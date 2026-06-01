«East of Eden»: Το Netflix αποκαλύπτει το πρώτο teaser με τη Florence Pugh στον πιο σκοτεινό ρόλο

Η νέα δραματική παραγωγή του Netflix φέρνει το εμβληματικό μυθιστόρημα του John Steinbeck στη μικρή οθόνη με all-star cast

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης μίνι σειράς «East of Eden», μιας νέας τηλεοπτικής μεταφοράς του αριστουργηματικού μυθιστορήματος του John Steinbeck. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026 και ήδη θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της πλατφόρμας.

Στον κεντρικό ρόλο συναντάμε την Florence Pugh, η οποία ενσαρκώνει την αινιγματική και βαθιά σύνθετη Cathy Ames, έναν από τους πιο εμβληματικούς και αμφιλεγόμενους χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας. Πρόκειται για έναν ρόλο που είχε χαρίσει Όσκαρ στην Jo Van Fleet στην κινηματογραφική μεταφορά του 1955. Η νέα εκδοχή του «East of Eden»αποτελείται από 7 επεισόδια και έχει ως δημιουργό και showrunner τη Zoe Kazan, εγγονή του θρυλικού Elia Kazan, που είχε σκηνοθετήσει την κλασική ταινία με πρωταγωνιστή τον James Dean.

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

Κατά την παρουσίαση της σειράς στο Netflix «Upfront 2026», η Florence Pugh χαρακτήρισε το έργο «ένα επικό οικογενειακό δράμα που εκτείνεται σε 3 γενιές και εξερευνά τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και το κακό». Η ίδια τόνισε ότι η σειρά φιλοδοξεί να αποδώσει όλο το συναισθηματικό βάθος και τη φιλοσοφική δύναμη του μυθιστορήματος.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds, Martha Plimpton, Joseph Zada και Joe Anders. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Garth Davis και Laure de Clermont-Tonnerre, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Fifth Season και Anonymous Content.

Με τη Florence Pugh σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της και με μια δημιουργική ομάδα υψηλού επιπέδου, το «East of Eden» δείχνει έτοιμο να συστήσει ξανά στο παγκόσμιο κοινό ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα.

Το «Margo’s Got Money Troubles» επιστρέφει για 2η σεζόν στο Apple TV+

Κάννες 2026: Οι 10 ταινίες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας