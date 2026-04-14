Life 14.04.2026

Φωτεινή Πετρογιάννη: Το ChatGPT hack για να μην τσιμπολογά

Η Φωτεινή Πετρογιάννη μοιράστηκε στο Instagram τις συμβουλές που της έδωσε το ChatGPT για να σταματήσει να τσιμπολογά
Πόπη Βασιλείου

Το πασχαλινό τραπέζι είναι από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα αντιστέκεσαι. Όταν βρίσκεσαι με οικογένεια και φίλους, με το φαγητό να γεμίζει το τραπέζι από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι σχεδόν αναμενόμενο να «ξεφύγεις» λίγο παραπάνω. Κάπως έτσι βρέθηκε και η Φωτεινή Πετρογιάννη στην Κέρκυρα, περνώντας τις ημέρες του Πάσχα με αγαπημένα της πρόσωπα και, όπως η ίδια παραδέχτηκε μέσα από τα social media, το τσιμπολόγημα έγινε αναπόφευκτο κομμάτι της γιορτινής ρουτίνας.

Αυτό που έκανε όμως την ιστορία της να ξεχωρίσει είναι η επιλογή της να στραφεί στο ChatGPT για μια πιο απλή λύση. Η γνωστή δημοσιογράφος αποφάσισε να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη συμβουλές για το πώς μπορεί να περιορίσει το συνεχές τσιμπολόγημα μέσα στις γιορτές και μάλιστα μοιράστηκε την απάντηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, προκαλώντας θετικά σχόλια και ενδιαφέρον στα social media.

https://www.instagram.com/fotinipetrogianni_/

Η απάντηση που έλαβε δεν είχε τίποτα περίπλοκο ή αυστηρό, αλλά βασιζόταν σε μικρές, καθημερινές κινήσεις που βοηθούν να «σπάσει» η συνήθεια. Μεταξύ άλλων, το ChatGPT της πρότεινε να πιει ένα ποτήρι νερό, να βγει για μια μικρή βόλτα πέντε λεπτών και να βουρτσίσει τα δόντια της, ενώ της επισήμανε πως συχνά αυτό που ζητά το σώμα δεν είναι πραγματικά φαγητό, αλλά μια συναισθηματική ανάγκη ή μια συνήθεια.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη ανέδειξε με έναν πιο ανάλαφρο τρόπο το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να ενσωματώνεται ακόμη και στις πιο καθημερινές πτυχές της ζωής, από τη διατροφή μέχρι τις μικρές γιορτινές «αδυναμίες». Σε μια εποχή που το ChatGPT χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για πρακτικές συμβουλές, τέτοιου είδους στιγμές δείχνουν πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο ακόμη και για απλές αλλαγές συμπεριφοράς.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ChatGPT Hack φαγητό Φωτεινή Πετρογιάννη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Robert De Niro: Η καθημερινότητα ενός «girl dad» στα 82 του χρόνια

Επόμενο
Δες επίσης

