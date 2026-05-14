Κάννες 2026: Οι 10 ταινίες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας

Οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες του κόσμου επιστρέφουν στο Φεστιβάλ των Κάννων 2026 με νέες ταινίες που ήδη συζητιούνται

Ο Μάιος ανήκει παραδοσιακά στις Κάννες, όμως το Φεστιβάλ Καννών του 2026 μοιάζει πιο ξεκάθαρο από ποτέ ως προς την κατεύθυνσή του: λιγότερο mainstream, περισσότερος auteur κινηματογράφος. Η Croisette μετατρέπεται ξανά σε σημείο συνάντησης των πιο σημαντικών δημιουργών του παγκόσμιου σινεμά, από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Με τον Park Chan-wook στην προεδρία της κριτικής επιτροπής, το φεστιβάλ αποκτά έναν ξεκάθαρα καλλιτεχνικό προσανατολισμό, σχεδόν σαν μια «κινηματογραφική βόλτα» μέσα στο σινεμά των μεγάλων auteurs. Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, Paweł Pawlikowski και πολλοί ακόμη επιστρέφουν με νέα projects που ήδη συζητιούνται έντονα πριν καν την πρεμιέρα τους.

Η RAYE κατακτά το Hollywood με τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο

Το αποτέλεσμα είναι μια διοργάνωση που δεν στηρίζεται στο star system, αλλά σε ιστορίες, ιδέες και δημιουργούς που καθορίζουν το σύγχρονο σινεμά. Από κοινωνικά δράματα μέχρι sci-fi αλληγορίες και πολιτικά θρίλερ, οι Κάννες του 2026 μοιάζουν περισσότερο με χάρτη του παγκόσμιου σινεμά παρά με απλό φεστιβάλ.

1. Fjord – Cristian Mungiu

Ο Cristian Mungiu επιστρέφει με το «Fjord», μια ψυχολογικά φορτισμένη ιστορία που εξερευνά τα όρια της οικογένειας και της εμπιστοσύνης. Με τους Renate Reinsve και Sebastian Stan στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ταινία τοποθετείται σε μια απομονωμένη κοινότητα στη Νορβηγία, όπου δύο οικογένειες έρχονται κοντά, μέχρι που μια ανησυχητική υπόθεση βίας αλλάζει τα πάντα. Το έργο κινείται στο γνώριμο ύφος του Mungiu: ρεαλισμός, ηθικά διλήμματα και κοινωνική ένταση χωρίς εύκολες απαντήσεις.

2. Parallel Tales – Asghar Farhadi

Ο Asghar Farhadi επιστρέφει στο γνώριμο σύμπαν των ηθικών γκρίζων ζωνών με ένα πολυεπίπεδο δράμα. Η ιστορία ακολουθεί μια συγγραφέα που κατασκοπεύει τους γείτονές της για έμπνευση, μέχρι που η πραγματικότητα αρχίζει να μπλέκεται επικίνδυνα με τη φαντασία. Με ένα all-star ευρωπαϊκό καστ (Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginie Efira), το φιλμ μοιάζει με ένα ακόμη χειρουργικά ακριβές κοινωνικό θρίλερ του Ιρανού δημιουργού.

3. Fatherland – Paweł Pawlikowski

Ο Paweł Pawlikowski επιστρέφει με ένα ιστορικό road movie στη μεταπολεμική Ευρώπη. Πατέρας και κόρη ταξιδεύουν μέσα σε μια διχασμένη Γερμανία του 1949, από την αμερικανική ζώνη στη σοβιετική επιρροή. Με τη Sandra Hüller στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το Fatherland φαίνεται να συνεχίζει την παράδοση του σκηνοθέτη σε ασπρόμαυρες, συναισθηματικά πυκνές ιστορίες ταυτότητας και μνήμης.

4. Paper Tiger – James Gray

Ο James Gray επιστρέφει στο αστικό σύμπαν της Νέας Υόρκης των ’80s με ένα crime drama για δύο αδέλφια που μπλέκονται με τη ρωσική μαφία. Με τους Adam Driver, Miles Teller και Scarlett Johansson, η ταινία εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην οικογένεια και την προδοσία, σε ένα περιβάλλον όπου το “αμερικανικό όνειρο” έχει αρχίσει ήδη να ραγίζει.

5. Bitter Christmas – Pedro Almodóvar

Ο Pedro Almodóvar επιστρέφει στο γνώριμο συναισθηματικό του σύμπαν. Η ηρωίδα του, μια σκηνοθέτιδα που προσπαθεί να διαχειριστεί το πένθος της μητέρας της, ξεκινά ένα ταξίδι στη Λανθαρότε που μετατρέπεται σε εσωτερική αναμέτρηση. Όπως πάντα, ο Almodóvar συνδυάζει χρώμα, μελόδραμα και ψυχολογικό βάθος σε μια ιστορία για απώλεια και επανεκκίνηση.

6. Hope – Na Hong-jin

Μετά από χρόνια σιωπής, ο Na Hong-jin επιστρέφει με ένα μυστήριο που ξεκινά σε ένα απομονωμένο λιμάνι. Μια ανεξήγητη ανακάλυψη πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που οδηγεί μια ολόκληρη κοινότητα στα όρια της επιβίωσης. Με cast που ενώνει Ανατολή και Δύση, το «Hope» μοιάζει με επιστροφή στο intense, ατμοσφαιρικό σινεμά που καθιέρωσε τον σκηνοθέτη.

7. The Black Ball – Javier Ambrossi & Javier Calvo

Βασισμένο σε ιδέα του Federico García Lorca, το «The Black Ball» είναι μια queer αφήγηση που διατρέχει τρεις εποχές της ισπανικής ιστορίας. Με συμμετοχές όπως Penélope Cruz και Glenn Close, το project κινείται ανάμεσα σε πολιτική μνήμη, επιθυμία και καταπίεση, χτίζοντας μια πολυεπίπεδη κινηματογραφική εμπειρία.

8. Her Private Hell – Nicolas Winding Refn

Ο Nicolas Winding Refn επιστρέφει με μια φουτουριστική ιστορία σε μια πόλη βυθισμένη σε ομίχλη και παρακμή. Με τη Sophie Thatcher στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ταινία συνδυάζει sci-fi, horror και αισθητική υπερβολή, σε ένα σύμπαν που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη.

9. The Man I Love – Ira Sachs

Ο Ira Sachs επιστρέφει στη Νέα Υόρκη των ’80s με μια συγκινητική ιστορία για την αγάπη, την απώλεια και την καλλιτεχνική επιβίωση μέσα στην κρίση του AIDS. Με τον Rami Malek και τον Tom Sturridge, η ταινία μοιάζει ήδη με μία από τις πιο συναισθηματικά βαριές συμμετοχές της χρονιάς.

10. Titanic Ocean – Konstantina Kotzamani

Η ελληνική παρουσία στις Κάννες έρχεται με το «Titanic Ocean» της Konstantina Kotzamani. Μια 17χρονη που εκπαιδεύεται για να γίνει «γοργόνα» σε ένα παράξενο σχολείο στην Ιαπωνία, ζει ανάμεσα στη φαντασία και την ενηλικίωση. Μια ταινία που συνδυάζει σουρεαλισμό, coming-of-age και υδάτινη ποίηση, δείχνοντας τη δύναμη του ελληνικού σινεμά στο διεθνές φεστιβαλικό τοπίο.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

«Minions & Monsters»: Ο Bad Bunny βάζει latin urban ρυθμό στο πιο αγαπητό animation του 2026

12 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από δράση μέχρι συναίσθημα αυτή η εβδομάδα τα έχει όλα