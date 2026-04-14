Celeb World 14.04.2026

Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της

Η 19χρονη Shiloh Jolie εμφανίζεται απόλυτα συγχρονισμένη με την ομάδα χορού και το βίντεο πυροδότησε έντονες συζητήσεις στα social media
Πόπη Βασιλείου

Η Shiloh Jolie φαίνεται πως επιλέγει να χτίσει τη δική της δημιουργική ταυτότητα με σταθερά και προσεκτικά βήματα. Στο νέο music video της K-pop star Dayoung για το single «What’s a girl to do», η 19χρονη εμφανίζεται ως μέλος της χορευτικής ομάδας και κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις με την άνεση και την ακρίβεια των κινήσεών της. Το backstage υλικό που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες τη δείχνει στις πρόβες απόλυτα συγχρονισμένη με τους υπόλοιπους dancers, με μια σκηνική ωριμότητα που δείχνει πολλές ώρες δουλειάς.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την ιστορία είναι ότι η ομάδα παραγωγής της Starship Entertainment και η χορευτική ομάδα Culture δεν γνώριζαν αρχικά την ταυτότητά της. Η επιλογή της έγινε μέσα από ανοιχτή οντισιόν στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με πηγές της παραγωγής, ξεχώρισε καθαρά για την απόδοσή της και την εργατικότητά της. Μόνο μετά το τέλος των γυρισμάτων αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για την κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt.

Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε

Η ίδια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν επιδιώκει ιδιαίτερη προβολή ή τη λάμψη της δημοσιότητας. Αντίθετα, φαίνεται να αντιμετωπίζει τον χορό ως προσωπική έκφραση και ως έναν χώρο όπου θέλει να εξελιχθεί με τους δικούς της όρους. Αυτή η στάση είναι ίσως και το στοιχείο που κάνει τη συμμετοχή της να συζητιέται τόσο έντονα: δεν πρόκειται για μια «διάσημη κόρη» που εμφανίζεται για εντυπωσιασμό, αλλά για μια νεαρή γυναίκα που αφήνει τη δουλειά της να μιλήσει.

Το αποτέλεσμα είναι ένα pop culture στιγμιότυπο που ενώνει Hollywood και K-pop με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Και αν κρίνεις από την απήχηση που ήδη έχει το βίντεο, η Shiloh Jolie μόλις χάραξε μια νέα, πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή που αξίζει να παρακολουθήσεις.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Το ChatGPT hack για να μην τσιμπολογά

Φωτεινή Πετρογιάννη: Το ChatGPT hack για να μην τσιμπολογά

14.04.2026
Full Body Burn: Η άσκηση που «καίει» όλο το σώμα με μία μόνο κίνηση

Full Body Burn: Η άσκηση που «καίει» όλο το σώμα με μία μόνο κίνηση

14.04.2026

Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή
Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή

Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα
Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα

Robert De Niro: Η καθημερινότητα ενός «girl dad» στα 82 του χρόνια
Robert De Niro: Η καθημερινότητα ενός «girl dad» στα 82 του χρόνια

Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση
Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση

Justin Bieber: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης του Coachella
Justin Bieber: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης του Coachella

Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα
Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα

Αθηνά Οικονομάκου: Οι πασχαλινές εικόνες από την Ισπανία που έφεραν καλοκαιρινό vibe στα social media
Αθηνά Οικονομάκου: Οι πασχαλινές εικόνες από την Ισπανία που έφεραν καλοκαιρινό vibe στα social media

«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral
«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral

Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson
Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

