Fashion 02.06.2026

Είναι η Dua Lipa η νέα Bianca Jagger; Το bridal suit που συζητήθηκε όσο κανένα

Η pop star απαρνήθηκε το παραδοσιακό νυφικό, επιλέγοντας ένα avant-garde σύνολο που αναβιώνει το πιο εμβληματικό bridal look των 70s
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dua Lipa, η pop star που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της εποχής μας, είπε το «ναι» στον αγαπημένο της, Callum Turner, σε μια τελετή που θα συζητιέται για καιρό. Αντί για το κλασικό, ογκώδες νυφικό, η τραγουδίστρια επέλεξε μια ανατρεπτική, tailor-made δημιουργία του οίκου Schiaparelli, σχεδιασμένη ειδικά για εκείνη από τον creative director, Daniel Roseberry, για τον πολιτικό τους γάμο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου.

Η επιλογή της Lipa ήταν ένα ιβουάρ σύνολο που αποτελούνταν από ένα δομημένο σακάκι με χρυσά κουμπιά-κοσμήματα και μια ασύμμετρη φούστα. Μια λεπτομέρεια που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν το blush bustier με λευκή δαντέλα που φορούσε από μέσα, προσθέτοντας μια ρομαντική νότα στο αυστηρό tailoring. Το look ολοκληρώθηκε με ένα custom καπέλο από τον Stephen Jones, λευκά γάντια, γόβες Louboutin και ένα εντυπωσιακό κολιέ-φίδι από τον οίκο Bulgari, ενώ ο Callum Turner στεκόταν δίπλα της με ένα κομψό μπλε κοστούμι Ferragamo.

Η επιστροφή του εμβληματικού «Bridal Suit»

Οι ειδικοί της μόδας δεν άργησαν να εντοπίσουν τον «πρωταγωνιστή» πίσω από την έμπνευση της Dua Lipa: το θρυλικό look της Bianca Jagger από τον γάμο της το 1971 με τον Mick Jagger. Η επιλογή του λευκού κοστουμιού σε συνδυασμό με το καπέλο αποτελεί μια ξεκάθαρη αναφορά στο «Le Smoking» look της Jagger, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ως το απόλυτο σύμβολο του bridal rebellion.

Με αυτή την εμφάνιση, η Dua Lipa έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα από δυναμικές γυναίκες που αψήφησαν τις παραδόσεις, από την Amal Clooney μέχρι την Kim Cattrall, η οποία πρόσφατα παντρεύτηκε με ένα κομψό κοστούμι Dior. Είναι σαφές ότι η τραγουδίστρια επιδιώκει να επηρεάσει τις μελλοντικές νύφες, «σπρώχνοντάς» τες μακριά από τα παραδοσιακά ballgowns προς ένα πιο εκλεπτυσμένο, effortless στυλ.

Το πάρτι στη Σικελία

Παρά την κομψότητα του πολιτικού γάμου στο Λονδίνο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το ζευγάρι φημολογείται πως ετοιμάζει μια πολύ πιο πληθωρική και extravagant γιορτή στη Σικελία το προσεχές διάστημα. Δεδομένης της στενής σχέσης της Dua Lipa με οίκους όπως ο Jacquemus, ο Gucci και ο Chanel, αναμένουμε με ανυπομονησία να δούμε αν για τη μεγάλη ιταλική γιορτή θα επιλέξει κάτι πιο κλασικό ή αν θα συνεχίσει να πειραματίζεται με την avant-garde αισθητική που την χαρακτηρίζει.

