Η Klavdia «ξεκαθαρίζει» τη θέση της μετά τις αντιδράσεις για τη Eurovision

Η Klavdia επανήλθε με δημόσια τοποθέτηση στα social media, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη στάση της για όσα ειπώθηκαν σχετικά με την μη στήριξή της στον Akylas

Τη δική της απάντηση έδωσε η Klavdia μετά τον έντονο σχολιασμό που προκλήθηκε στα social media, έπειτα από δηλώσεις της σε αυστριακή τηλεόραση για τις φετινές συμμετοχές της Eurovision 2026. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η τραγουδίστρια ανέφερε πως από τις συμμετοχές ξεχωρίζει εκείνη της Κύπρου, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην ελληνική συμμετοχή, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια από χρήστες του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, η Klavdia είχε δηλώσει: «Πραγματικά λατρεύω το “Jalla” της Αντιγόνη από την Κύπρο», ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι της άρεσε και η συμμετοχή της Δανίας, χωρίς να τοποθετηθεί δημόσια για την ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto». Αυτή η απουσία αναφοράς θεωρήθηκε από αρκετούς άστοχη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διαδικτυακός θόρυβος γύρω από τη στάση της.

Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε να απαντήσει άμεσα μέσα από δύο stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας το πλήρες πλαίσιο των δηλώσεών της και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς την ελληνική αποστολή. Στο πρώτο story της, η Klavdia δημοσίευσε απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της, όπου μιλούσε με ενθουσιασμό για το τραγούδι «Ferto». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όταν άκουσα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, έπαθα σοκ και λέω, what; Όταν το άκουσα ολοκληρωμένο, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι του έστειλα και μήνυμα και του είπα συγχαρητήρια, δεν έχω να πω κάτι άλλο, μπράβο σας, αριστούργημα. Είναι γραμμένο, κομμένο και ραμμένο για τον διαγωνισμό. Είναι ένα τραγούδι που σου μένει, σου κολλάει, δε φεύγει ποτέ… Ο Akyla είναι ένα γλυκύτατο παιδί… Πιστεύω ότι θα πάει τέλεια, του εύχομαι να περάσει τέλεια γιατί πραγματικά το αξίζει».

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι η θετική της άποψη για την ελληνική συμμετοχή δεν είναι κάτι πρόσφατο, αλλά έχει εκφραστεί ήδη από πριν. Στο δεύτερο story της, η Klavdia προχώρησε σε ακόμη πιο άμεση τοποθέτηση στήριξης, γράφοντας: «Η σκέψη μου είναι με εσάς. Akyla μας, Φωκά μας, και σε όλη την ελληνική συμμετοχή, Φέρτε το. Can’t wait».

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η τραγουδίστρια έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την ελληνική αποστολή, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από τις αρχικές της δηλώσεις.

