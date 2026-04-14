Robert De Niro: Η καθημερινότητα ενός «girl dad» στα 82 του χρόνια

Αν είχες συνηθίσει τον Robert De Niro να μοιράζει εντολές ως αρχηγός της μαφίας ή να εκτοξεύει απειλητικά βλέμματα μέσα από τη μεγάλη οθόνη, ετοιμάσου να αναθεωρήσεις τα πάντα, γιατί ο 82χρονος θρύλος μόλις σου χάρισε την πιο γλυκιά σκηνή της καριέρας του, και αυτή τη φορά δεν υπήρχε σενάριο. Την περασμένη Κυριακή, οι περαστικοί στο Central Park έγιναν μάρτυρες μιας εικόνας που δεν βλέπεις κάθε μέρα: τον άνθρωπο που καθόρισε τον κινηματογραφικό «σκληρό», να σπρώχνει με όλη του τη στοργή την 3χρονη κόρη του, Gia, στην κούνια. Bundled up για να αντιμετωπίσει την ψύχρα της Νέας Υόρκης και έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Tiffany Chen, ο De Niro έδειχνε να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο αυτής της απλής, καθημερινής οικογενειακής εξόδου. Ξέχνα τις «Κακές Παρέες» και τον «Ταξιτζή»· ο Robert φαίνεται πως βρήκε τον πιο απαιτητικό αλλά και τον πιο ανταποδοτικό ρόλο της ζωής του, αυτόν του «girl dad», και η αλήθεια είναι πως του ταιριάζει γάντι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεβαιουμένου μεγέθους να αφήνει στην άκρη την αίγλη των βραβείων για να αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή του έβδομου παιδιού του, υπενθυμίζοντάς σου πως η ευτυχία κρύβεται τελικά στις πιο απλές στιγμές, κάπου ανάμεσα σε ένα πάρκο και ένα παιδικό χαμόγελο.

Για τον De Niro, η γέννηση της Gia τον Απρίλιο του 2023 δεν ήταν απλώς η προσθήκη ενός ακόμα μέλους στην οικογένεια, αλλά η αρχή ενός ολοκαίνουργιου κεφαλαίου που τον έχει αναζωογονήσει πλήρως. Παρά τη διαφορά ηλικίας, ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο λατρεύει την πατρότητα σε αυτή τη φάση της ζωής του. Δεν είναι πια μόνο τα κόκκινα χαλιά και οι πρεμιέρες, τώρα η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη Ms. Rachel στην τηλεόραση και τη φροντίδα με τα μπιμπερό, πράγματα που ο ίδιος παραδέχεται πως κάνει με τεράστια χαρά.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν έναν άνθρωπο απόλυτα ήρεμο και συγκεντρωμένο στην κόρη του. Η μικρή Gia έμοιαζε απόλυτα ικανοποιημένη στις κούνιες, με τον μπαμπά της να μην παίρνει τα μάτια του από πάνω της. Αυτή η εικόνα του «doting dad» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του σοβαρού ηθοποιού, αποδεικνύοντας πως πίσω από τον μύθο κρύβεται ένας πατέρας που θέλει απλώς να προσφέρει το καλύτερο στο παιδί του.

Σε αυτή τη βόλτα δεν ήταν μόνος, καθώς η σύντροφός του, Tiffany Chen, ήταν εκεί, επιβλέποντας διακριτικά το παιχνίδι τους. Το ζευγάρι φαίνεται να έχει βρει την απόλυτη ισορροπία, μεγαλώνοντας τη Gia σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και ηρεμία. Η Tiffany είναι ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα του σε αυτό το νέο ξεκίνημα, στηρίζοντάς τον στην απόφαση να γίνει πατέρας ξανά σε μια ηλικία που άλλοι επιλέγουν την πλήρη απόσυρση.

Μπορεί να έχεις δει τον Robert De Niro σε αμέτρητες ταινίες, αλλά αυτή η «ερμηνεία» στο Central Park είναι ίσως η πιο αληθινή. Το να τον βλέπεις να bundling up για το κρύο της Νέας Υόρκης και να αφοσιώνεται στην 3χρονη κόρη του, είναι μια υπενθύμιση πως οι θρύλοι είναι και αυτοί άνθρωποι με ανάγκες, συναισθήματα και τεράστια αποθέματα στοργής. Η Gia είναι σίγουρα η πιο τυχερή θαυμάστριά του, έχοντας τον καλύτερο «πρωταγωνιστή» για τις δικές της παιδικές αναμνήσεις.

