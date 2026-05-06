Celeb News 06.05.2026

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Η πολυσυζητημένη έπαυλη των 38.000 τ.μ. ξανά στην αγορά

Μια χρυσή βίλα στο Beverly Hills επιστρέφει στην αγορά και ξαναζωντανεύει μια από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες του Hollywood
Πόπη Βασιλείου

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες κατοικίες του Hollywood επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η Jennifer Lopez βγάζει ξανά προς πώληση την εντυπωσιακή έπαυλη στο Beverly Hills που είχε μοιραστεί με τον Ben Affleck, με την τιμή να αγγίζει πλέον τα 49.995.000 δολάρια, δηλαδή σχεδόν 50 εκατομμύρια, επαναφέροντας το ακίνητο στο επίκεντρο της διεθνούς showbiz και του luxury real estate.

Η Jennifer Lopez τραγουδάει με πάθος στη σκηνή, επιστρέφοντας στο No.1 του Billboard μετά από 15 χρόνια.

Η συγκεκριμένη έπαυλη δεν είναι ένα απλό σπίτι, αλλά ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό σύμβολο υπερπολυτέλειας, με περίπου 38.000 τετραγωνικά πόδια επιφάνειας, 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια, στοιχεία που την κατατάσσουν ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά και ακριβά celebrity ακίνητα στο Beverly Hills και συνολικά στην αμερικανική αγορά πολυτελών κατοικιών.

Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»

Η ιστορία του ακινήτου ξεκινά το 2023, όταν οι Bennifer το απέκτησαν έναντι 60.850.000 δολαρίων, επενδύοντας στη συνέχεια εκατομμύρια επιπλέον για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις, πριν το βγάλουν στην αγορά το 2024 με αρχική ζητούμενη τιμή περίπου 68 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που κάνει την τωρινή τιμή των 49,995 εκατομμυρίων να μοιάζει με σημαντική αναπροσαρμογή προς τα κάτω.

Μετά τον χωρισμό τους το 2024 και την οριστικοποίηση του διαζυγίου το 2025, η έπαυλη πέρασε σε νέα φάση διαχείρισης, με τη Jennifer Lopez να φέρεται πλέον ως αποκλειστική ιδιοκτήτρια, έπειτα από τη μεταβίβαση του μεριδίου του Ben Affleck, και να προχωρά εκ νέου στη διάθεσή της στην αγορά.

Η συγκεκριμένη κατοικία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα celebrity real estate στο Hollywood, όχι μόνο λόγω της αξίας της αλλά και λόγω της ιστορίας που τη συνοδεύει. Η τοποθεσία στο Beverly Hills, η τεράστια έκταση και οι υπερπολυτελείς παροχές την καθιστούν ένα ακίνητο που απευθύνεται σε εξαιρετικά περιορισμένο και υψηλού επιπέδου αγοραστικό κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο σπίτι έχει ξεπεράσει τον ρόλο του απλού ακινήτου και λειτουργεί πλέον σχεδόν σαν σύμβολο της σχέσης Bennifer, καθώς έχει περάσει από την κοινή τους ζωή, στον χωρισμό και τώρα ξανά στην αγορά, παραμένοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα luxury listings του Beverly Hills.

Ο Ben Affleck περπατά στους δρόμους του Λος Άντζελες και γίνεται ξανά meme

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BEN AFFLECK Hollywood JENIFFER LOPEZ σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Bear: Το flashback επεισόδιο που αλλάζει όσα ξέραμε μέχρι στιγμής

The Bear: Το flashback επεισόδιο που αλλάζει όσα ξέραμε μέχρι στιγμής

06.05.2026
Επόμενο
Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της

Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της

06.05.2026

Δες επίσης

Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry – Aνάμεσά τους σενάρια των «Friends»
Celeb News

Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry – Aνάμεσά τους σενάρια των «Friends»

06.05.2026
Το fangirling του Javier Bardem για την Penélope Cruz είναι η υπενθύμιση να μην ρίχνεις τα στάνταρ σου
Celeb News

Το fangirling του Javier Bardem για την Penélope Cruz είναι η υπενθύμιση να μην ρίχνεις τα στάνταρ σου

06.05.2026
Η τρυφερή εξομολόγηση της Ανδρομάχης και οι σκέψεις για δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη
Celeb News

Η τρυφερή εξομολόγηση της Ανδρομάχης και οι σκέψεις για δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη

06.05.2026
Από τα πιο ακριβά γιοτ του κόσμου; Ο Jeff Bezos πουλάει το γιοτ του αξίας 500 εκατ. δολαρίων
Celeb News

Από τα πιο ακριβά γιοτ του κόσμου; Ο Jeff Bezos πουλάει το γιοτ του αξίας 500 εκατ. δολαρίων

06.05.2026
Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»
Celeb News

Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»

06.05.2026
Το όνειρο της Κλαυδίας που έγινε πραγματικότητα: «Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε!»
Celeb News

Το όνειρο της Κλαυδίας που έγινε πραγματικότητα: «Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε!»

06.05.2026
Jaafar Jackson: «Θα ήταν τιμή μου»: Η σκηνή με το «Smooth Criminal» που όλοι περιμένουν
Celeb News

Jaafar Jackson: «Θα ήταν τιμή μου»: Η σκηνή με το «Smooth Criminal» που όλοι περιμένουν

06.05.2026
Σταματίνα Τσιμτσιλή: 22 χρόνια πριν, όταν έπαιρνε συνέντευξη για το Mad από την Έλενα Παπαρίζου
Celeb News

Σταματίνα Τσιμτσιλή: 22 χρόνια πριν, όταν έπαιρνε συνέντευξη για το Mad από την Έλενα Παπαρίζου

06.05.2026
Θοδωρής Αθερίδης: «Είναι ένας μικρός Σαββοπουλάκος»: Η αποθέωση του Bloody Hawk
Celeb News

Θοδωρής Αθερίδης: «Είναι ένας μικρός Σαββοπουλάκος»: Η αποθέωση του Bloody Hawk

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι