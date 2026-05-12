Screen News 12.05.2026

«Ανάμεσα σε τρεις ζωές»: Μία ταινία που φέρνει τρεις γενιές στα όριά τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Olivia Colman πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία που μιλά για αγάπη χωρίς κανόνες και ταυτότητες που δεν χωράνε σε στερεότυπα
Πόπη Βασιλείου

Η ταινία «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» (JIMPA) είναι μια ζεστή, τρυφερή και ταυτόχρονα αφοπλιστικά ειλικρινής ιστορία τριών γενεών, που φωτίζει με χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά το τι σημαίνει οικογένεια – η οικογένεια που κληρονομούμε και η οικογένεια που επιλέγουμε.

jimpa

Η σκηνοθέτρια Hannah (η βραβευμένη με Όσκαρ® Olivia Colman) ταξιδεύει στο Άμστερνταμ με το τρανς, non-binary έφηβο παιδί της, το Frances (Aud Mason-Hyde), για να επισκεφθούν τον αγαπημένο τους παππού, τον Jim, γνωστό σε όλους ως «Jimpa» (John Lithgow). Όταν το Frances δηλώνει ότι θέλει να μείνει με τον Jimpa στο εξωτερικό για έναν χρόνο, η Hannah αναγκάζεται να επανεξετάσει τις βεβαιότητές της για την ανατροφή, αλλά και τις ιστορίες που κουβαλά για το παρελθόν της οικογένειας.

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live

Καθώς οι τρεις τους συγκρούονται και συμφιλιώνονται, η ταινία κοιτάζει την LGBTQ+ εμπειρία μέσα από τρεις διαφορετικές εποχές: ο Jim παλεύει με το βάρος του χρόνου ως ένας γκέι άντρας μιας γενιάς που «δεν περίμενε να γεράσει», το Frances αντιμετωπίζει την απομυθοποίηση των ειδώλων της και η Hannah προσπαθεί να σταθεί ανάμεσα στις ανάγκες του παιδιού και του πατέρα της, ανακαλύπτοντας ότι η «αλήθεια» μιας οικογενειακής ιστορίας δεν είναι ποτέ μία και μοναδική.

jimpa3

Η δημιουργός Sophie Hyde υπογράφει την πιο προσωπική της ταινία, αντλώντας έμπνευση από τον θάνατο του δικού της πατέρα, από τη queer οικογένεια στην οποία μεγάλωσε και από την εμπειρία της ως γονέας ενός τρανς παιδιού.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival, ενώ η ελληνική πρεμιέρα της πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία και στο Άμστερνταμ, με την ολλανδική πρωτεύουσα να λειτουργεί ως ενεργό κομμάτι της αφήγησης και της ατμόσφαιρας. Η παλέτα του Άμστερνταμ – το νερό των καναλιών, τα χρώματα της πέτρας, οι υφές των δρόμων και το «ατελείωτο» καλοκαιρινό φως – διαμόρφωσαν καθοριστικά την κινηματογράφηση και το production design, ώστε η πόλη να μη μοιάζει με καρτ-ποστάλ, αλλά με έναν ζωντανό, αληθινό χώρο που καθρεφτίζει τις σχέσεις των χαρακτήρων.

Έρχεται 14 Μαΐου στους κινηματογράφους.

Το «The Rip» στο στόχαστρο αστυνομικών του Μαϊάμι – Αγωγή κατά Ben Affleck και Matt Damon

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jimpa σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

12.05.2026
Επόμενο
George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου

George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου

12.05.2026

Δες επίσης

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live
Cinema

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live

12.05.2026
Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής – Έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο
Cinema

Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής – Έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο

12.05.2026
Έρχεται νέα ταινία για τον Alexander McQueen: Ξανά στο προσκήνιο ο θρύλος της μόδας
Cinema

Έρχεται νέα ταινία για τον Alexander McQueen: Ξανά στο προσκήνιο ο θρύλος της μόδας

12.05.2026
Ο θρίαμβος του «Adolescence» στα BAFTA TV Awards 2026 με 4 βραβεία
Cinema

Ο θρίαμβος του «Adolescence» στα BAFTA TV Awards 2026 με 4 βραβεία

11.05.2026
«Πικρές Γιορτές»: Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα
Cinema

«Πικρές Γιορτές»: Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα

11.05.2026
Η μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία των Καννών έρχεται αποκλειστικά μέσα από τη Nova
Cinema

Η μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία των Καννών έρχεται αποκλειστικά μέσα από τη Nova

11.05.2026
«Emily in Paris»: Πώς η σειρά του Netflix έβαλε την Ελλάδα στο επίκεντρο και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό
Cinema

«Emily in Paris»: Πώς η σειρά του Netflix έβαλε την Ελλάδα στο επίκεντρο και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό

11.05.2026
«Iron Maiden: Burning Ambition»: Το ντοκιμαντέρ που ξετυλίγει την άνοδο ενός θρύλου του heavy metal
Cinema

«Iron Maiden: Burning Ambition»: Το ντοκιμαντέρ που ξετυλίγει την άνοδο ενός θρύλου του heavy metal

09.05.2026
Η Dory επιστρέφει στον βυθό μέσα από το νέο spin-off της Pixar
Cinema

Η Dory επιστρέφει στον βυθό μέσα από το νέο spin-off της Pixar

09.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!