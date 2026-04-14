Celeb News 14.04.2026

Robert De Niro: Η καθημερινότητα ενός «girl dad» στα 82 του χρόνια

Ο θρυλικός ηθοποιός Robert De Niro αφήνει για λίγο τους ρόλους του σινεμά και ζει την πιο τρυφερή εκδοχή της πατρότητας στο Central Park
Ειρήνη Στόφυλα

Αν είχες συνηθίσει τον Robert De Niro να μοιράζει εντολές ως αρχηγός της μαφίας ή να εκτοξεύει απειλητικά βλέμματα μέσα από τη μεγάλη οθόνη, ετοιμάσου να αναθεωρήσεις τα πάντα, γιατί ο 82χρονος θρύλος μόλις σου χάρισε την πιο γλυκιά σκηνή της καριέρας του, και αυτή τη φορά δεν υπήρχε σενάριο. Την περασμένη Κυριακή, οι περαστικοί στο Central Park έγιναν μάρτυρες μιας εικόνας που δεν βλέπεις κάθε μέρα: τον άνθρωπο που καθόρισε τον κινηματογραφικό «σκληρό», να σπρώχνει με όλη του τη στοργή την 3χρονη κόρη του, Gia, στην κούνια. Bundled up για να αντιμετωπίσει την ψύχρα της Νέας Υόρκης και έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Tiffany Chen, ο De Niro έδειχνε να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο αυτής της απλής, καθημερινής οικογενειακής εξόδου. Ξέχνα τις «Κακές Παρέες» και τον «Ταξιτζή»· ο Robert φαίνεται πως βρήκε τον πιο απαιτητικό αλλά και τον πιο ανταποδοτικό ρόλο της ζωής του, αυτόν του «girl dad», και η αλήθεια είναι πως του ταιριάζει γάντι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεβαιουμένου μεγέθους να αφήνει στην άκρη την αίγλη των βραβείων για να αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή του έβδομου παιδιού του, υπενθυμίζοντάς σου πως η ευτυχία κρύβεται τελικά στις πιο απλές στιγμές, κάπου ανάμεσα σε ένα πάρκο και ένα παιδικό χαμόγελο.

Για τον De Niro, η γέννηση της Gia τον Απρίλιο του 2023 δεν ήταν απλώς η προσθήκη ενός ακόμα μέλους στην οικογένεια, αλλά η αρχή ενός ολοκαίνουργιου κεφαλαίου που τον έχει αναζωογονήσει πλήρως. Παρά τη διαφορά ηλικίας, ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο λατρεύει την πατρότητα σε αυτή τη φάση της ζωής του. Δεν είναι πια μόνο τα κόκκινα χαλιά και οι πρεμιέρες, τώρα η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη Ms. Rachel στην τηλεόραση και τη φροντίδα με τα μπιμπερό, πράγματα που ο ίδιος παραδέχεται πως κάνει με τεράστια χαρά.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν έναν άνθρωπο απόλυτα ήρεμο και συγκεντρωμένο στην κόρη του. Η μικρή Gia έμοιαζε απόλυτα ικανοποιημένη στις κούνιες, με τον μπαμπά της να μην παίρνει τα μάτια του από πάνω της. Αυτή η εικόνα του «doting dad» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του σοβαρού ηθοποιού, αποδεικνύοντας πως πίσω από τον μύθο κρύβεται ένας πατέρας που θέλει απλώς να προσφέρει το καλύτερο στο παιδί του.

5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε αυτή τη βόλτα δεν ήταν μόνος, καθώς η σύντροφός του, Tiffany Chen, ήταν εκεί, επιβλέποντας διακριτικά το παιχνίδι τους. Το ζευγάρι φαίνεται να έχει βρει την απόλυτη ισορροπία, μεγαλώνοντας τη Gia σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και ηρεμία. Η Tiffany είναι ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα του σε αυτό το νέο ξεκίνημα, στηρίζοντάς τον στην απόφαση να γίνει πατέρας ξανά σε μια ηλικία που άλλοι επιλέγουν την πλήρη απόσυρση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπορεί να έχεις δει τον Robert De Niro σε αμέτρητες ταινίες, αλλά αυτή η «ερμηνεία» στο Central Park είναι ίσως η πιο αληθινή. Το να τον βλέπεις να bundling up για το κρύο της Νέας Υόρκης και να αφοσιώνεται στην 3χρονη κόρη του, είναι μια υπενθύμιση πως οι θρύλοι είναι και αυτοί άνθρωποι με ανάγκες, συναισθήματα και τεράστια αποθέματα στοργής. Η Gia είναι σίγουρα η πιο τυχερή θαυμάστριά του, έχοντας τον καλύτερο «πρωταγωνιστή» για τις δικές της παιδικές αναμνήσεις.

Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson

Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»

Φωτεινή Πετρογιάννη: Το ChatGPT hack για να μην τσιμπολογά

Δες επίσης

Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή
14.04.2026
Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα
14.04.2026
Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της
14.04.2026
Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση
14.04.2026
Justin Bieber: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης του Coachella
14.04.2026
Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα
14.04.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Οι πασχαλινές εικόνες από την Ισπανία που έφεραν καλοκαιρινό vibe στα social media
14.04.2026
«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral
14.04.2026
Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson
14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

