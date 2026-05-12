«Ανάμεσα σε τρεις ζωές»: Μία ταινία που φέρνει τρεις γενιές στα όριά τους

Η Olivia Colman πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία που μιλά για αγάπη χωρίς κανόνες και ταυτότητες που δεν χωράνε σε στερεότυπα

Η ταινία «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» (JIMPA) είναι μια ζεστή, τρυφερή και ταυτόχρονα αφοπλιστικά ειλικρινής ιστορία τριών γενεών, που φωτίζει με χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά το τι σημαίνει οικογένεια – η οικογένεια που κληρονομούμε και η οικογένεια που επιλέγουμε.

Η σκηνοθέτρια Hannah (η βραβευμένη με Όσκαρ® Olivia Colman) ταξιδεύει στο Άμστερνταμ με το τρανς, non-binary έφηβο παιδί της, το Frances (Aud Mason-Hyde), για να επισκεφθούν τον αγαπημένο τους παππού, τον Jim, γνωστό σε όλους ως «Jimpa» (John Lithgow). Όταν το Frances δηλώνει ότι θέλει να μείνει με τον Jimpa στο εξωτερικό για έναν χρόνο, η Hannah αναγκάζεται να επανεξετάσει τις βεβαιότητές της για την ανατροφή, αλλά και τις ιστορίες που κουβαλά για το παρελθόν της οικογένειας.

Καθώς οι τρεις τους συγκρούονται και συμφιλιώνονται, η ταινία κοιτάζει την LGBTQ+ εμπειρία μέσα από τρεις διαφορετικές εποχές: ο Jim παλεύει με το βάρος του χρόνου ως ένας γκέι άντρας μιας γενιάς που «δεν περίμενε να γεράσει», το Frances αντιμετωπίζει την απομυθοποίηση των ειδώλων της και η Hannah προσπαθεί να σταθεί ανάμεσα στις ανάγκες του παιδιού και του πατέρα της, ανακαλύπτοντας ότι η «αλήθεια» μιας οικογενειακής ιστορίας δεν είναι ποτέ μία και μοναδική.

Η δημιουργός Sophie Hyde υπογράφει την πιο προσωπική της ταινία, αντλώντας έμπνευση από τον θάνατο του δικού της πατέρα, από τη queer οικογένεια στην οποία μεγάλωσε και από την εμπειρία της ως γονέας ενός τρανς παιδιού.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival, ενώ η ελληνική πρεμιέρα της πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία και στο Άμστερνταμ, με την ολλανδική πρωτεύουσα να λειτουργεί ως ενεργό κομμάτι της αφήγησης και της ατμόσφαιρας. Η παλέτα του Άμστερνταμ – το νερό των καναλιών, τα χρώματα της πέτρας, οι υφές των δρόμων και το «ατελείωτο» καλοκαιρινό φως – διαμόρφωσαν καθοριστικά την κινηματογράφηση και το production design, ώστε η πόλη να μη μοιάζει με καρτ-ποστάλ, αλλά με έναν ζωντανό, αληθινό χώρο που καθρεφτίζει τις σχέσεις των χαρακτήρων.

Έρχεται 14 Μαΐου στους κινηματογράφους.

