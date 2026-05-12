Το «The Rip» στο στόχαστρο αστυνομικών του Μαϊάμι – Αγωγή κατά Ben Affleck και Matt Damon

Οι ισχυρισμοί των αστυνομικών του Μαϊάμι αλλάζουν το κλίμα γύρω από την ταινία και μετατρέπουν μια κινηματογραφική παραγωγή σε δικαστική διαμάχη
Πόπη Βασιλείου

Έντονες νομικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τη νέα ταινία του Netflix «The Rip», καθώς οι Ben Affleck και Matt Damon βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή που κατατέθηκε από δύο αστυνομικούς της υπηρεσίας Miami-Dade Sheriff’s Office. Η υπόθεση έχει ήδη αρχίσει να συζητείται έντονα τόσο στον χώρο του κινηματογράφου όσο και στον νομικό κόσμο, καθώς αγγίζει το λεπτό όριο ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική ζωή.

Η ταινία «The Rip», ένα αστυνομικό δράμα που κυκλοφόρησε μέσω Netflix τον Ιανουάριο, παρουσιάζει μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από επιχειρήσεις και εσωτερικές συγκρούσεις σε σώματα ασφαλείας. Ωστόσο, οι δύο ενάγοντες, Jason Smith και Jonathan Santana, υποστηρίζουν πως το σενάριο δεν αποτελεί απλή έμπνευση, αλλά βασίζεται σε πραγματική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν οι ίδιοι.

Στην αγωγή τους, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι η κινηματογραφική απεικόνιση των γεγονότων είναι παραπλανητική και τους παρουσιάζει με τρόπο που πλήττει σοβαρά την επαγγελματική και προσωπική τους εικόνα. Παράλληλα, κάνουν λόγο για συνέπειες στη φήμη τους μέσα στο σώμα αλλά και στην κοινωνική τους ζωή, ζητώντας δικαστική αποκατάσταση.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της εμπλοκής της εταιρείας παραγωγής Artists Equity, που συνδέεται άμεσα με τους δύο ηθοποιούς. Το γεγονός ότι μια μεγάλη παραγωγή του Netflix βρίσκεται στο στόχαστρο πραγματικών προσώπων δημιουργεί ένα νέο προηγούμενο για το πώς αντιμετωπίζονται ιστορίες που αντλούν έμπνευση από αληθινά περιστατικά.

Η Klavdia «ξεκαθαρίζει» τη θέση της μετά τις αντιδράσεις για τη Eurovision

Mad VMA 2025: Η στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου απογείωσαν το «Άναψε το Τσιγάρο»

«Δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα»: Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου για την καισαρική τομή
Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία
Δανάη Παππά και Πάνος Βλάχος: Βάφτισαν την κόρη στενών τους φίλων στο Καβούρι
Ο Daniel Craig στο ΟΑΚΑ για τους Metallica – Ο 007 στο πιο «δυνατό» live της χρονιάς
Ελένη Φουρέιρα: Ο τρίχρονος γιος της ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του, Αλμπέρτο Μποτία
Bonnie Tyler: Σε τεχνητό κώμα μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας
Η εξομολόγηση της Britney Spears για την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της
«Θα ήθελα να πάω Eurovision»: H αινιγματική δήλωση του Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar
«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής»: Το συγκινητικό μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

