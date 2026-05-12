Το «The Rip» στο στόχαστρο αστυνομικών του Μαϊάμι – Αγωγή κατά Ben Affleck και Matt Damon

Οι ισχυρισμοί των αστυνομικών του Μαϊάμι αλλάζουν το κλίμα γύρω από την ταινία και μετατρέπουν μια κινηματογραφική παραγωγή σε δικαστική διαμάχη

Έντονες νομικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τη νέα ταινία του Netflix «The Rip», καθώς οι Ben Affleck και Matt Damon βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή που κατατέθηκε από δύο αστυνομικούς της υπηρεσίας Miami-Dade Sheriff’s Office. Η υπόθεση έχει ήδη αρχίσει να συζητείται έντονα τόσο στον χώρο του κινηματογράφου όσο και στον νομικό κόσμο, καθώς αγγίζει το λεπτό όριο ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματική ζωή.

Η ταινία «The Rip», ένα αστυνομικό δράμα που κυκλοφόρησε μέσω Netflix τον Ιανουάριο, παρουσιάζει μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από επιχειρήσεις και εσωτερικές συγκρούσεις σε σώματα ασφαλείας. Ωστόσο, οι δύο ενάγοντες, Jason Smith και Jonathan Santana, υποστηρίζουν πως το σενάριο δεν αποτελεί απλή έμπνευση, αλλά βασίζεται σε πραγματική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν οι ίδιοι.

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Η πολυσυζητημένη έπαυλη των 38.000 τ.μ. ξανά στην αγορά

Στην αγωγή τους, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι η κινηματογραφική απεικόνιση των γεγονότων είναι παραπλανητική και τους παρουσιάζει με τρόπο που πλήττει σοβαρά την επαγγελματική και προσωπική τους εικόνα. Παράλληλα, κάνουν λόγο για συνέπειες στη φήμη τους μέσα στο σώμα αλλά και στην κοινωνική τους ζωή, ζητώντας δικαστική αποκατάσταση.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της εμπλοκής της εταιρείας παραγωγής Artists Equity, που συνδέεται άμεσα με τους δύο ηθοποιούς. Το γεγονός ότι μια μεγάλη παραγωγή του Netflix βρίσκεται στο στόχαστρο πραγματικών προσώπων δημιουργεί ένα νέο προηγούμενο για το πώς αντιμετωπίζονται ιστορίες που αντλούν έμπνευση από αληθινά περιστατικά.

Το The Rip με Ben Affleck και Matt Damon κάνει χαμό με 41,6 εκατ προβολές