Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson

Αν μεγάλωσες με τους ήχους των No Doubt, τότε ο Tom Dumont δεν είναι για σένα απλώς ένας μουσικός, αλλά ο άνθρωπος που με τις χορδές του έντυσε τις πιο εμβληματικές στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς. Η είδηση που μοιράστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο μέσα από ένα ειλικρινές βίντεο στο Instagram, σε έπιασε σίγουρα απροετοίμαστο, καθώς αποκάλυψε πως εδώ και αρκετά χρόνια δίνει τη δική του αθόρυβη μάχη με τη νόσο Parkinson σε πρώιμο στάδιο. Στα 58 του χρόνια, ο Tom επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τις αμέτρητες εξετάσεις και τη διάγνωση που τον έφερε αντιμέτωπο με μια καθημερινή πάλη, υπενθυμίζοντάς σου όμως πως το πνεύμα ενός ροκ σταρ δεν λυγίζει τόσο εύκολα. Παρά τις δυσκολίες, το μήνυμά του ήταν γεμάτο ελπίδα και πείσμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να αφήσει την ασθένεια να ορίσει το μέλλον του ή να τον κρατήσει μακριά από τη σκηνή. Είναι μια από εκείνες τις στιγμές που η μουσική περνάει σε δεύτερη μοίρα και η ανθρώπινη δύναμη γίνεται το μοναδικό σόλο που θέλεις να ακούσεις μέχρι το τέλος.

Ίσως αναρωτιέσαι γιατί επέλεξε να το πει τώρα. Ο ίδιος εξήγησε πως η διάγνωση δεν ήρθε χθες, αλλά πριν από αρκετά χρόνια, μετά από μια μακρά διαδικασία ελέγχων με εξειδικευμένους νευρολόγους. Παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως κάθε μέρα είναι ένας αγώνας, όμως η έμπνευση που πήρε από άλλους ανθρώπους που μοιράστηκαν τις δικές τους περιπέτειες υγείας τον ώθησε να σπάσει τη δική του σιωπή. Στόχος του; Να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να βοηθήσει στη μείωση του κοινωνικού στίγματος που συχνά συνοδεύει τέτοιες παθήσεις.

Αν φοβήθηκες πως δεν θα τον ξαναδείς στη σκηνή, ο Tom Dumont φρόντισε να σε καθησυχάσει άμεσα. Παρά τα συμπτώματα, δήλωσε κατηγορηματικά πως μπορεί ακόμα να παίζει κιθάρα και δεν έχει καμία πρόθεση να επιβραδύνει τους ρυθμούς του. Μάλιστα, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη σειρά εμφανίσεων των No Doubt στο Las Vegas, η οποία ξεκινά στις 6 Μαΐου στο εντυπωσιακό Sphere. Η προετοιμασία για αυτές τις συναυλίες τον έκανε να αναλογιστεί τη μακρόχρονη καριέρα του και να νιώσει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει καταφέρει μέσα στη μουσική.

No Doubt – Push And Shove. Άκουσε το σήμερα!

Σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι μόνος και αυτό είναι που κάνει την ιστορία του ακόμα πιο συγκινητική. Τα υπόλοιπα μέλη των No Doubt έδειξαν αμέσως την έμπρακτη στήριξή τους. Ο ντράμερ Adrian Young τον αποκάλεσε δημόσια «ήρωα», ενώ ο μπασίστας Tony Kanal εξέφρασε την απεριόριστη αγάπη του. Αυτή η συσπείρωση γύρω από τον Tom σου θυμίζει πως, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επιτυχίες στα charts, οι δεσμοί που δημιουργούνται μέσα σε μια μπάντα είναι ιεροί και αντέχουν ακόμα και στις πιο δύσκολες καταιγίδες.

Κλείνοντας την εξομολόγησή του, ο Tom εστίασε σε κάτι που όλες ξεχνάμε συχνά: την εκτίμηση για τη ζωή που έχουμε χτίσει. Η περιπέτειά του τον έκανε να δει με άλλο μάτι τις δεκαετίες που πέρασε στο δρόμο και στα στούντιο, μετατρέποντας τον πόνο σε καύσιμο για τη συνέχεια. Για τον Tom Dumont, το Parkinson μπορεί να είναι ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της ζωής του, αλλά η μουσική παραμένει ο κεντρικός τίτλος. Και όπως φαίνεται, το Las Vegas θα είναι μόνο η αρχή για το νέο του, γενναίο ξεκίνημα.

