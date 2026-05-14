Η RAYE κατακτά το Hollywood με τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο

Η RAYE συνεχίζει να διευρύνει τη δημιουργική της πορεία, αυτή τη φορά στον χώρο της υποκριτικής. Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει με τις μουσικές της επιτυχίες και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη νέα ταινία «Lineage». Πρόκειται για ένα αστυνομικό θρίλερ με φόντο το σύγχρονο London, σε σκηνοθεσία του Yann Demange, γνωστού από τις παραγωγές Top Boy και ’71. Η συμμετοχή της RAYE σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, καθώς θα βρεθεί δίπλα σε σημαντικούς Ευρωπαίους ηθοποιούς.

Το «Lineage» ακολουθεί την ιστορία του Tariq, ενός πατέρα που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του μετά την αποφυλάκισή του. Καθώς επιστρέφει στην καθημερινότητα, έρχεται αντιμέτωπος με προσωπικές και κοινωνικές προκλήσεις, σε μια ιστορία που εξερευνά τις δεύτερες ευκαιρίες και τους οικογενειακούς δεσμούς. Το σενάριο βασίζεται σε ιδέα του Yann Demange και έχει γραφτεί από την Edna Walsh. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο στο Λονδίνο.

Matthew McConaughey: Η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή με το «The Rivals of Amziah King»

Δυνατό διεθνές καστ

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Dali Benssalah, Adam Bessa και Isabelle Huppert, μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Η παρουσία της RAYE σε αυτό το σύνολο ηθοποιών δείχνει ότι η παραγωγή επενδύει σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολυδιάστατο καστ.

%3D%3D

Από τη μουσική στη μεγάλη οθόνη

Παρότι η RAYE είχε εμφανιστεί για λίγο ως ο εαυτός της στη σειρά «Black Rabbit» του Netflix, το «Lineage» αποτελεί τον πρώτο της ουσιαστικό κινηματογραφικό ρόλο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την καλλιτέχνιδα, η οποία τον Μάρτιο κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, «This Music May Contain Hope».

Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες

Ο δίσκος σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία και περιλαμβάνει το τραγούδι «WHERE IS MY HUSBAND!», που έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μέχρι σήμερα. Παράλληλα, η RAYE ολοκληρώνει την περιοδεία «This Tour May Contain New Music» στη Βόρεια Αμερική και ετοιμάζεται για δύο μεγάλες εμφανίσεις στο The O2 Arena. Επιπλέον, είναι υποψήφια στα American Music Awards για την καλύτερη φωνητική ερμηνεία.

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της

Με τη συμμετοχή της στο «Lineage», η RAYE αποδεικνύει ότι δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Η μετάβασή της στον κινηματογράφο δείχνει την πρόθεσή της να εξερευνήσει νέες μορφές έκφρασης και να διευρύνει ακόμη περισσότερο την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

«Ανάμεσα σε τρεις ζωές»: Μία ταινία που φέρνει τρεις γενιές στα όριά τους

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live