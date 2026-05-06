Jennifer Lopez – Ben Affleck: Η πολυσυζητημένη έπαυλη των 38.000 τ.μ. ξανά στην αγορά

Μια χρυσή βίλα στο Beverly Hills επιστρέφει στην αγορά και ξαναζωντανεύει μια από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες του Hollywood

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες κατοικίες του Hollywood επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η Jennifer Lopez βγάζει ξανά προς πώληση την εντυπωσιακή έπαυλη στο Beverly Hills που είχε μοιραστεί με τον Ben Affleck, με την τιμή να αγγίζει πλέον τα 49.995.000 δολάρια, δηλαδή σχεδόν 50 εκατομμύρια, επαναφέροντας το ακίνητο στο επίκεντρο της διεθνούς showbiz και του luxury real estate.

Η συγκεκριμένη έπαυλη δεν είναι ένα απλό σπίτι, αλλά ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό σύμβολο υπερπολυτέλειας, με περίπου 38.000 τετραγωνικά πόδια επιφάνειας, 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια, στοιχεία που την κατατάσσουν ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά και ακριβά celebrity ακίνητα στο Beverly Hills και συνολικά στην αμερικανική αγορά πολυτελών κατοικιών.

Η ιστορία του ακινήτου ξεκινά το 2023, όταν οι Bennifer το απέκτησαν έναντι 60.850.000 δολαρίων, επενδύοντας στη συνέχεια εκατομμύρια επιπλέον για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις, πριν το βγάλουν στην αγορά το 2024 με αρχική ζητούμενη τιμή περίπου 68 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που κάνει την τωρινή τιμή των 49,995 εκατομμυρίων να μοιάζει με σημαντική αναπροσαρμογή προς τα κάτω.

Μετά τον χωρισμό τους το 2024 και την οριστικοποίηση του διαζυγίου το 2025, η έπαυλη πέρασε σε νέα φάση διαχείρισης, με τη Jennifer Lopez να φέρεται πλέον ως αποκλειστική ιδιοκτήτρια, έπειτα από τη μεταβίβαση του μεριδίου του Ben Affleck, και να προχωρά εκ νέου στη διάθεσή της στην αγορά.

Η συγκεκριμένη κατοικία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα celebrity real estate στο Hollywood, όχι μόνο λόγω της αξίας της αλλά και λόγω της ιστορίας που τη συνοδεύει. Η τοποθεσία στο Beverly Hills, η τεράστια έκταση και οι υπερπολυτελείς παροχές την καθιστούν ένα ακίνητο που απευθύνεται σε εξαιρετικά περιορισμένο και υψηλού επιπέδου αγοραστικό κοινό.

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο σπίτι έχει ξεπεράσει τον ρόλο του απλού ακινήτου και λειτουργεί πλέον σχεδόν σαν σύμβολο της σχέσης Bennifer, καθώς έχει περάσει από την κοινή τους ζωή, στον χωρισμό και τώρα ξανά στην αγορά, παραμένοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα luxury listings του Beverly Hills.

