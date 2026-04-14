Cinema 14.04.2026

Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»

Μην χάσετε την ταινία «Office Romance» με την Jennifer Lopez, που υπόσχεται μια ανατρεπτική ρομαντική ιστορία στο εργασιακό περιβάλλον.
Πόπη Βασιλείου

Αν αγαπάς τις ρομαντικές comedy, τότε ετοιμάσου για την επιστροφή της Jennifer Lopez σε ένα είδος που τη σημάδεψε, αυτή τη φορά μέσα από το νέο φιλμ «Office Romance», στο οποίο πρωταγωνιστεί δίπλα στον Brett Goldstein. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον χάρη στη χημεία των δύο πρωταγωνιστών και το ανατρεπτικό concept της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ιστορία ακολουθεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ένταση ανάμεσα στους χαρακτήρες δεν μένει μόνο επαγγελματική, αλλά εξελίσσεται σε μια απρόβλεπτη ρομαντική δυναμική. Η Jennifer Lopez επιστρέφει έτσι στις ρίζες της ως rom-com icon, ενώ ο Brett Goldstein, που συμμετέχει και στο σενάριο μαζί με τον Joe Kelly, φέρνει μια πιο σύγχρονη και χιουμοριστική ματιά στο είδος.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ol Parker, γνωστός από το «Mamma Mia! Here We Go Again», ενώ στο καστ συμμετέχει και η Betty Gilpin, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ensemble της ταινίας. Ιδιαίτερη στιγμή αποτελεί η επανένωση της Jennifer Lopez με τον Edward James Olmos, ο οποίος επιστρέφει σε ρόλο πατέρα της, όπως είχε συμβεί και στην ταινία «Selena» το 1997, δημιουργώντας μια νοσταλγική σύνδεση για τους fans.

Το «Office Romance» δεν είναι απλώς άλλη μία ρομαντική κομεντί, αλλά μια παραγωγή που υπόσχεται έντονη χημεία, μοντέρνο ύφος και κινηματογραφική ενέργεια που μπορεί να το καταστήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες του καλοκαιριού.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brett Goldstein JENIFFER LOPEZ Office Romance ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
14.04.2026
Επόμενο
14.04.2026

Δες επίσης

Cinema

14.04.2026
Cinema

14.04.2026
Cinema

14.04.2026
Cinema

14.04.2026
Cinema

14.04.2026
Cinema

13.04.2026
Cinema

13.04.2026
Cinema

13.04.2026
Cinema

13.04.2026
