαίρι.

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1. Το απόλυτο effortless summer loook

Ο συνδυασμός μιας μεταξωτής φούστας με δαντελένια τελειώματα με ένα απλό, ποιοτικό tank top αποτελεί την ιδανική επιλογή αν αναζητάς την ισορροπία μεταξύ κομψότητας και άνεσης. Για να δώσεις στο σύνολό σου μια πιο ιδιαίτερη και boho διάσταση, πρόσθεσε ένα faux suede jacket σε ουδέτερη απόχρωση, το οποίο είναι απόλυτα ευέλικτο για τις δροσερές καλοκαιρινές βραδιές. Μην παραλείψεις τις λεπτομέρειες, όπως ένα statement  scrunchie στα μαλλιά σου, που μετατρέπει έναν απλό κότσο σε μια καλαίσθητη λεπτομέρεια, ολοκληρώνοντας ένα look που μοιάζει προσεγμένο χωρίς να δείχνει «στημένο».

fousta_dantela
https://www.instagram.com/izzydilg/

2. Casual chic με polo jumper

Η δαντέλα αποδεικνύει ότι δεν προορίζεται αποκλειστικά για επίσημες περιστάσεις, αρκεί να την «προσγειώσεις» με τα σωστά κομμάτια. Φορώντας ένα shoulder-pad polo jumper πάνω από μια midi δαντελένια φούστα, δημιουργείς ένα contrast που ισορροπεί ανάμεσα στο σοφιστικέ και το casual. Αυτός ο συνδυασμός, όταν ολοκληρώνεται με mules που διαθέτουν τακούνι εμπνευσμένο από τα 90s, σου προσφέρει μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και στυλ που είναι κατάλληλη τόσο για το γραφείο όσο και για μια χαλαρή έξοδο για καφέ, αποδεικνύοντας ότι το στυλ κρύβεται στην αρμονική αντίθεση των υφών.

3. Minimalist vibes με designer αέρα

Αν προτιμάς την «ήσυχη πολυτέλεια» και τις καθαρές γραμμές, το κλειδί είναι η επιλογή ποιοτικών βασικών κομματιών. Ένα relaxed long-sleeve T-shirt σε συνδυασμό με μια λινή φούστα με διακριτική δαντέλα αποπνέει έναν αέρα υψηλής ραπτικής, ειδικά όταν το συνδυάσεις με ένα τετράγωνο faux leather shoulder bag. Για να αναδείξεις αυτό το σύνολο, προτίμησε κλασικές γόβες με τετράγωνο τακούνι, οι οποίες προσθέτουν τη σωστή δόση σοφιστικέ λεπτομέρειας, κάνοντας το ντύσιμό σου να μοιάζει με επιλογή από τις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας.

fousta_dantela
https://www.instagram.com/marina_torres/

4. Rock-Romance με edgy διάθεση

Αν θέλεις να δώσεις μια πιο «ανατρεπτική» πλευρά στο ρομαντικό σου look, τόλμησε να συνδυάσεις τη θηλυκότητα της δαντέλας με την αυστηρότητα του δέρματος. Μια σατινέ miniskirt με τελείωμα από δαντέλα αποκτά αμέσως έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα όταν τη φορέσεις με ένα μαύρο δερμάτινο jacket και ένα αέρινο, ελαφρώς διαφανές αμάνικο τοπ. Ολοκλήρωσε το outfit σου με ένα cord necklace, το αξεσουάρ που επιστρέφει δυναμικά στις τάσεις, και waterproof flip-flops, δημιουργώντας μια αντίθεση που αποπνέει «fashion expert» αισθητική και αβίαστο, urban coolness.

fousta_dantela
https://www.instagram.com/chloekathbutler/

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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