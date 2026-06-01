Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 01.06.2026

Μετά τον Balmain ο Olivier Rousteing βάζει στόχο την αναγέννηση του Rabanne

Το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του Olivier Rousteing και όλα όσα γνωρίζουμε για τις φήμες που συνδέουν τον σχεδιαστή με τον οίκο Rabanne
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον δυναμικό κόσμο της μόδας, όπου οι αλλαγές συμβαίνουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, οι φήμες συχνά προηγούνται των επίσημων ανακοινώσεων. Τις τελευταίες ημέρες, το fashion industry έχει επιδοθεί σε ένα έντονο «κυνήγι πληροφοριών» γύρω από το μέλλον του Olivier Rousteing. Μετά την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής, σχεδόν 15ετούς πορείας του στον οίκο Balmain, το ερώτημα για το επόμενο βήμα του χαρισματικού σχεδιαστή βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε συζήτησης.

epa11601057 French fashion designer Olivier Rousteing poses during the photocall of the presentation of the Netflix series 'Emily in Paris' season four in Paris, France, 12 September 2024. The fourth season of the romantic comedy-drama is released in two parts. The season's first half was released on 15 August 2024, and the second part will premiere on 12 September 2024. EPA/MOHAMMED BADRA
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το όνομα που έχει κυριαρχήσει στις εικασίες δεν είναι άλλο από τον οίκο Rabanne. Οι ψίθυροι στα παρασκήνια των μεγάλων πρωτευουσών της μόδας υποδηλώνουν μια πιθανή σύνδεση του Rousteing με τον ιστορικό οίκο που ανήκει στον όμιλο Puig. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση, καθιστώντας την όλη υπόθεση ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion whispers της σεζόν.

Μια συνύπαρξη που εγείρει ερωτήματα

Το σενάριο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστούμε την τρέχουσα δομή του οίκου. Ο Julien Dossena κατέχει σταθερά τη θέση του creative director, έχοντας κατορθώσει να αναβιώσει με επιτυχία το DNA του Rabanne, συνδυάζοντας το εμβληματικό του παρελθόν με μια σύγχρονη, υβριδική ταυτότητα. Η παρουσία του Dossena καθιστά το σενάριο μιας νέας άφιξης ακόμα πιο σύνθετο, αναγκάζοντας τους αναλυτές να αναρωτιούνται για τη φύση μιας ενδεχόμενης συνεργασίας.

Διαφορετικές αισθητικές, κοινό όραμα λάμψης

Αν εξετάσουμε τη σύγκλιση των 2 κόσμων από καθαρά στυλιστική πλευρά, η ιδέα είναι αναμφίβολα συναρπαστική. Ο Olivier Rousteing είναι παγκοσμίως γνωστός για τη λατρεία του στη λάμψη, το τολμηρό power dressing και τις sculptural σιλουέτες που καθόρισαν την αισθητική της pop κουλτούρας. Αντίστοιχα, ο Rabanne κινείται σε ένα πλαίσιο όπου το μεταλλικό στοιχείο, ο αισθησιασμός και ο φουτουρισμός παντρεύονται με τεχνικές υψηλής ραπτικής.

Παρά τις διαφορές στην προσέγγιση, οι δύο κόσμοι μοιράζονται μια κοινή αγάπη για το «θεαματικό». Προς το παρόν, όμως, όλα παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας. Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, η τελική απάντηση θα δοθεί μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις των οίκων. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι ότι το όνομα του Rousteing παραμένει ο «μαγνήτης» που κρατά το ενδιαφέρον της βιομηχανίας σε εγρήγορση.

Olivier Rousteing Rabanne
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η Marseaux στο After Dark: «Δεν με ένοιαζαν τα ποτέ τα κιλά μου αλλά ο έλεγχος που είχε το φαγητό στη ζωή μου»

«East of Eden»: Το Netflix αποκαλύπτει το πρώτο teaser με τη Florence Pugh στον πιο σκοτεινό ρόλο

Transition blush: Ο απόλυτος οδηγός για το lifted look που λατρεύει το TikTok
