Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της

Η Shiloh Jolie φαίνεται πως επιλέγει να χτίσει τη δική της δημιουργική ταυτότητα με σταθερά και προσεκτικά βήματα. Στο νέο music video της K-pop star Dayoung για το single «What’s a girl to do», η 19χρονη εμφανίζεται ως μέλος της χορευτικής ομάδας και κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις με την άνεση και την ακρίβεια των κινήσεών της. Το backstage υλικό που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες τη δείχνει στις πρόβες απόλυτα συγχρονισμένη με τους υπόλοιπους dancers, με μια σκηνική ωριμότητα που δείχνει πολλές ώρες δουλειάς.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την ιστορία είναι ότι η ομάδα παραγωγής της Starship Entertainment και η χορευτική ομάδα Culture δεν γνώριζαν αρχικά την ταυτότητά της. Η επιλογή της έγινε μέσα από ανοιχτή οντισιόν στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με πηγές της παραγωγής, ξεχώρισε καθαρά για την απόδοσή της και την εργατικότητά της. Μόνο μετά το τέλος των γυρισμάτων αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για την κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt.

Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε

Η ίδια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν επιδιώκει ιδιαίτερη προβολή ή τη λάμψη της δημοσιότητας. Αντίθετα, φαίνεται να αντιμετωπίζει τον χορό ως προσωπική έκφραση και ως έναν χώρο όπου θέλει να εξελιχθεί με τους δικούς της όρους. Αυτή η στάση είναι ίσως και το στοιχείο που κάνει τη συμμετοχή της να συζητιέται τόσο έντονα: δεν πρόκειται για μια «διάσημη κόρη» που εμφανίζεται για εντυπωσιασμό, αλλά για μια νεαρή γυναίκα που αφήνει τη δουλειά της να μιλήσει.

Το αποτέλεσμα είναι ένα pop culture στιγμιότυπο που ενώνει Hollywood και K-pop με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Και αν κρίνεις από την απήχηση που ήδη έχει το βίντεο, η Shiloh Jolie μόλις χάραξε μια νέα, πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή που αξίζει να παρακολουθήσεις.

